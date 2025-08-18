Kraj klasičnih anketa? Kako umjetna inteligencija preuzima ulogu glavnog političkog analitičara

Google i anketar Scott Rasmussen koristit će umjetnu inteligenciju za istraživanje političkih stavova Amerikanaca. Okupit će pet do deset ljudi iz svakog kongresnog okruga kako bi odgovorili na pitanja o najhitnijim problemima nacije. Ako bude uspješan, projekt bi mogao preokrenuti napeti svijet političkih anketa naglavačke.

Ranije ove godine, Scott Rasmussen , dugogodišnji anketar i politički komentator, otputovao je u Bowling Green u Kentuckyju, grad poznat po fabrici Corvette i brendu Fruit of the Loom. Nakon obilaska grada, koji se nalazi oko 65 milja sjeverno od Nashvillea, vratio se kući s novom idejom: koristiti umjetnu inteligenciju za transformaciju anketiranja, discipline poznate po svojoj nepouzdanosti i netačnosti koju je proučavao decenijama. Da bi projekat ostvario, udružio se s neočekivanim partnerom – Googleom.

Rasmussen je posjetio Bowling Green kako bi se upoznao s radom Jigsawa, Googleovog think tanka koji se bavi velikim društvenim izazovima poput online ekstremizma. U to vrijeme, radio je s lokalnim vlastima u gradu Kentuckyju i okolnom okrugu na eksperimentu usmjerenom na poticanje građanskog angažmana. Jigsaw je tražio od stanovnika da odgovore na pitanja o temama koje ih najviše zanimaju – od potencijalnog otvaranja lanca Dave & Buster's do debate o legalizaciji marihuane. Googleov alat umjetne inteligencije Sensemaker, izgrađen na jezičkom modelu Gemini, zatim bi se koristio za analizu odgovora i odvajanje onoga s čime se stanovnici ne slažu od onoga s čime se slažu.

Politička podjela 10-10-80

Rasmussen je za Forbes rekao da je bio zapanjen rezultatima i da ih je vidio kao priliku da pokuša popraviti fragmentirani politički diskurs. Zašto ne anketirati cijelu zemlju? Cilj je pronaći zajednički nazivnik, kaže Rasmussen, koji je osnovao ESPN sa svojim ocem Billom 1979. godine. Po njegovom mišljenju, američka politička populacija nije podijeljena 50-50, već 10-10-80: 10 posto konzervativaca iz MAGA-e je u sukobu s 10 posto krajnje ljevice, i nada se da će projekat istaknuti preostalu većinu. „Onih 80 posto između samo pokušavaju da se drže po strani i izbjegnu da budu uhvaćeni u unakrsnoj vatri.“

Problem s tradicionalnim anketama, tvrdi on, je taj što pitanja zatvorenog tipa omogućavaju ispitivaču da oblikuje ili iskrivljava diskusiju prema odgovorima „da“ ili „ne“, što gubi nijansu. „Kada počnete ljudima postavljati pitanja na drugačiji način – ili počnete drugačije odgovarati na njihova gledišta – čujete stvari za koje nikada niste mislili da biste ih mogli pitati“, rekao je.

Rezultat je ambiciozan projekat: Kako se Sjedinjene Američke Države približavaju svom 250. rođendanu sljedećeg jula, Jigsaw se udružio s Rasmussenovim Napuljskim institutom, neprofitnom organizacijom posvećenom budućnosti anketa i analitike, u inicijativi korištenja umjetne inteligencije za anketiranje Amerikanaca o budućnosti zemlje. Projekat, nazvan Mi, narod (We The People) , kako je Google ekskluzivno rekao za Forbes, okupit će pet do deset ljudi iz svih 435 kongresnih okruga u SAD-u kako bi odgovorili na pitanja o tome šta znači biti Amerikanac, koja su najhitnija pitanja s kojima se zemlja suočava i kuda bi nacija mogla krenuti sljedeće.

Vještačka inteligencija će dati ljudima glas

„Želimo koristiti vještačku inteligenciju kako bismo ljudima dali glas i izbor u svijetu oko sebe“, rekla je za Forbes Yasmin Green , direktorica Jigsawa i 19-godišnja veteranka Googlea. „Ako ljudi ne osjećaju da imaju glas ili da njihov glas nešto znači njihovim političkim predstavnicima, ne osjećaju se uključenima ili osnaženima.“

Na prvi pogled, projekat ima ton ugodne priče o jedinstvu, ali njegove implikacije idu mnogo dalje. Potencijal vještačke inteligencije da transformiše političke ankete je ogroman. Danas, ankete mogu biti manjkave i netačne – najpoznatiji primjer je kada su predvidjele pobjedu Hillary Clinton na izborima 2016. godine. Obično se dijele na predizborne ankete (da li ćete glasati za određenog kandidata) i ankete javnog mnijenja (kako se osjećate o određenom pitanju), ali obje vrste imaju sličan format. Anketari zovu ili šalju upitnike i nadaju se odgovorima, a zatim prilagođavaju rezultate demografskim podacima.

Rasmussen kaže da bi moglo biti teže za vještačku inteligenciju da pomogne u predviđanju za koga će neko glasati, ali bi i dalje mogla transformirati način na koji se kampanje organizuju. Na primjer, kandidat za političku funkciju mogao bi koristiti pitanja generirana vještačkom inteligencijom kako bi otkrio koja su pitanja najvažnija i najosjetljivija za birače, na mnogo dubljem nivou od tradicionalnih odgovora “da ili ne”. Političar tada može kreirati hiper-specifičnu kampanju zasnovanu na tim uvidima. “Sposobnost da se ljudi natjeraju da odgovore svojim riječima, da reaguju na to kako su drugi odgovorili na pitanja – to je revolucionarno za ovu industriju”, rekao je Rasmussen. “To je potpuno drugačija igra.”

Već u punom pogonu na Tajvanu

Green vidi širi potencijal – navodeći istraživanje tržišta i javnog mnijenja kao primjene. “Kada ljudi od vaših ideja naprave posao, to je zaista potvrda vrijednosti. Dakle, volio bih da se to dogodi”, rekao je Green. “Naš je posao da potvrdimo da je ovo korisno.” Projekat crpi inspiraciju iz sličnog eksperimenta na Tajvanu. Vlada je 2016. godine odlučila premjestiti političke debate na online platformu vTaiwan, koja je ljudima omogućila da raspravljaju i glasaju o zakonskim prijedlozima – poput toga kako regulirati online prodaju alkohola. “Umjesto tradicionalne ankete ili istraživanja gdje su ljudi zaključani u vrlo krute okvire, ove diskusije su generativne i deliberativne, u smislu da ljudima omogućavaju da dođu do novih ideja, novih osjećaja s kojima se drugi mogu povezati”, rekla je za Forbes Audrey Tang , koja je pomogla u pokretanju projekta prije nego što je postala prva tajvanska ministrica digitalnih poslova. Od tada, vTaiwan je pomogao u provođenju otprilike 20 zakonodavnih revizija, a 2023. godine je dobio grant od 100.000 dolara od OpenAI-a kao dio programa za „finansiranje eksperimenata u uspostavljanju demokratskog procesa za odlučivanje o tome koja pravila bi sistemi umjetne inteligencije trebali slijediti“.

U poređenju sa vještačkom inteligencijom, posao anketiranja je relativno mali. Prema istraživanju Research and Markets , tržište, koje uključuje kompanije poput Ipsosa, Pew-a, Nielsena i Quinnipiaca, poraslo je na 8,93 milijarde dolara u 2025. godini, što je neznatno povećanje u odnosu na 8,7 milijardi dolara godinu ranije. Očekuje se da će do 2029. godine stalno rasti na 10,23 milijarde dolara. Kompanije poput Pew-a i Quinnipiaca, koje posluju sa Univerziteta Quinnipiac u Connecticutu, specijalizirane su za anketiranje javnog mnjenja, dok se Rasmussen Reports, kompanija koju je Rasmussen osnovao 2003. godine, više fokusira na kandidate.

Njegove veze sa Rasmussen Reports, koju je napustio 2013. godine, mogle bi stvoriti neželjenu percepciju projekta zbog kontroverzi oko navodne konzervativne pristrasnosti kompanije. Kompanija je dugo bila optužena za favorizovanje republikanskih kandidata, naginjanje ka starijoj populaciji i davanje rezultata koji favorizuju konzervativce. Tokom američkih izbora 2024. godine, navodno je dijelila rezultate anketa sa zvaničnicima Trumpove kampanje. Upitan o navodnoj konzervativnoj pristrasnosti, Rasmussen je pokušao da se distancira od firme koju je osnovao. „Nisam imao nikakve veze sa njima otkako sam otišao. Oni nemaju nikakve veze sa ovim projektom i to zaista nije problem“, rekao je.

Produktivnija primjena

Projekat dolazi u vrijeme kada vještačka inteligencija već ostavlja svoj trag u politici i izbornim procesima širom svijeta. Tokom predsjedničke utrke u SAD-u 2024. godine, lažni glas predsjednika Joea Bidena rekao je biračima u New Hampshireu da ne izlaze na birališta. U Indoneziji je politička stranka Golkar koristila vještačku inteligenciju kako bi digitalno oživjela Suharta, diktatora koji je umro 2008. godine, kako bi podržala svoje kandidate. Predsjednik Donald Trump je više puta objavljivao memeove i video zapise generirane vještačkom inteligencijom na svojoj platformi Truth Social. Prošlog mjeseca podijelio je jedan koji prikazuje bivšeg predsjednika Baracka Obamu kako je pritvoren u Ovalnom uredu.

Jigsaw i Napolitanski institut se nadaju da će koristiti vještačku inteligenciju na produktivniji način. Projekat će imati tri faze. Tokom prvog kruga, učesnici će odgovarati na pitanja o slobodi i jednakosti. Na primjer, „Šta za vas znači sloboda?“ Nakon toga, Googleov model vještačke inteligencije će generirati dodatna pitanja kako bi dublje istražio temu, preuzimajući „sokratovsku ulogu“, objasnio je Green. U ovom slučaju, moglo bi se pitati: „Ako se sloboda zasniva na mogućnosti izražavanja sebe bez osuđivanja, možete li podijeliti primjer vremena kada ste se osjećali najograničenije?“ Ideja je početi široko, a zatim postepeno detaljnije istraživati. U drugom krugu, Googleov alat za vještačku inteligenciju će sažeti odgovore iz prvog kruga u glavne teme, tačke diskusije i vizualizacije podataka. Učesnici će zatim moći odgovoriti i dodati svoje misli. U trećem krugu, Googleov alat za vještačku inteligenciju će kreirati izjave na osnovu analize svih prethodnih odgovora. Na kraju, učesnici će glasati o tome da li se slažu ili ne slažu sa ovim izjavama, kako bi mogli vidjeti gdje pronalaze zajednički jezik sa drugima.

Organizatori su svjesni da vještačka inteligencija može pokazati pristrasnost u svojim pitanjima ili analizi odgovora, ili da može previše pojednostaviti osjetljive i lične teme dok pokušava da sažme hiljade odgovora u šire kategorije. Da bi se to spriječilo, Green kaže da će kompanija redovno procjenjivati vještačku inteligenciju i obavezati se na transparentnost, objavljujući sve odgovore učesnika u cijelosti. Nakon što projekat bude završen, Google će objaviti sažetak nalaza i otvoreno podijeliti sve korištene odgovore, pitanja i upute. Kompanija također planira obavijestiti kreatore politika, istraživačke centre i akademike o rezultatima.

Anketa kao razgovor

Za sada je inicijativa u pilot fazi, sa nekoliko stotina učesnika umjesto hiljada, a projekat će zvanično biti pokrenut u septembru. Neki detalji se još uvijek razrađuju ili nisu objavljeni, poput specifičnih tema o kojima će ispitanici razgovarati. Učesnike će regrutovati RepData, eksterni dobavljač kojeg koristi Napolitanski institut. Google je saopštio da će podijeliti više detalja o konačnom pristupu regrutaciji bliže lansiranju, ali je naglasio da će RepData “slijediti rigorozan protokol usklađen sa industrijskim standardima”.

Anketari obično koriste metodu koja se naziva “slučajno uzorkovanje”, koja svima unutar određene populacije daje jednaku šansu da budu uključeni. Zatim se odgovori ispitanika ponekad “ponderiraju” kako bi se kompenzirale populacije koje imaju manje šanse da učestvuju u anketama (na primjer, ljudi bez fakultetske diplome). Za projekat We The People, cilj je prikupiti “reprezentativni” uzorak ljudi za svaki kongresni okrug. Dakle, ako je okrug 90 posto bijelac i 80 posto republikanac, reprezentativni uzorak bi to mogao odražavati, objasnio je Rasmussen.

Green je optimistična u pogledu budućih rezultata. „Sigurna sam da će to funkcionirati poput razgovora kakav biste vodili da imate cijelu Ameriku na jednom mjestu“, rekla je.

Richard Nieva, reporter Forbesa

