Starlink Elona Muska: Privatni internet sistem koji je postao geopolitičko oružje u ratu Ukrajine i Rusije

Starlink je satelitski internet servis koji razvija i kontroliše SpaceX, privatna kompanija u vlasništvu Elona Muska. Musk posjeduje oko 42% vlasništva i gotovo 80% glasačkih prava u SpaceX-u, što mu daje potpunu kontrolu nad ključnim projektima. Za razliku od državnih telekomunikacija, Starlink je privatna inicijativa – što znači da država nema direktnu moć odlučivanja o njegovom korištenju. Musk je u više navrata poručio da Starlink neće izlaziti na berzu dok prihodi ne postanu potpuno stabilni, upravo da bi zadržao potpunu autonomiju.

Digitalna žila kucavica Ukrajine

Nakon ruske invazije 2022. godine, Starlink je postao ključni alat za održavanje komunikacije u Ukrajini. Koristili su ga civili, bolnice i vojska, naročito u područjima gdje su ruski napadi uništili klasične telekomunikacione mreže. Zahvaljujući hiljadama terminala dostavljenih iz inostranstva, Ukrajina je uspjela da zadrži digitalnu povezanost i u najtežim okolnostima.

Pripadnik ukrajinske 47. brigade priprema Starlink satelitski internet sistem na svojim položajima na liniji fronta, usred ruskog napada na Ukrajinu, u blizini grada Avdijivka, koji su zauzele ruske trupe u Donjeckoj oblasti, Ukrajina, 20. februara 2024. REUTERS/Inna Varenytsia/Arhivska fotografija

Danas Starlink čini oko 65% svih aktivnih satelita na svijetu, a SpaceX upravlja sa dvije trećine svih operativnih satelita u orbiti. Takva dominacija znači da Elon Musk kontroliše najveći dio globalne satelitske internet infrastrukture.

Ova moć, međutim, nije neutralna – Musk je u više navrata koristio svoj položaj da utiče na tok rata. U septembru 2022. godine, tokom ukrajinske kontraofanzive kod Hersona, navodno je naredio gašenje Starlink mreže u ključnom trenutku, čime je direktno poremetio ukrajinske vojne operacije.

Geografska ograničenja i zabrane

Starlink ne funkcioniše svugdje. SpaceX uvodi tzv. geofencing – geografske restrikcije koje onemogućavaju korištenje terminala na okupiranim teritorijama i u osjetljivim zonama. Takođe, kompanija je ograničila upotrebu Starlinka za borbene operacije, posebno za upravljanje dronovima, kako bi izbjegla direktnu ulogu u ratnim dejstvima.

Prema izvještaju američkog USAID-a, preko 5.000 terminala poslanih u Ukrajinu izašlo je izvan kontrole i nadzora – neki od njih su završili čak i u ruski okupiranim područjima. Postoje izvještaji da su i ruske snage povremeno koristile Starlink terminale za koordinaciju svojih napada, što dodatno naglašava rizike kada privatna tehnologija postane oružje u ratu.

Pripadnici 68. Samostalne lovačke brigade „Oleksa Dovbuš“ Oružanih snaga Ukrajine postavljaju Starlink satelitski internet sistem, usred ruskog napada na Ukrajinu, u blizini frontovskog grada Pokrovsk u Donjeckoj oblasti, Ukrajina, 10. april 2025. REUTERS/Inna Varenytsia/Arhivska fotografija

Starlink je primjer kako jedna privatna kompanija može postati ključni akter u svjetskim konfliktima. Ukrajini je donio spas u vidu komunikacije, ali istovremeno je pokazao opasnost kada sudbina čitave države zavisi od odluke jednog čovjeka. Elon Musk danas kontroliše infrastrukturu koja u isto vrijeme spašava živote i postavlja nova pitanja o monopolu, odgovornosti i granicama privatne moći u geopolitici.

“Što se tiče vojne upotrebe Starlink mreže kompanije SpaceX, u vlasništvu Elona Muska, ona je skoncentrisana na komandno-nadzorne sisteme (C2), što omogućava stabilnu vezu jedinicama na terenu i u područjima gdje je telekomunikacijska infrastruktura urušena. Obezbjeđuje brz prenos podataka i informacija između jedinica i komande na terenu u realnom vremenu – na kopnu, moru i u zraku – što je izuzetno važno u kombinaciji napada sva tri vida oružanih snaga. U tom kontekstu, to je sasvim novi pristup koji omogućava vrlo brzo komandovanje”, kaže za Forbes vojni analitičar Nedžad Ahatović.

Dodaje kako dronovi i bezpilotne platforme djeluju pomoću Starlinka na velikim udaljenostima, uz prijenos slike visoke rezolucije u realnom vremenu, čime se obezbjeđuje brza razmjena informacija i komandovanje na terenu. Postoji mogućnost i sigurnost da neće biti ometanja, jer sistem funkcioniše izvan tradicionalnih radio i internetskih veza. Djeluje pomoću baterija i s bilo koje lokacije, pa takvi sistemi nisu laka meta za protivničke napade.

“Također, Starlink pomaže u logistici, medicinskoj evakuaciji, psihološko-informacijskim operacijama i hibridnom djelovanju kroz ubacivanje informacija, zbog čega kompanije poput ove postaju ključne u savremenim ratovima. Tu spadaju i geopolitički izazovi, a uvođenje Starlinka u vojne operacije otvara pitanje uloge Elona Muska u budućim sukobima”, kaže naš sagovornik.

Na kraju podcrtava da ovakva vrsta internetske komunikacije može da se koristiti i u asimetričnim sukobima, gdje jedna strana ima pristup internetu, a druga ne. Takva strana odmah stiče prednost na početku sukoba, posebno kada je riječ o komandnoj strukturi, izviđanju iz zraka, prikupljanju informacija o protivniku i sličnim operacijama.

Usluge Starlinka nisu besplatne, kako to Ukrajina finansira

Usluge Starlinka u Ukrajini nisu besplatne, iako je u početnoj fazi rata SpaceX donirao dio opreme i privremeno pokrivao troškove pretplate. Civilni korisnici su mogli nabaviti terminale po posebnoj sniženoj cijeni — u prosjeku oko 385 dolara umjesto standardnih 599, dok je mjesečna pretplata iznosila oko 60 dolara. Kasnije je cijena terminala porasla na približno 700 dolara, a pretplata na 75 dolara mjesečno. Prema zvaničnim podacima, Poljska je saopćila da standardna pretplata za jedan terminal košta oko 5.500 hrivnji (oko 529 PLN), dok za premium pakete cijena doseže i 14.000 hrivnji mjesečno.

Starlink satelitski internet sistem postavljen je usred ruskog napada na Ukrajinu, u blizini frontovskog grada Pokrovsk u Donjeckoj oblasti, Ukrajina, 10. april 2025. REUTERS/Inna Varenytsia/Arhivska fotografija

Za vojsku, međutim, najveći dio troškova pokrili su međunarodni partneri. SAD (kroz USAID i Pentagon), Poljska i druge zemlje finansirale su hiljade terminala i njihovo održavanje. Do sredine 2022. godine u Ukrajini je bilo aktivno više od 20.000 Starlink terminala, od kojih je čak 85% finansirano donacijama stranih država i organizacija. Ovaj model jasno pokazuje da Starlink nije besplatna usluga, već kombinacija komercijalne naplate za građane i strateških međunarodnih ulaganja za vojsku i kritičnu infrastrukturu.

Starlink u Gazi: Musk ipak nema autonomiju odlučivanja

Elon Musk, kao vlasnik Starlinka, pokazuje impresivnu autonomiju, ali u praksi je podložan utjecajima moćnih država što potvrđuje situacija s Gazom. U oktobru 2023. godine Musk je ponudio uslugu Starlinka međunarodnim humanitarnim organizacijama u Gazi nakon što je došlo do potpunog prekida komunikacija od strane izraelske vojske. Ipak, izraelski ministar komunikacija Shlomo Karhi odlučno se usprotivio, upozoravajući da bi Hamas mogao zloupotrijebiti mrežu za svoje aktivnosti poručivši da će koristiti “sve raspoložive mjere” kako bi to spriječio. Musk je odustao od tog nauma kada ga je izraelska administracija pozvala u Izrael nakon njegove odluke da pomogne Gazi.