Nevidljivi gubitnik Sarajevo Film Festivala: Kako crno tržište smanjuje ekonomski efekat
Postojanje i kontinuirano održavanje Sarajevo Film Festivala (SFF) predstavlja benefit ne samo za Kanton Sarajevo, nego i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Riječ je o kulturnom događaju koji već tri decenije oblikuje identitet zemlje na svjetskoj kulturnoj mapi, ali i donosi značajne ekonomske efekte.
Ekonomski ekspert Sanel Halilbegović u izjavi za Forbes BiH naglašava da je “benefit za cijeli Kanton, ako ne i za cijelu državu, postojanje SFF-a i njegovo održavanje. U svakom slučaju, efekti i budžeti – i kantonalni i federalni – bili bi daleko veći da se zakoni dosljedno provode i da inspekcije rade svoj posao kako bi se suzbilo crno tržište koje odvlači ogromnu količinu novca.”
Indirektni i direktni efekti
SFF svake godine u Sarajevo dovodi hiljade turista, filmskih profesionalaca i gostiju iz cijelog svijeta. Hoteli, restorani, prijevoz, kulturni sadržaji i mali biznisi bilježe značajan rast prihoda tokom festivalskog perioda.
Halilbegović podsjeća da je “na stotine istraživanja dokazalo dobrobiti od kulturnih događaja, pa čak i od individualnih koncerata.” Kao dramatičan primjer navodi iskustvo iz Sjedinjenih Američkih Država.
“Živio sam u Chicagu kada su održana dva koncerta Taylor Swift. Grad je, ne računajući prodaju ulaznica, prihodovao preko tri milijarde dolara u samo dva dana – kroz hotele, prijevoz, usluge hrane i druge sektore. To je eklatantan primjer koliko kulturna dešavanja donose i indirektni i direktni benefit,” ističe Halilbegović.
Problem crnog tržišta
Ipak, naglašava da bi ekonomski efekti SFF-a u Bosni i Hercegovini mogli biti daleko izraženiji da se fiskalizacija provodi u punom kapacitetu.
“Svi smo svjedoci da ima povreda fiskalizacije na svakom koraku u Sarajevu. Postavlja se pitanje koliko punktova za zabavu tokom festivala zaista posluje legalno i da li se adekvatno kontrolišu. Inspekcije moraju unaprijediti svoj rad, jer njihov doprinos ide svakom građaninu, a ne pojedincima koji koriste priliku za brzo bogaćenje,” kaže Halilbegović.
Kulturni kapital kao razvojna šansa
Za zemlju čija ekonomija zavisi od turizma, usluga i imidža u inostranstvu, Sarajevo Film Festival je jedan od najvrjednijih brendova. Pitanje je hoće li država i njene institucije prepoznati njegov puni potencijal.
Ako bi se crno tržište suzbilo, prihod koji ostaje u legalnim tokovima mogao bi se usmjeriti u javne budžete, razvoj infrastrukture i dalju podršku kulturnim projektima. Time bi, kako zaključuje Halilbegović, Sarajevo i Bosna i Hercegovina dobili ne samo kulturni, nego i snažan ekonomski kapital.