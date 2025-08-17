Zbog čega je vaša potraga za poslom neuspješna – nije ono što mislite

Kako da zainteresujem poslodavce? Primjećujem da kompanije zapošljavaju mlađe, manje iskusne ljude na pozicije koje bih ja želio/la da radim.“ – Korporativne komunikacije

„Prijavljivao/la sam se na poslove sa svojom sadašnjom titulom i nisam dobio/la čak ni intervju. Jedna od mojih najpoželjnijih kompanija objavila je konkurs za poziciju asistenta, što je veliki korak unazad. Da li da se ipak prijavim?“ – Više obrazovanje

„Udario/la sam u stakleni plafon. Kako znati da li da nastavim da se trudim ili da potražim nešto drugo?“ – Nauke o životu

Sva ova pitanja dolaze od tražilaca posla koji ne dobijaju rezultate u svojoj potrazi i pretpostavljaju samo jedan konkretan razlog. Za Korporativne komunikacije, razlog je to što poslodavci više vole mlađe kandidate. Za Visoko obrazovanje, razlog je prijavljivanje na pogrešan nivo posla. Za Nauke o životu, to je „stakleni plafon“.

To nisu nerazumne pretpostavke. „Stakleni plafon“ zaista postoji na nekim mjestima; zaista je važno da se prijavljujete na poslove koji vam odgovaraju (što uključuje i odgovarajući nivo posla, kao i druge faktore); a poslodavci će imati svoje preference (i ponekad to niste vi). Ali šta ako griješite?

Više je razloga zbog kojih vaša potraga za poslom ne funkcioniše

Postoji više razloga zbog kojih se kandidat zaposli (ili ne zaposli), pa zato postoji i više razloga zbog kojih vaša potraga za poslom funkcioniše (ili ne funkcioniše). Naprimjer, ako pošaljete CV i ne pozovu vas, to može značiti da vaš CV treba doraditi; ili je poslat nakon što je lista kandidata već bila određena; ili uopšte nije razmatran jer kompanija ne gleda spontane prijave, već samo preporuke. Ako dobijate intervjue, ali ne idete dalje u procesu, razlog može biti da se ne predstavljate dovoljno uvjerljivo; ili su drugi kandidati bolje prošli na intervjuu; ili se sam posao razlikuje od onoga što je pisalo u oglasu (što se često dešava), pa morate bolje da otkrijete šta poslodavac zapravo traži.

Fokusiranje na samo jedan problem sprečava vas da unaprijedite svoju potragu za poslom u cjelini

Foto: Shutterstock

Ako se fiksirate na jedan problem, zanemarujete druge aspekte potrage. Radite na svom CV-u, ali istovremeno gradite snažnu profesionalnu mrežu, u slučaju da se biografije ne pregledaju ili da se prednost daje preporukama. Radite na tehnici intervjua, ali se također dobro informišite kako biste mogli da govorite o ključnim izazovima sa kojima se suočavaju vaše ciljne kompanije, bez obzira na to koliko je oglas bio detaljan. Radite na stvaranju više prilika i istovremenom konkurisanju na više otvorenih pozicija, jer možete biti jak kandidat, a ipak vas može nadmašiti drugi jak kandidat, ili posao može promijeniti obim, biti prepušten internom zaposlenom ili frilenseru umjesto da se angažuje nova osoba, ili čak biti otkazan iz nekog razloga koji nema veze s vama.

Fokusiranje na pogrešan problem može vas odvesti na pogrešan profesionalni put

Ako izaberete obeshrabrujući, teško rješiv problem da se na njega fiksirate (na pr. stakleni plafon, sklonost poslodavaca ka mlađim kandidatima), možete sebe ubijediti da ciljate niže nego što želite (poput ovog iskusnog profesionalca koji razmatra pripravničku praksu). Ili možete ciljati na uloge ili industrije koje vas manje inspirišu, ili čak potpuno odustati od potrage. Čak i ako nastavite, možda ćete na intervju ili umrežavanje doći sa stavom nezadovoljstva. Možda mislite da se to ne vidi, ali ljudi s kojima razgovarate — naročito iskusni ispitivači — mogu osjetiti i najmanju negativnost.

Ostanite otvorenog uma kada analizirate svoju potragu za poslom

Umjesto da tražite jedan, pravi, najvažniji razlog zašto ne dobijate rezultate koje želite, razmišljajte o što većem broju mogućih razloga. To nije da biste se fokusirali na negativno, već da biste sebi pokazali da postoji mnogo puteva za poboljšanje. Koristite ovu listu mogućih problema kao osnovu za listu zadataka u svojoj potrazi za poslom — tako da napadnete potragu sa više strana: CV, LinkedIn, umrežavanje, intervjui. Ojačajte slabe tačke, radite na svojim prednostima i održavajte dovoljno raznovrsnosti da ostanete motivisani i istrajete.

Caroline Ceniza-Levine, Forbes

The Reason Your Job Search Isn’t Working Is Not What You Think