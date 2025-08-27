Nakon rata Izraela i Irana: Turska gradi mrežu skloništa za bombe širom zemlje

Turska je započela izgradnju skloništa za bombe u svih 81 pokrajini, potvrdio je izvor upoznat s planovima za Middle East Eye.

Prema tom izvoru, predsjednik Recep Tayyip Erdoğan odobrio je projekat tokom sjednice vlade u junu.

U tom trenutku, Iran i Izrael bili su u ratu: Izrael je izvodio zračne napade na Iran, dok je Teheran uzvraćao balističkim raketama.

Za realizaciju izgradnje zadužena je Turska uprava za stambeni razvoj (TOKİ).

Prošlog mjeseca, izvještaj koji je pripremila Turska nacionalna obavještajna akademija o izraelskom 12-dnevnom ratu s Iranom preporučio je vladi da uspostavi sisteme ranog upozorenja i gradi dobro opremljena skloništa.

Izvještaj je sugerirao i da se podzemne metro stanice u većim gradovima mogu iskoristiti kao zaštitni prostori, te da je nužno uvesti mjere za minimiziranje civilnih žrtava u slučaju regionalnog sukoba.

Posebno ih je impresionirala mreža skloništa u izraelskim gradovima, koja su omogućila civilima da se sklone tokom bombardovanja.

Na turskoj televiziji NTV u utorak je objavljeno da je cilj ove inicijative “stvaranje sigurnih zona u kojima se civili mogu zaštititi u slučaju mogućih ratova ili katastrofa”, uključujući i nuklearne prijetnje.

NTV je naglasio da Turska trenutno nema adekvatnu infrastrukturu skloništa, a postojeći prostori često ne ispunjavaju ni osnovne standarde.

Ministarstvo urbanizma je, prema istom izvoru, proučavalo međunarodne primjere, poput Japana i Švicarske, a izgradnja je već započela u određenim gradovima, uključujući i Ankaru.

Iako turski Pravilnik o skloništima iz 1987. godine nalaže obaveznu gradnju skloništa u zgradama određene veličine, u praksi se to često zanemarivalo. Mnoge prostorije predviđene kao skloništa danas se koriste kao garaže ili skladišta.

Ova odluka Turske dolazi u trenutku kada je sigurnosna arhitektura Bliskog istoka izrazito nestabilna. Rat između Izraela i Irana pokazao je ranjivost civilnog stanovništva u urbanim sredinama, dok je Izrael svojim skloništima značajno smanjio broj civilnih žrtava.

Turska, koja se nalazi u osjetljivom geopolitičkom okruženju (blizina Bliskog istoka, rat u Ukrajini, napetosti sa Sirijom i Grčkom), ovim potezom nastoji ojačati otpornost civilne zaštite i pripremiti se za potencijalne krizne scenarije – uključujući konvencionalne, ali i nuklearne prijetnje.

Odluka ima i unutrašnjo-političku dimenziju: jačanje sigurnosne infrastrukture može povećati povjerenje javnosti u vladu, posebno nakon kritika da se postojeći pravilnici nisu provodili.

