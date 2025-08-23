SFF: Kako je najveća ekonomska prilika BiH pretvorena u “crveni tepih”

Sarajevo Film Festival (SFF) već gotovo tri decenije predstavlja najvažniji kulturni događaj u Bosni i Hercegovini, ali i centralnu manifestaciju međunarodnog karaktera koja svake godine stavlja Sarajevo na mapu svijeta. Festival je decenijama prepoznat kao ključna regionalna lokacija za filmsku umjetnost, ali, kako upozorava ekonomski stručnjak Igor Gavran, potencijali koje nudi ovaj događaj i dalje nisu u potpunosti iskorišteni.

„SFF je jedinstvena prilika da se Sarajevo i BiH promoviraju globalno, kroz prisustvo međunarodnih medija i filmskih zvijezda. Međutim, teško je reći da koristimo ekonomske benefite koje ova prilika donosi u punom kapacitetu. Još uvijek imamo ograničene napore da se stvari organizuju na pravi način“, ističe Gavran za Forbes BiH.

Foto: Faruk Zametica

Turizam i ekonomski efekti

Festival privlači veliki broj turista, koji zajedno s direktnim avionskim linijama čine Sarajevo atraktivnom destinacijom u tom periodu. Potrošnja tih gostiju donosi značajan priliv novca u domaću ekonomiju.

„Ekonomski efekti su nesporni – ljudi dolaze, troše novac, grad i država zarađuju. Ali to nije shvaćeno u potpunosti od cijelog sistema. Ne može se reći: imamo festival, filmove i crveni tepih – a da istovremeno imamo potpuno neizdrživ saobraćaj, prljavštinu i nered. To je nesklad koji šalje lošu poruku“, naglašava Gavran.

Crveni tepih bez kriterija

Osim ekonomske strane, Gavran upozorava i na narušene kulturne standarde festivala.

„Ne može se reći da SFF uvijek donosi visoki umjetnički standard. Ima filmova koji nemaju posebnu vrijednost, što se vidi i kroz nagrade u širem kontekstu. Ponekad dođu velike svjetske zvijezde, ali festival se sve više svodi samo na crveni tepih, gdje nije jasno ko se predstavlja kao zvijezda. Političari i osobe bez ikakvih relevantnih kriterija koriste to za vlastitu promociju i lične komplekse.“

Haos umjesto strategije

Prema Gavranu, ključni problem leži u nedostatku strategije i institucionalne podrške.

„Festival je ogromna ekonomska prilika i mora postati državni projekat. Potrebno je privući atraktivnije goste, kvalitetnije filmove i veći broj turista, ali uz unaprijed osmišljen plan. Trenutno je to često samo gužva, haos i aktivnosti bez reda. Čak i infrastrukturno, Sarajevo nije spremno. Grad nije centar kulture već, zbog zapuštenosti i lošeg upravljanja, liči na zaostalu kasabu.“

Foto: Faruk Zametica

Sarajevo Film Festival je nesumnjivo najprepoznatljiviji kulturni događaj u BiH i regionu, ali njegovi potencijali ostaju djelomično neiskorišteni. Umjesto da bude motor razvoja turizma i kulture, često postaje refleksija šireg društvenog nesklada – između svjetske pozornice i lokalnih problema.

Kako zaključuje Gavran, tek kada se festival bude strateški razvijao kao državni projekat, uz ulaganje u infrastrukturu i jasne kulturne kriterije, Sarajevo će moći zaista kapitalizirati privilegiju da bude domaćin jednog od najvažnijih filmskih događaja jugoistočne Evrope.