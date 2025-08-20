Investicije u BiH porasle za više od 700 miliona KM u 2024. godini

Vrijednost ukupno ostvarenih investicija u stalna sredstva pravnih lica u Bosni i Hercegovini u 2023. godini iznosila je 8,25 milijardi KM, dok je u 2024. godini porasla na 8,94 milijardi KM, što predstavlja povećanje od 8,37 posto.

Investicije u nova stalna sredstva u 2023. godini bile su 7,5 milijardi KM, a u 2024. godini dostigle su 8,27 milijardi KM, što je rast od 10,25 posto, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH.

Shutterstock/Natee Meepian

Prema djelatnostima investitora, najveća ulaganja u ukupnim investicijama u 2024. godini imala je prerađivačka industrija (16,72 posto), zatim trgovina na veliko i malo (14,38 posto), javna uprava i odbrana (13,37 posto), transport i skladištenje (10,74 posto) te proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom (9,68 posto).

Kada je riječ o investicijama u nova stalna sredstva, najveći udio u 2024. godini ostvarila je prerađivačka industrija (15,94 posto), potom javna uprava i odbrana (14,16 posto), trgovina na veliko i malo (13,40 posto), transport i skladištenje (10,67 posto), te proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom (10,39 posto), javlja FENA.

Please enable JavaScript

