Egipat osudio namjere Tel Aviva da etnički očisti Gazu dok istovremeno jača ekonomske odnose s Izraelom

Egipat je osudio izraelske planove za prisilno raseljavanje Palestinaca iz Gaze, nazivajući ih etničkim čišćenjem i ratnim zločinom, dok istovremeno kontroverzno jača ekonomske veze s Tel Avivom.

U saopćenju egipatskog Ministarstva vanjskih poslova u nedjelju se navodi da izvještaji o izraelskim konsultacijama sa stranim vladama oko mogućih planova preseljenja predstavljaju “neprihvatljivu izraelsku politiku s ciljem pražnjenja palestinske zemlje”.

Kairo je dodao da je kontaktirao zemlje koje je navodno Izrael pokušao uključiti, ne navodeći njihova imena, te istakao da su one odbile sudjelovati u “sramotnim planovima”.

“Egipat neće prihvatiti raseljavanje niti će u njemu učestvovati, jer je riječ o historijskoj nepravdi koja nema moralno niti pravno opravdanje”, navodi se u saopćenju. Dodaje se i da bi svaki pokušaj protjerivanja Palestinaca “neminovno doveo do likvidacije palestinskog pitanja”.

Egipat je naglasio “apsolutno odbijanje” svake namjere da se Palestinci uklone iz Gaze ili okupirane Zapadne obale, pozvavši zemlje širom svijeta da “ne učestvuju u ovom nemoralnom zločinu koji je u suprotnosti sa svim principima međunarodnog humanitarnog prava, predstavlja ratni zločin i etničko čišćenje, te kršenje svih četiri Ženevskih konvencija”.

Kairo je upozorio na “historijsku i pravnu odgovornost” svake zemlje koja sarađuje u ovakvim mjerama, naglasivši da bi posljedice imale odjeka regionalno i međunarodno.

Egipatska osuda dolazi u trenutku kada su se pojavili izvještaji da Južni Sudan pregovara s Izraelom o preseljenju Palestinaca prisilno protjeranih iz Gaze. Prema pisanju Associated Pressa, pregovori su održani između dvije zemlje, a američki lobista Joe Szlavik potvrdio je da je izraelska delegacija planirala posjetu radi razmatranja otvaranja kampova za Palestince.

Izraelska vojska priprema masovno protjerivanje iz Gaze

Egipat je svoju najoštriju osudu iznio upravo u trenutku kada je izraelska vojska najavila pripreme za etničko čišćenje oko milion stanovnika Gaze, posebno iz grada Gaze, samo nekoliko dana nakon što je signalizirala novu ofanzivu na najveći urbani centar u enklavi.

Prema izvještajima zdravstvenih zvaničnika u Gazi, najmanje 57 ljudi ubijeno je u nedjelju od strane izraelskih snaga, od čega 38 dok su pokušavali doći do prijeko potrebne humanitarne pomoći.

U isto vrijeme, izraelski COGAT saopćio je da će vojska početi dostavljati šatore i opremu za skloništa civilima koji bježe prema jugu Gaze, dok izraelski ratni avioni nastavljaju bombardovanja.

Na izraelskom Kanalu 12 pojavili su se procurjeli snimci penzionisanog generala Aharona Halive, bivšeg šefa vojne obavještajne službe, u kojima poziva na masovna ubistva Palestinaca. “Za svakog ubijenog 7. oktobra treba ubiti 50 Palestinaca, nije važno jesu li djeca”, čuje se Haliva. Dodao je i da Palestincima “svako malo treba nova Nakba kako bi osjetili cijenu”.

Kontradikcije u odnosima Egipta i Izraela

Egipatska osuda dolazi u trenutku kada se Kairo suočava s kritikama zbog vlastitih odnosa s Izraelom, nakon što je početkom mjeseca potpisan gasni sporazum vrijedan 35 milijardi dolara. Ovim ugovorom Egipat će gotovo utrostručiti uvoz gasa iz izraelskog polja Leviathan do 2040. godine.

Sporazum je izazvao osude zbog ekonomske saučesničke uloge Egipta u jačanju Izraela usred onoga što mnogi nazivaju genocidom nad Palestincima.

