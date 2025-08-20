Wizzair se vratio u Tuzlu: Novi avioni i nove linije

Konačno lijepe vijesti nam dolaze iz Tuzlanskog kantona. Avio kompanija Wizz Air će ponovno uspostaviti svoju bazu na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Prvi bazni avion stiže u decembru ove godine, drugi u martu 2026. godine.

Wizzair dovozi dva bazna aviona, nove proizvodnje, trenutno ekološki naprihvatljivija na tržištu.

“Ne samo da otvaramo bazu već ovdje dovozimo dva mnogo bolja i kvalitetnija aviona. Dovest ćemo aviona sa najnovijom tehnologijom airbus 321neo. Ovaj avion će imati 239 mjesta za razliku od prijašnjeg koji je imao 180”, pojasnio je Ton Roland Tischner, direktor za operacije WizzAira.

Sa novim avionima dolazi devet novih linija. Od decembra će putnici iz Tuzle moći putovati za Köln, Maastricht, Malmö i Hamburg. Od marta naredne godine uvode se linije za Berlin, Frankfurt, Goteborg, Kipar, Pariz.

Nakon što je Wizzair zatvorio bazu, dvije godine neizvjesnosti uozbiljile su nadležene institucije da okončaju ključne infrastrukturne probleme posebno ugradnju rasvjete koja omogućava slijetanje i uzlijetanje aviona i po magli.

“Poseban je trenutak za aerodrom, dan kad kažemo da povećamo broj letova sa Wizzairom što je rezultat naše višegodišnje saradnje, naše opredjeljenosti na izgradnji infrastruktre, posebno ključne infrastrukture”, ističe Dževad Halilčević, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona dodaje da su izdvojena višemilionska sredstva i program subvencije kojeg je provela Trustička zajednica TK i čiji je ishod vidljiv danas.

Međutim, je li 1,2 miliona KM subvencije iz kantonalnog budžeta garant da ova firma neće ponovo naprasno zatvoriti bazu kao što je to već uradila? Razloge zatvranja navela je gubitke u pandemiji i lošu infrastrukturu, odnosno, slijetanje i uzlijetanje u maglovitim danima.

“Sa novim infrastrukturnim projektima koji su u gradnji, bit ćemo u mogućnosti da normalno uzlijećemo i slijećemo u takvim uslovima, a to je bio veoma važno prilikom naše odluke da ponovno otvorimo bazu ovdje”, kaže Tischner.

Od početka godine aerodrom je zabilježio oko 180.000 putnika koji su putovali prema Memingenu, Dortmundu, Baselu, Istanbulu i odnedavno, Beču.

WizzaAir je na današnji dan prije 10 godina prvi put otvorio svoju bazu koju je kasnije zatvorio. Ponovnim otvaranjem baze, optimistične su najave za razvoj aerodroma, otvaranje novih radnih mjesta, za početak 100, a potencijalno, čak 400.

