Američki State Department obustavlja izdavanje medicinsko-humanitarnih viza za ljude iz Gaze

Sjedinjene Američke Države, putem State Departmenta, u subotu su saopštile da obustavljaju sve vize za posjetioce iz Gaze dok provode „potpunu i temeljitu“ reviziju, javlja Reuters.

Ovaj potez osudile su pro-palestinske grupe.

State Department je naveo da je u proteklim danima izdano „malo“ privremenih medicinsko-humanitarnih viza, ali nije naveo tačan broj.

U ovoj godini izdato više od 3.800 viza

SAD su u ovoj godini izdale više od 3.800 viza za posjetioce B1/B2, koje strancima omogućavaju traženje medicinskog tretmana u Sjedinjenim Državama, nosiocima putnih dokumenata Palestinske uprave, prema analizi mjesečnih podataka objavljenih na web stranici odjela. Taj broj uključuje 640 viza izdatih u maju.

Penziona uprava izdaje takve putne isprave stanovnicima Zapadne obale i Pojasa Gaze pod izraelskom okupacijom. Web stranica odjela nije uključivala detaljan pregled za te dvije teritorije.

Odluka Stejt departmenta da zaustavi izdavanje posjetilačkih viza za ljude iz Gaze dolazi nakon što je Laura Loomer, krajnje desničarska aktivistkinja i saveznica predsjednika Donalda Trumpa, u petak na društvenim mrežama izjavila da su palestinske “izbjeglice” ovog mjeseca ušle u SAD.

Južni Sudan i Izrael razgovaraju o planu za preseljenje Palestinaca

Loomerova izjava izazvala je negodovanje nekih republikanaca, pri čemu je američki zastupnik Chip Roy iz Teksasa rekao da će se raspitati o tom pitanju, a zastupnik Randy Fine iz Floride opisao ga kao “nacionalni sigurnosni rizik”.

Vijeće za američko-islamske odnose osudilo je taj potez, rekavši da je to najnoviji znak “namjerne okrutnosti” Trumpove administracije.

Palestinski fond za pomoć djeci saopštio je da će odluka o obustavi izdavanja viza uskratiti pristup medicinskoj njezi ranjenoj i bolesnoj djeci u Gazi.

„Ova politika će imati razoran i nepovratan utjecaj na našu sposobnost da dovedemo povrijeđenu i kritično bolesnu djecu iz Gaze u Sjedinjene Države radi liječenja koje im spašava živote – misiju koja definira naš rad više od 30 godina“, navodi se u saopštenju.

SAD nisu naznačile da će prihvatiti Palestince raseljene zbog rata. Međutim, izvori su za Reuters rekli da Južni Sudan i Izrael razgovaraju o planu za preseljenje Palestinaca.