Srbija potpisala ugovor o nabavci naoružanja sa izraelskim Elbit Systemsom vrijedan 1,63 milijarde dolara

Srbija je potpisala najveći ugovor o naoružanju u svojoj novijoj historiji, vrijedan 1,63 milijarde dolara, sa izraelskom odbrambenom kompanijom Elbit Systems, objavili su izraelski mediji.

Elbit je prethodne sedmice potvrdio da je zaključio petogodišnji ugovor sa jednom evropskom državom, bez preciziranja njenog identiteta. Ipak, medijski izvještaji navode da je riječ upravo o Srbiji.

Prema dostupnim informacijama, dogovor podrazumijeva isporuku dalekometnih preciznih raketa, kao i naprednih sistema vojne komunikacije i obavještajnih tehnologija.

Najveća vojna nabavka u posljednjim decenijama

Ovim potezom, Srbija dodatno modernizuje svoje oružane snage, koje posljednjih godina prolaze kroz intenzivan proces opremanja. Vlada u Beogradu ranije je investirala u borbene dronove iz Kine, helikoptere iz Rusije i Francuske, kao i oklopna vozila domaće proizvodnje.

Analitičari ističu da je vrijednost ugovora sa Elbitom znatno viša od ranijih aranžmana i da predstavlja strateško jačanje srpske vojske.

Kontroverze oko izraelskog izvoza oružja

Sporazum dolazi u trenutku kada se Izrael nalazi pod snažnim međunarodnim kritikama zbog vojne kampanje u Pojasu Gaze, u kojoj je korišten dio naoružanja upravo kompanije Elbit Systems. Više organizacija za ljudska prava, kao i pojedine vlade, sve češće postavljaju pitanje etičnosti izvoza izraelskog oružja tokom sukoba koji izaziva veliku humanitarnu krizu.

Iako Srbija zvanično održava balansiranu vanjsku politiku između Zapada, Rusije i Kine, sklapanje ovako značajnog ugovora s izraelskom kompanijom može biti signal njenog približavanja zapadnim vojnim standardima i tehnologijama.

Regionalni i međunarodni odjeci

Očekuje se da će vijest o ugovoru izazvati pažnju u regionu Zapadnog Balkana, gdje su vojne nabavke osjetljivo pitanje u kontekstu historijskih tenzija. Istovremeno, ostaje da se vidi hoće li međunarodna zajednica kritički reagovati na odluku Srbije da uđe u veliki odbrambeni aranžman sa zemljom čiji je izvoz oružja pod sve većom lupom javnosti.

