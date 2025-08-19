Stiže humanoidni robot koji sam mijenja bateriju: Radi non-stop

Novi humanoidni robot iz Kine može sam mijenjati bateriju. To predstavlja još jedan korak ka potpuno autonomnim mašinama sposobnim za rad 24/7.



Upoznajte Walker S2 kompanije UBTech Robotics, kompanije sa sjedištem u Shenzhenu koja proizvodi humanoidne i servisne modele. Robot detektuje kada mu je baterija slaba i može autonomno otići do stanice za punjenje. Sam je može zamijeniti potpuno napunjenom jedinicom za manje od tri minute. Bez pomoći ljudi koji možda spavaju.

Robot ne prestaje s radom.

Novi video kompanije prikazuje dvonožnog Walkera S2 kako se približava stanici za punjenje i koristi svoje robotske ruke da izvadi bateriju iz gornjeg dijela leđa. Zatim stavlja praznu bateriju u punjač, ubacuje novu, potpuno napunjenu i nastavlja. Vjerovatno da će nastaviti raditi. UBTech ističe jednu od prednosti Walkera S2 kao “kontinuirane operacije u dinamičnim industrijskim scenarijima”.



“Zamislite humanoidnog robota koji hoda kao vi i nikada ne prestaje raditi”, navodi kompanija. Kažu da S2 “uskoro dolazi”, ali još nisu dali tačan vremenski okvir.



UBTech najavljuje Walker S2 u vrijeme kada se iz robotskih laboratorija širom svijeta pojavljuju sve agilniji i multifunkcionalniji humanoidi. Obećavaju da će preuzeti kućne poslove, brinuti se o ljudima i potpuno promijeniti rad u fabrikama i skladištima. S rastućim interesom investitora i brzim inovacijama, analitičari predviđaju da bi hodajući i govoreći humanoidi mogli postati uobičajeni među nama u roku od jedne decenije.

Do komercijalne primjene za tri do pet godina

„Infrastruktura potrebna za masovnu proizvodnju humanoidnih robota počinje se pojavljivati“, napisala je u maju Rosalie Chen, viša analitičarka istraživačke grupe Third Bridge. „Iako visoki troškovi i izazovi u lancu snabdijevanja znače da je široko rasprostranjena komercijalna primjena humanoidnih robota vjerovatno još uvijek udaljena tri do pet godina, zamah se gradi. SAD i Kina se bore za dominaciju.“

UBTech Robotics je jedan od glavnih igrača na kineskom tržištu humanoidne robotike, uz kompanije kao što su Agibot i Unitree. Među najpoznatijim američkim imenima u ovoj oblasti su Agility Robotics, Boston Robotics, Figure AI i Tesla. UBTech je prvi put predstavio svog robotskog batlera Walkera 2018. godine na sajmu CES. Posjetioci su ga mogli vidjeti kako se penje stepenicama i šutira fudbalsku loptu. Prošle godine, kompanija je predstavila model Walker S1, koji se već koristi na proizvodnim linijama velikih proizvođača automobila.



U maju je UBTech potpisao ugovor sa kineskim telekomunikacijskim gigantom Huaweijem o povećanju primjene humanoidnih robota u fabrikama i domovima širom Kine. Kao dio partnerstva, Huawei će doprinijeti svojim znanjem o AI procesorima inovacijskom centru UBTech-a, s fokusom na “utjelovljenu inteligenciju”. Termin se odnosi na vještačku inteligenciju koja postoji u fizičkom tijelu, poput humanoidnog robota. Ona uči iz svog okruženja i shodno tome prilagođava svoje ponašanje.

