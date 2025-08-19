BiH na pragu velikog rudarskog otkrića: Terra Balcanica širi zlatnu mineralizaciju u Brezanima i pokreće novu fazu bušenja

Kanadska kompanija Terra Balcanica Resources Corp. (CSE: TERA; FRA: UB1) objavila je značajno proširenje zlatonosnog sistema na lokalitetu Brezani kod Srebrenice, u okviru projekta Viogor-Zanik. Paralelno s tim, pokrenuta je Faza III bušenja, koja bi mogla potvrditi prisustvo velikog višemetalnog ležišta u Bosni i Hercegovini, sa potencijalom da utiče ne samo na domaću rudarsku industriju nego i na širi ekonomsko-geopolitički pejzaž regije.

Ekonomija: prilika za novu rudarsku epohu u BiH

Rezultati najnovijih bušenja pokazuju kontinuitet mineralizacije zlata, sa značajnim presjecima poput 72,3 metra sa 0,27 g/t zlata i intervalima koji dosežu preko 1,0 g/t. Osim zlata, otkriveni su i antimon i cink, što Brezane svrstava u polimetalično nalazište sa potencijalom za proizvodnju više vrsta strateških sirovina.

Za Bosnu i Hercegovinu, koja već ima snažnu tradiciju rudarstva, ovo otkriće otvara mogućnost novih direktnih investicija, otvaranja radnih mjesta i povećanja izvoza. Blizina rudnika Sase, koji već proizvodi stotine hiljada tona koncentrata godišnje, znači da Brezani mogu relativno brzo biti integrisani u postojeću rudarsku infrastrukturu.

Geopolitika: strateški značaj kritičnih minerala

Osim zlata, prisustvo antimona, cinka i srebra daje projektu geopolitičku težinu. Antimon je metal od strateškog značaja za energetsku tranziciju, elektroniku i vojnu industriju, a njegova globalna dostupnost je ograničena i često politički uslovljena. Time BiH stiče potencijal da postane važan igrač u lancu snabdijevanja kritičnim mineralima u Evropi, posebno u vremenu kada Evropska unija nastoji smanjiti zavisnost od uvoza iz Kine i drugih udaljenih tržišta.

Strateško pozicioniranje Bosne i Hercegovine

Uspjeh Terra Balcanice mogao bi transformisati ulogu BiH na mapi jugoistočne Evrope – od zemlje sa ograničenim plasmanom sirovina ka regionalnom centru za polimetalna istraživanja i eksploataciju. To bi, uz adekvatnu regulativu i transparentno upravljanje resursima, moglo otvoriti prostor za međunarodna partnerstva, razvoj lokalnih zajednica i dugoročni ekonomski rast.

Kako ističe direktor kompanije, dr. Aleksandar Mišković, rezultati jasno pokazuju da Brezani predstavljaju više od pukog rudarskog eksperimenta.

„Ovo otkriće potvrđuje da BiH posjeduje mineralne resurse svjetske klase. Naša je vizija razviti Brezane u jedno od ključnih nalazišta jugoistočne Evrope, s potencijalom da značajno doprinese evropskom tržištu kritičnih metala.“

Pokretanjem Faze III, Terra Balcanica ne istražuje samo još jedno rudarsko polje, već otvara vrata mogućnosti da Bosna i Hercegovina postane strateški značajan centar za zlato i kritične metale u regiji i šire.

