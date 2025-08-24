Četiri načina za poboljšanje timskog rada

Ljeto je savršeno doba godine za timski rad i osvježavajuću timsku dinamiku, poboljšavajući saradnju i unoseći malo sunca u radnu kulturu.

S dužim danima i opuštenijom atmosferom, ovo je idealno vrijeme za uvođenje svijetlih, ali značajnih inicijativa koje jačaju timski rad, produbljuju međuljudske veze i potiču angažovanije i podržavajuće okruženje.

Istraživanje Gallupa pokazalo je da angažovani zaposleni mogu povećati produktivnost na radnom mjestu za čak 14%, što ovo čini savršenim vremenom za ulaganje u povezanost i koheziju vašeg tima.

Evo četiri efikasna načina za poboljšanje timskog rada ovog ljeta:

Započnite tradiciju petka za bolji timski rad

Kada se bliži kraj radne sedmice, većina ljudi je spremna za opuštanje. Zašto ne biste iskoristili petak kao priliku da okupite svoj tim? Uspostavljanje tradicije petkom odličan je način za izgradnju međusobnog povjerenja, podizanje morala i postavljanje pozitivnog tona pred vikend.

Dijeljenje hrane oduvijek je bio univerzalan način povezivanja.

To članovima tima pruža priliku da razgovaraju u opuštenijem okruženju. To može biti jednostavno kao zajednički ručak svakog petka – bilo da naručite hranu, dogovorite se da svi donesu nešto hrane ili zajedno izađete u obližnji restoran.

Shutterstock/Jacob Lund

Pored obroka, druge tradicije petkom mogu uključivati ​​opušteni kodeks odijevanja u kancelariji, kao što su petci s havajskim košuljama ili petci s kariranim uzorkom.

Bez obzira na ritual, ključ je dosljednost. Neka bude zabavno i uključite nešto čemu se tim raduje. Ovi mali gestovi povezanosti mogu izgraditi povjerenje i osjećaj zajedništva koji se prenosi i na sam posao.

Zakažite sedmične trenutke prepoznavanja

Svi vole osjećati se cijenjenima. Zanimljiva činjenica: Timovi koji primaju priznanja svaki mjesec imaju 36% veću vjerovatnoću da budu angažovani i 22% veću vjerovatnoću da budu predani, prema istraživanju Achieversa .

Priznanje ne mora čekati formalne ocjene ili godišnje nagrade. Jednostavan, strukturiran način redovnog izražavanja zahvalnosti može učiniti čuda za timski duh i motivaciju.

Kreirajte ponavljajući poziv u kalendaru za zajedničku “Sesiju pohvala” tima – na primjer, svake srijede u 10 sati.

Tokom ovog vremena, ohrabrite članove tima da se međusobno prepoznaju po odličnom radu, dobroj saradnji ili čak malim gestovima ljubaznosti koji često ostanu nezapaženi.

Ove pohvale ili komplimenti mogu se dijeliti putem timskih razgovora, tokom sastanaka ili objavama na zajedničkoj oglasnoj ploči.

Također možete svake sedmice kreirati poster “Zvijezda tima” kako biste istakli dostignuća jednog člana tima.

Cilj je da zahvalnost postane nešto normalno i da se ljudima pruži prostor da se međusobno podržavaju . To stvara atmosferu u kojoj je slavljenje tuđih uspjeha jednako važno kao i individualna postignuća.

Pravovremeni kompliment može podići moral, ojačati odnose i podsjetiti sve da se njihov doprinos vidi i cijeni.

Organizujte timski izlet ili aktivnost s niskim budžetom

Timska putovanja ne moraju značiti skupe višednevne boravke ili složene događaje izvan kancelarije. Uz malo kreativnosti, možete osmisliti nezaboravno iskustvo timskog povezivanja koje odgovara vašem budžetu, a istovremeno izvlači ljude iz njihove svakodnevne rutine.

Jednostavne grupne aktivnosti poput piknika u obližnjem parku, mini potrage za blagom po gradu, večer društvenih igara s grickalicama ili dan volontiranja u lokalnoj dobrotvornoj organizaciji ili banci hrane mogu biti odlične opcije.

Stvorite okruženje u kojem se ljudi mogu povezati na drugačiji način, izvan rokova i dnevnih rasporeda sastanaka. Opuštena, zajednička iskustva mogu srušiti barijere, započeti nova prijateljstva i poboljšati saradnju kada se svi vrate za svoje stolove.

Najbolje bi bilo prethodno provesti anketu kako biste prikupili prijedloge i osigurali da je aktivnost zanimljiva većini članova tima.

Zamijenite uloge na jedan dan.

Jedan od najboljih načina za razvoj empatije, poštovanja i saradnje jeste da se “stavite u tuđe cipele”.

Organiziranje zabavnog “Dana zamjene uloga” može članovima tima dati priliku da preuzmu ulogu svojih kolega na nekoliko sati ili cijeli dan, ovisno o radnom procesu.

To ne znači da neko mora savršeno savladati rad druge osobe.

Dovoljno je da član tima prati rad kolege, pomogne u rutinskim zadacima ili preuzme dio projekta kojim se inače ne bavi. Na primjer, IT stručnjak može provesti dan s prodajnim timom.

Cilj je razviti međufunkcionalno razumijevanje i uvažavanje, tako da zadaci trebaju biti laki i bez pritiska da se sve uradi savršeno.

Ova aktivnost također pomaže profesionalnom razvoju, jer članovima tima pruža uvid u različite vještine i izazove unutar zajedničkog okruženja.

Da bi sve išlo glatko, unaprijed uparite ljude i definirajte jasna očekivanja. Nakon aktivnosti, organizirajte sastanak gdje tim može podijeliti svoja zapažanja – što su naučili, što ih je iznenadilo i kako sada drugačije vide ulogu svojih kolega.

Timski rad je važan.

Timski rad se ne razvija slučajno. Raste kroz svjesnu namjeru, trud i zajednička iskustva. Ovog ljeta možete isprobati ove četiri ideje kako biste potaknuli jače veze i podršku unutar svog tima. Također ćete doprinijeti stvaranju radnog mjesta u kojem se ljudi osjećaju cijenjenima, saslušanima i motiviranima da daju sve od sebe. Zato samo naprijed!

Započnite novu tradiciju, dajte kompliment, isplanirajte izlet ili zamijenite uloge na jedan dan. Zapamtite – najefikasnije strategije izgradnje tima ne zahtijevaju velike budžete ili spektakularne poteze.

Često su to male, dosljedne akcije koje grade najjače odnose.

Shaw Dewan, saradnik Forbesa

Please enable JavaScript

