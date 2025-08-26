Evropa gubi trku s Amerikom u vještačkoj inteligenciji

Preduzeća u Evropi zaostaju za Sjedinjenim Državama u trci za dominaciju u oblasti vještačke inteligencije, pokazuje istraživanje kompanije Accenture. Od 800 velikih evropskih kompanija obuhvaćenih anketom, čak 56% njih navelo je da još uvijek nisu osjetile stvarnu transformaciju od svojih ulaganja u AI.

U izvještaju iz prošle godine o budućnosti evropske konkurentnosti, Mario Draghi, bivši predsjednik Evropske centralne banke, ukazao je na slabu produktivnost u EU i rastući jaz između BDP-a Evropske unije i SAD-a.

Taj izvještaj poslužio je kao alarm za Evropu – a dodatni udarac uslijedio je ubrzo nakon toga. Američki potpredsjednik JD Vance je u februaru, na Pariškom AI samitu, oštro kritikovao evropske regulative i naglasio američku dominaciju u ovoj oblasti, poručivši: „Amerika je lider u AI i ova administracija namjerava da tako i ostane.“

Velike kompanije prednjače u AI

Najveća evropska preduzeća imaju snažnije AI kapacitete, pokazuje analiza Accenture-a. Njihov prosječni rezultat iznosi 54 od 100 na indeksu razvoja i primjene AI, što je približno američkim konkurentima. Međutim, firme iz nižeg prihoda razreda postižu samo 39 poena, što predstavlja ozbiljnu prepreku ukupnom napretku.

Prema Accenture-u, kada bi sve evropske kompanije s godišnjim prihodima većim od milijardu dolara dostigle nivo lidera u AI, to bi evropskom biznisu donijelo skoro 225 milijardi dolara dodatnih prihoda – što odgovara veličini BDP-a Mađarske.

Pixabay

Evropa pada po produktivnosti

Produktivnost rada u SAD-u rasla je mnogo brže nego u Evropi. Dok su 1996. godine produktivnosti bile izjednačene, već 2005. prosječan Evropljanin proizvodio je 85% onoga što je proizveo američki radnik. Danas taj omjer iznosi tek 76%.

Glavni razlog sporijeg rasta leži u sporijem usvajanju tehnologije. U sektorima s intenzivnijom primjenom tehnologije, produktivnost u SAD-u porasla je za 120%, dok je u Evropi rasla manje od 50%.

Sektori i zemlje koje prednjače

Najveći napredak u AI bilježi automobilska industrija, a među zemljama Švicarska zauzima prvo mjesto. I druge industrije – poput odbrambene, farmaceutske i industrijske – bilježe iznadprosječne rezultate.

Njemačka, Velika Britanija i Francuska također prednjače u AI kapacitetima, dok zemlje poput Španije i Italije zaostaju. Industrijski sektor, koji čini više od četvrtine evropskog BDP-a, ključan je i za energetsku tranziciju i razvoj fizičke AI kroz robotiku. Evropske firme trenutno drže više od polovine globalnog tržišta rješenja za industrijsku automatizaciju.

Ovisnost o SAD-u

„Nedavni geopolitički potresi i promjene u globalnoj trgovini jasno su pokazali evropsku ovisnost o SAD-u – od cloud infrastrukture do osnovnih AI modela,“ naglasio je Mauro Macchi, izvršni direktor Accenture-a za Evropu, Bliski istok i Afriku.

Prema njegovim riječima, EU već identifikuje strateške oblasti – zdravstvo, odbranu, transport – gdje želi razviti suverena rješenja. To se može postići većim ulaganjima u talente, bržim procedurama za infrastrukturu, stimulisanjem potražnje i strateškim nabavkama.

