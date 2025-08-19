Žene redefinišu bogatstvo i budućnost investiranja

Tiha revolucija je u toku. Dok se trilioni dolara pripremaju da pređu iz ruke u ruku u onome što ekonomisti nazivaju “Velikim transferom bogatstva”, žene su spremne da naslijede i kontrolišu većinu tog bogatstva. Ali ovo nije samo finansijska prekretnica – ovo je kulturno resetovanje. Žene investitori ne samo da oblikuju budućnost finansija; one također mijenjaju budućnost uticaja.

Promjena od 84 biliona dolara – i ko od nje ima koristi

Procjenjuje se da će se tokom naredne dvije decenije 84 biliona dolara prenijeti s generacije “baby boomera” na mlađe generacije. Žene, koje u prosjeku žive duže, sve više su hraniteljice porodice i često nasljeđuju imovinu od svojih supružnika i roditelja, tako da se očekuje da će do 2030. godine kontrolisati dvije trećine tog bogatstva, koje u SAD-u iznosi više od 30 biliona dolara samo u imovini.

Fotografija: Shutterstock

Ali budimo jasni: neće sve žene imati jednake koristi. Žene drugih rasa, posebno Afroamerikanke i Hispanoamerikanke, i dalje se suočavaju sa sistemskim preprekama u akumuliranju bogatstva. Prema Nacionalnom centru za žensko pravo, za svaki dolar bogatstva koji posjeduju bijeli muškarci, crnkinje posjeduju samo 8 centi, a Hispanoamerikanke samo 14 centi. Federalne rezerve izvještavaju da medijalna razlika u bogatstvu između crnačkih i bijelih domaćinstava prelazi 220.000 dolara i da raste.

Ne možemo govoriti o bogatstvu žena, a da se ne pozabavimo nejednakošću. Smanjenje jaza u bogatstvu među spolovima mora uključivati ozbiljnu posvećenost smanjenju jaza u bogatstvu među rasama. Jednake mogućnosti nisu samo pitanje nasljeđivanja, već i pristupa kapitalu, finansijskom obrazovanju i investicijskim mrežama.

Žene investiraju drugačije… i pametnije

Istraživanja dosljedno pokazuju da žene investiraju s većom namjerom i dugoročnim fokusom. Prema studiji Poslovne škole Univerziteta Warwick, ženski investicijski portfelji su nadmašili muške za 1,8 posto. Žene su rjeđe trgovale, bile su svjesnije rizika i preferirale su stabilne, kumulativne prinose.

Ali ovo nije samo pitanje finansijske strategije – već i vrijednosti.

Prema istraživanju Ellevesta iz 2022. godine, 95 posto žena vjeruje da finansijska industrija nije osmišljena imajući ih na umu, dok drugo istraživanje pokazuje da 79 posto žena želi investirati u skladu s ciljevima zaštite okoliša, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja (ESG). Ovo nije investicijska niša – ovo je budućnost pametne i održive alokacije kapitala. Kao što osnivačica Ellevesta Sallie Krawcheck kaže: “Ništa loše se ne događa kada žene imaju više novca.”

Od nemoći do moći portfelja

Historijski gledano, finansijska industrija je zanemarivala žene. Razgovori o upravljanju bogatstvom često se vode s muškim klijentima. Planiranje penzija zasniva se na očekivanom životnom vijeku muškaraca. A žene se često doživljavaju kao one koje izbjegavaju rizik, dok su u stvarnosti svjesne rizika.

Pa ipak, žene sada kontrolišu 10,9 biliona dolara imovine u SAD-u i taj broj brzo raste. Kada žene imaju samopouzdanje i alate za investiranje, one ne samo da grade bogatstvo za sebe. One stvaraju domino efekat koji se prenosi i širi kroz porodice, zajednice i buduće generacije.

Investiranje je novi aktivizam

Žene investitorice predvode finansijski pokret vođen određenom svrhom. Od podrške startupima koje vode žene do finansiranja kompanija koje daju prioritet održivosti, brižnoj infrastrukturi i jednakim plaćama – žene ulažu u svijet u kojem žele živjeti.

Uspon ulaganja zasnovanog na spolu, gdje se kapital usmjerava u poslove koji koriste ženama i djevojčicama, prerastao je u tržište vrijedno više milijardi dolara. I brzo raste. Kao što je rekla Erika Karp, osnivačica Cornerstone Capitala, “Žene shvataju da mogu oblikovati svijet ne samo kroz politiku ili proteste, već i kroz portfolije.”

Poziv na akciju

Da bismo oslobodili puni potencijal ženskih investitora, moramo:

prevazići jaz u samopouzdanju i znanju kroz inkluzivno finansijsko obrazovanje;

dizajnirati investicijske proizvode koji odražavaju ciljeve, životne faze i vremenske horizonte žena;

proširiti pristup kapitalu za žene različitih rasa i poduzetnike iz nedovoljno zastupljenih grupa;

osnažiti i unaprijediti finansijske savjetnike i upravitelje fondova;

promijeniti narativ od “žene kao potrošačice” do “žene kao alokatorice kapitala”.

Kada žene investiraju, ne radi se samo o individualnoj koristi. Radi se o kolektivnom napretku. Žene utiču na 85% potrošnje, najbrže su rastuća grupa žena poduzetnica i sve više finansiraju budućnost inovacija. Pa ipak, one dobijaju manje od 3% rizičnog kapitala. To nije samo propuštena prilika – to je poziv za redizajn sistema.

Budućnost finansija je namjerna, inkluzivna i moćna.

Jer kada žene investiraju, svi napredujemo.

Shelley Zalis, saradnica Forbesa

