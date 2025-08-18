U FBiH sve više ljudi ostaje bez posla dok cijene neprestano rastu

Ekonomska situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine postaje sve zabrinjavajuća. Zvanični podaci pokazuju da građani gube radna mjesta, prosječne plate realno padaju, a troškovi života rastu. Ekonomistkinja Svetlana Cenić za N1 upozorava da će situacija biti još gora ukoliko Vlada FBiH na čelu sa Nerminom Nikšićem nastavi sa dosadašnjim odlukama, bez konsultacija sa strukom.

Hiljade radnika ostaju bez posla

Podaci Porezne uprave FBiH pokazuju da je u julu 2025. godine više od dvije hiljade ljudi ostalo bez zaposlenja. Na dan 31. jula broj zaposlenih iznosio je 545.018, što je za 2.037 manje nego mjesec ranije.

Pad broja zaposlenih posebno je izražen u sektoru trgovine, naročito nakon uvođenja neradne nedjelje u maloprodaji. Prema podacima zastupnika Admira Čavalića, broj radnika u trgovini na malo smanjio se sa 62.449 krajem novembra 2024. na 60.513 krajem marta 2025.

„Svako ko želi treba da radi nedeljom, ali za taj rad mora biti plaćen. Ne možete praviti izuzetak u Federaciji kada je u ostatku zemlje drugačije – princip spojenih posuda je nepogrešiv“, ističe Cenić.

Plate realno padaju

Prosječna mjesečna neto-plaća po zaposlenom u FBiH u junu 2025. iznosila je 1.577 KM, što je nominalno niže za 0,8%, a realno niže za 1,3% u odnosu na prethodni mjesec, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Cenić upozorava da je pad plata rezultat loših i nepromišljenih odluka, poput povećanja minimalne plate bez istovremenih fiskalnih reformi i analiza uticaja na privredu. „U prvom trenutku vlast se raduje povećanju prihoda od poreza i doprinosa, ali vrlo brzo dolazi do pada i kontrakcije tržišta“, pojašnjava ona.

Smanjenje doprinosa – populistička mjera bez efekta

Od 1. jula 2025. godine u FBiH smanjena je zbirna stopa doprinosa na teret poslodavaca sa 10,5% na 5%, što je ukupno smanjenje sa 41,5% na 28,25%. Vlada je pozvala poslodavce da uštedu preusmjere ka povećanju plata radnika.

„Molbe ne pomažu. Potrebne su strukturne reforme. Tržište nije teorija iz knjige – ako ne smanjite druge obaveze i ne razmišljate o ukupnom efektu, ništa od toga neće funkcionisati“, kategorična je Cenić.

Shutterstock/Josep Suria

Turizam i potrošačka moć u padu

Turistički promet u junu 2025. iznosio je 202.480 posjeta, što je pad od 0,1% u odnosu na maj i 2,5% u odnosu na juni 2024. godine. Cenić ukazuje da je važno analizirati dolaske po kupovnoj moći i zemljama porijekla, jer Bosna i Hercegovina ne nudi dovoljno sadržaja za turiste sa visokom kupovnom moći.

Sindikalna potrošačka korpa u julu 2025. iznosila je 3.202,70 KM, što pokazuje kontinuirani rast cijena – dok plate realno padaju, troškovi života se povećavaju.

Cenić: Ako Vlada ovako nastavi, biće još gore

„Vladi FBiH izgleda da neko mora sugerisati da ponekad slušaju dobronamjerna upozorenja. Populističke mjere ne donose pozitivan rezultat, a ako nastave ovako, situacija će se pogoršati“, upozorava Cenić.

Ekonomistkinja napominje da su odluke poput neradne nedjelje i izmjena u radnim zakonima napravljene bez ozbiljne analize tržišta i realnog uticaja na zaposlenost i privredu.

Dok vlast provodi godišnje odmore i ne bavi se ozbiljno ekonomskim problemima, građani FBiH suočeni su sa rastom cijena, padom plata i gubitkom radnih mjesta. Situacija zahtijeva hitnu i strukturnu intervenciju – inače, upozorava Cenić, biće još gore.

