Testirali smo impresivno efikasan električni Porsche Macan 2025: Ide daleko koliko obećava

Konačno, električni automobil koji zaista ide onoliko daleko koliko obećava. Ukratko, to je Porsche Macan.

Ono što je posebno važno jeste da je ovo osnovni model, Porsche Macan sa dna hijerarhije. Najjeftiniji. Nije Turbo, nije 4S, pa čak ni 4. Ovo je jednostavno električno vozilo.

Nije posebno snažan niti posebno brz, ali dovoljno dobro reaguje kada pritisnete gas. I što je najvažnije – ide jako daleko. Još važnije, ide daleko precizno. Indikator dometa je pouzdan i uvijek prelazi pet kilometara po kWh, ponekad čak i 6,5.

Poređenja radi, prošle godine sam šest mjeseci vozio Genesis GV60 i, koliko god bio odličan, rijetko sam prelazio više od šest kilometara po kWh. Nakon sedmice i 800 kilometara u Makanu, od čega je veliki dio bio vožnja autoputem brzinom od 110 kilometara na sat, što je obično problematično za efikasnost električnih vozila, potrošnja nikada nije pala ispod pet kilometara.

Većinu vremena, čak i nakon tri sata vožnje autoputem, vraćao je oko 5,5 kilometara po kWh. Kada se to pomnoži sa kapacitetom baterije od 95 kWh, dobija se približan stvarni domet od 534 kilometra (332 milje).

Porsche i procijenjeni domet

Porsche procjenjuje domet od 505 milja u SAD-u prema EPA testnom ciklusu, dok ovdje u Velikoj Britaniji navodi domet između 536 i 640 kilometara.

Kada konačno morate posjetiti punjač – što ja nisam učinio sve dok nisam krenuo od Londona do Devona i dijelom nazad – Makan puni bateriju brže od gotovo bilo kojeg drugog električnog automobila na cesti.

Porsche navodi maksimalnu brzinu punjenja od 270 kW, ali, tipično za Porsche, ta brojka je konzervativna. Nekoliko sekundi nakon povezivanja, moj Makan je dostigao 274 kW. Punjenje sa 15 posto na 60 posto trajalo je samo 15 minuta.

Ovako bi električni automobili trebali funkcionirati. Ne moraju mijenjati lice vozača svaki put kada pritisne gas.

Trebali bi pružiti zadovoljavajući nalet snage i obrtnog momenta pri malim brzinama – taman dovoljno da vas nasmiješe prilikom izlaska iz raskrsnice, preticanja ili uključivanja na autoput – a zatim se smiriti i postići odličnu kilometražu u kilovat-časovima.

Dizajn

Šta još trebate znati? Osim performansi, osnovni Makan je kao i svaki drugi model u ponudi. Izgleda isto, iznutra i izvana, a to znači tipično pametan, sofisticiran i promišljen Porsche dizajn. Unutrašnjost je pravo remek-djelo, vješto kombinirajući tehnologiju i taktilnost tako da vozač može držati pogled na cesti dok podešava ključne kontrole, poput temperature u kabini…

Unutrašnjost nije za divljenje, ali djeluje pametno, premium i ulijeva povjerenje načinom na koji je napravljena.

Fotografija: Porsche

Tu je i podesivo ambijentalno osvjetljenje (ali ne previše), svijetao, oštar i responzivan središnji ekran osjetljiv na dodir, potpuno digitalna instrumentna ploča koja može izgledati kao klasični Porscheov kokpit i sekundarni ekran s fizičkim prekidačima za kontrolu klime.

Na volanu čak postoje i pravi, fizički tasteri. Nema haptičkih touchpadova – i zato je sve još bolje. U svijetu u kojem su neki proizvođači opsjednuti ugradnjom jeftinih kopija iPada u automobile umjesto pravih tastera, zdrav razum i dalje prevladava u Porscheu.

Već sam ranije spomenuo da ovaj osnovni Makan nije posebno brz. Ali i dalje ima 360 KS po evropskim standardima i dostiže 100 km/h za 5,4 sekunde. To je otprilike isto kao i Porsche 911 Carrera generacije 996.

I više od odlične vožnje

Potrošiti dug i zamršen paragraf o tome kako se osnovni Makan ponaša na uskoj i zahtjevnoj cesti značilo bi promašiti poentu. Vozi se odlično. Zapravo, više nego odlično. Stabilan je, precizno se upravlja, udoban je i nikada ne gubi prianjanje.

Na volanu postoji dugme za promjenu načina vožnje, ali u stvarnosti ćete ga najčešće ostaviti na zadanoj postavci.

Sportski način rada je tu ako vam baš zatreba, a tehnički je navedeno da je vrijeme od 0 do 100 km na sat moguće samo uz aktiviranu kontrolu pokretanja (pritisnite obje papučice dok automobil miruje, a zatim otpustite kočnicu kao da stojite na Lego kocki).

Ali u stvarnom životu, vozit ćete znajući da sjedite u premium njemačkom električnom SUV-u. S vremena na vrijeme ćete baciti pogled na Porscheov amblem na volanu i nasmiješiti se. Zatim ćete pogledati indikator dometa i efikasnosti i smijati se još više.

Također želim pohvaliti mrežu za punjenje električnih vozila u Velikoj Britaniji, koja se za samo nekoliko godina značajno razvila i sazrela u odnosu na vremena kada su punjači bili spori i često neispravni.

Oba punjenja Makana su prošla potpuno glatko, bez čekanja u redu na bilo kojoj stanici i bez neispravnih punjača.

Porsche – odličan primjer električnog vozila

Fotografija: Shutterstock

Ovu besprijekornu upotrebljivost omogućava Porscheova pretplata na mrežu za punjenje, koja vozačima daje pristup širokom rasponu punjača, kao i aplikaciji za planiranje rute. Kreira strategiju punjenja za svako duže putovanje.

Posebno mi se sviđa što Porsche nudi brendirani daljinski ključ s integriranim RFID čipom – samo ga prislonite na punjač umjesto korištenja aplikacije na samoj stanici, a iznos će biti naplaćen s kreditne kartice povezane s vašim Porsche računom.

Tesla već 10 godina nudi ovu vrstu usluge putem svoje mreže Supercharger, ali lijepo je vidjeti da i drugi proizvođači sada nude slične usluge, a u mnogim slučajevima pružaju pristup znatno većem broju punjača nego što to ima Tesla.

Naravno, Porsche nije jedini. Električni automobili brzo postaju efikasniji i pune se brže nego ikad prije. Javno punjenje je i dalje skupo. Pogotovo u poređenju s punjenjem kod kuće, a amortizacija je i dalje zabrinjavajuća.

Međutim, cijela infrastruktura konačno počinje funkcionirati kako je obećano, a Makan, čak i u svojoj osnovnoj verziji, odličan je primjer električnog vozila urađenog kako treba.

Alistair Charleston, saradnik Forbesa

