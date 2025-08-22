Nevidljivi gubitnik Sarajevo Film Festivala: Kako crno tržište smanjuje ekonomski efekat

Postojanje i kontinuirano održavanje Sarajevo Film Festivala (SFF) predstavlja benefit ne samo za Kanton Sarajevo, nego i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Riječ je o kulturnom događaju koji već tri decenije oblikuje identitet zemlje na svjetskoj kulturnoj mapi, ali i donosi značajne ekonomske efekte.

Ekonomski ekspert Sanel Halilbegović u izjavi za Forbes BiH naglašava da je “benefit za cijeli Kanton, ako ne i za cijelu državu, postojanje SFF-a i njegovo održavanje. U svakom slučaju, efekti i budžeti – i kantonalni i federalni – bili bi daleko veći da se zakoni dosljedno provode i da inspekcije rade svoj posao kako bi se suzbilo crno tržište koje odvlači ogromnu količinu novca.”

Indirektni i direktni efekti

SFF svake godine u Sarajevo dovodi hiljade turista, filmskih profesionalaca i gostiju iz cijelog svijeta. Hoteli, restorani, prijevoz, kulturni sadržaji i mali biznisi bilježe značajan rast prihoda tokom festivalskog perioda.

Halilbegović podsjeća da je “na stotine istraživanja dokazalo dobrobiti od kulturnih događaja, pa čak i od individualnih koncerata.” Kao dramatičan primjer navodi iskustvo iz Sjedinjenih Američkih Država.

“Živio sam u Chicagu kada su održana dva koncerta Taylor Swift. Grad je, ne računajući prodaju ulaznica, prihodovao preko tri milijarde dolara u samo dva dana – kroz hotele, prijevoz, usluge hrane i druge sektore. To je eklatantan primjer koliko kulturna dešavanja donose i indirektni i direktni benefit,” ističe Halilbegović.

Foto: Faruk Zametica

Problem crnog tržišta

Ipak, naglašava da bi ekonomski efekti SFF-a u Bosni i Hercegovini mogli biti daleko izraženiji da se fiskalizacija provodi u punom kapacitetu.

“Svi smo svjedoci da ima povreda fiskalizacije na svakom koraku u Sarajevu. Postavlja se pitanje koliko punktova za zabavu tokom festivala zaista posluje legalno i da li se adekvatno kontrolišu. Inspekcije moraju unaprijediti svoj rad, jer njihov doprinos ide svakom građaninu, a ne pojedincima koji koriste priliku za brzo bogaćenje,” kaže Halilbegović.

Foto: Faruk Zametica

Kulturni kapital kao razvojna šansa

Za zemlju čija ekonomija zavisi od turizma, usluga i imidža u inostranstvu, Sarajevo Film Festival je jedan od najvrjednijih brendova. Pitanje je hoće li država i njene institucije prepoznati njegov puni potencijal.

Ako bi se crno tržište suzbilo, prihod koji ostaje u legalnim tokovima mogao bi se usmjeriti u javne budžete, razvoj infrastrukture i dalju podršku kulturnim projektima. Time bi, kako zaključuje Halilbegović, Sarajevo i Bosna i Hercegovina dobili ne samo kulturni, nego i snažan ekonomski kapital.