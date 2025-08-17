Prosječna plata u BiH u posljednja tri mjeseca – šta kažu službeni podaci

Prosječna neto plata u Federaciji BiH u junu 2025. iznosila je 1.577 KM (oko 806 eura), što je 0,8% nominalno i 1,3% realno manje (koliko vrijedi novac, tj. koliko se može kupiti za tu platu), nego u maju.

U poređenju s junom prošle godine slika je povoljnija: prosječne plate su 16,7% više nominalno, odnosno 12% više realno.

Plate po sektorima

Podaci po sektorima ukazuju da je najveće smanjenje prosječne neto plate u junu u odnosu na maj zabilježeno u djelatnosti proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (–3,9%), zatim u finansijskim djelatnostima i osiguranju (–3,5%), te u zdravstvu i socijalnoj zaštiti (–2,7%). S druge strane, najveći rast plata desio se u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima (+0,6%), obrazovanju (+0,6%) i u poslovanju nekretninama (+0,4%).

U Republici Srpskoj, prosječna neto plata isplaćena u junu 2025. iznosila je 1.564 KM, što je nominalno više za 1,0 posto, a realno za 0,9 posto u odnosu na maj. Na godišnjem nivou rast je bio znatno umjereniji nego u Federaciji – nominalno 9,7 posto, a realno 4,8 posto. Prosječna bruto plata u RS-u iznosila je 2.406 KM.

Najviša prosječna neto plata u RS-u zabilježena je u području vađenja ruda i kamena i iznosila je 1.946 KM, dok je najniža u poslovanju nekretninama – 1.178 KM.

Najveći rast plata u odnosu na juni 2024. godine, evidentran je u djelatnostima stručne, naučne i tehničke djelatnosti (+15,2%), javnoj upravi i odbrani; obavezno socijalno osiguranje (+14,8%) i obrazovanju (+13,6%).

Odnos plata u dva entiteta

Prema podacima objavljenim u Službenim novinama FBiH, u ovom bh. entitetu prosječna neto plata za maj iznosila je 1.590 KM, a u aprilu 1.583 KM.

Prosječna bruto plata u petom mjesecu je bila 2.480 KM, a mjesec ranije 2.472 KM.

S druge strane u bh. entitetu RS, u petom mjesecu ove godine, prema podacima objavljenim u Službenom glasniku RS, prosječna neto plata iznosila je 1.549 KM, a u aprilu 1.473 KM. Bruto plata u maju je iznosila 2.382 KM, a mjesec ranije 2.260 KM.