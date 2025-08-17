Putnički avio saobraćaj porastao za 4,5 posto u prvoj polovini godine – evo gdje su aerodromi iz BiH

Putnički promet na evropskoj mreži aerodroma porastao je za 4,5% u prvoj polovini godine u poređenju s istim periodom prošle godine, pri čemu je tempo rasta ostao stabilan i u prvom i u drugom kvartalu — 4,3% odnosno 4,6%, navodi se u najnovijem izvještaju Evropskog udruženja za trgovinu aerodromima ACI EUROPE, objavljenom ovog mjeseca.

Rast je pokrenut međunarodnim saobraćajem

Rast je uglavnom pokrenut međunarodnim saobraćajem, koji je povećan za 5,7%, dok je domaći saobraćaj praktično ostao nepromijenjen, sa samo 0,2% rasta. Ukupan broj putnika u ovom periodu iznosio je 5,1% više nego prije pandemije, u prvoj polovini 2019. godine, što pokazuje da se sektor aerodromskog saobraćaja uspješno oporavio i zadržava stabilan rast.

Najveći skok zabilježili su aerodromi u Slovačkoj (+19,2%), Poljskoj (+14,9%), Mađarskoj (+14,2%), Malti (+11,7%) i Kipru (+10,8%), dok su aerodromi u Švedskoj (-0,9%), Estoniji (+0,2%), Islandu (+1,4%) i Luksemburgu (+1,4%) zabilježili najslabije rezultate. Među najvećim tržištima EU+, Italija (+5,7%) i Španija (+4,5%) predvode rast, dok Francuska (+3,6%), Velika Britanija i Njemačka (oba +2,3%) zaostaju za prosjekom EU+.

Rezultati aerodroma u BiH

U ostatku Evrope zabilježen je rast od 5,6%. Naša zemlja u samom je vrhu po ostvarenom rezultatu. Kako se navodi u izvještaju, posebno su impresivni rezultati aerodroma u Moldaviji (+49,2%), Bosni i Hercegovini (+31,1%), Izraelu (+27%), Kosovu (+16,6%) i Gruziji (+13,7%), dok su veća tržišta poput Turske (+1,2%) i Azerbejdžana (+1,6%) zabilježila skromniji rast.