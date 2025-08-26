Sjajna generacija: Mladi iz BiH briljirali na međunarodnoj Ekonomskoj olimpijadi

U vremenu kada su ekonomska i finansijska pismenost ključni preduslovi za aktivno građanstvo i lični uspjeh, takmičenja poput Ekonomske olimpijade imaju poseban značaj. Ova međunarodna platforma okuplja srednjoškolce iz više od 30 zemalja svijeta, testirajući njihovo znanje, analitičko razmišljanje i sposobnost rješavanja kompleksnih problema iz ekonomije.

Bosna i Hercegovina se ove godine predstavila u najboljem svjetlu – ne samo kroz veliki broj prijavljenih učenika, već i zahvaljujući izuzetnim rezultatima na međunarodnom finalu u Grčkoj, gdje je ostvareno jedno od najvećih priznanja dosad – osvajanje bronzane medalje.

Naš tim činili su: Muris Čerkez – osvajač bronzane medalje, Annur Mešić, Faris Ćerim i Imran Zukić, dok je tim pratio organizacioni dio predvođen Aida Hasanagić, izvršnom direktoricom Liberalnog foruma, nosioca projekta u BiH, i doc. dr. Anesom Hrnjićem s Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, partnerom u realizaciji olimpijade.

“Konkurencija je bila izuzetno jaka. Učestvovale su zemlje koje tradicionalno ostvaruju vrhunske rezultate, ali i neke koje su se prvi put pojavile, a pokazale su se kao ozbiljni protivnici. Nisam očekivao medalju, ali osjećaj ponosa i iznenađenja bio je ogroman kada sam shvatio da sam osvojio bronzu”, izjavio je Muris Čerkez.

Ovim uspjehom, mladi bh. srednjoškolci ne samo da su pokazali vrhunsko znanje, već su dokazali da Bosna i Hercegovina ima perspektivne mlade lidere koji razumiju savremene ekonomske procese i spremni su da budu nosioci promjena u društvu.

