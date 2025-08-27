Trump je zaoštrio sukob s medijima, želi da ABC i NBC izgube licence za emitiranje

Američki predsjednik Donald Trump ponovo je napao izvještavanje ABC-a i NBC-a o njegovoj administraciji. Tvrdi da je “97 posto informacija negativno”. Također je rekao da podržava ideju oduzimanja licenci za emitovanje tih dviju mreža. To je dodatno pojačalo njegov sukob s medijima, koji već uključuje tužbe i druge regulatorne prijetnje.

Trump je napao dvije televizijske mreže u nizu objava na svojoj platformi Truth Social, tvrdeći da ABC i NBC šire lažne vijesti. I da su to dvije najgore i najpristrasnije mreže u historiji. Izjavio je da je 97 posto njihovog izvještavanja o njemu bilo negativno iako je “imao uspješnih prvih osam mjeseci svog mandata”.

Trump je potom sugerirao da njihovo negativno izvještavanje znači da su te dvije mreže “jednostavno produžena ruka Demokratske stranke” i da bi im trebalo oduzeti licence za emitovanje.

Rekao je da u potpunosti podržava takvo oduzimanje licenci, ponovo optužujući mreže da su “pristrasne i neiskrene te da predstavljaju stvarnu prijetnju američkoj demokratiji”, bez navođenja ikakvih dokaza.

U naknadnoj objavi, predsjednik je ponovio svoju prijetnju oduzimanjem licenci. Zatim je predložio da se, “u najmanju ruku”, te mreže prisile da “plate veliku sumu novca” za korištenje licenciranog spektra. Ovu ideju je prethodno podržao milijarder i bivši Trumpov saveznik Elon Musk.

Trump je rekao da bi takva naknada, koja se trenutno ne naplaćuje mrežama koje koriste radio talase, mogla iznositi “milione dolara godišnje”.

Šta je Trump rekao o rezultatima svojih anketa

Prije nego što je napao ABC i NBC, Trump je lažno tvrdio da trenutno uživa u “najvišim rezultatima anketa” koje je ikada imao. U toj objavi, Trump je odbacio niz nepovoljnih anketa kao “lažne vijesti”.

Šta zapravo znamo o Trumpovim rezultatima u anketama

Uprkos Trumpovim tvrdnjama o “visokoj popularnosti”, najnovije ankete uglednih medija prikazuju mnogo manje povoljnu sliku. Prema anketi Reutersa/Ipsosa objavljenoj prošle sedmice, njegova podrška iznosi 40 posto. S druge strane, stopa neodobravanja iznosi 54 posto (što je povećanje od dva boda u odnosu na juli). Istraživanje je provedeno nakon Trumpovog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci početkom mjeseca. Pokazalo je da 54 posto Amerikanaca, uključujući jednog od pet republikanaca, vjeruje da je Trump previše povezan s Rusijom.

Važna pozadina

Fotografija: Reuters/Nathan Howard

Trumpovi napadi na NBC i ABC News dolaze manje od dva mjeseca nakon što je Paramount, matična kompanija televizijske mreže CBS, objavila da je postigla nagodbu s predsjednikom od 16 miliona dolara. Trump je prethodno tužio mrežu zbog intervjua koji je CBS News emitirao u emisiji 60 Minutes s tadašnjom potpredsjednicom Kamalom Harris, a koji je emitiran prije prošlogodišnjih izbora. Predsjednik je tvrdio da je CBS namjerno uredio intervju kako bi odgovori demokratskog kandidata izgledali kompetentnije.

Nekoliko sedmica nakon nagodbe, Federalna komisija za komunikacije (FCC) odobrila je spajanje Paramounta sa Skydanceom vrijedno 8 milijardi dolara. Nakon što je dao zeleno svjetlo za spajanje, predsjednik FCC-a, Brendan Carr, kojeg je imenovao Trump, pohvalio je Skydance zbog njihove posvećenosti promjenama na CBS-u, uključujući informativni i zabavni program, kako bi se “odražala raznolikost gledišta” i povukle inicijative vezane za raznolikost, jednakost i inkluziju.

Digresija

Sat vremena prije nego što je objavio postove o ABC-u i NBC-u, Trump je komentirao pojavljivanje bivšeg guvernera New Jerseyja Chrisa Christieja u nedjeljnom jutarnjem programu ABC Newsa. Trump je nagovijestio da bi se Christie mogao suočiti s federalnom istragom zbog svoje uloge u skandalu Bridgegate iz 2013. godine.

Christie je na ABC-u govorio o pretresu kuće bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona. Tom prilikom je rekao: “Zanimljivo je čuti predsjednika kako govori o Boltonu i povjerljivim informacijama, a kada je imao povjerljive informacije, ista pravila nisu važila.”

Kao odgovor, Trump je napisao: “Može li iko vjerovati ijednoj riječi koju je neuredni Chris rekao? Sjećate se kako je lagao o opasnom i smrtonosnom zatvaranju mosta George Washington kako bi izbjegao zatvor. Žrtvovao je ljude koji su radili za njega, uključujući mladu majku koja je godinama pokušavala da se bori protiv oštrih optužbi protiv nje.”

Predsjednik je potom dodao: “Zar ne bismo trebali, u interesu pravde, ponovo razmotriti tu vrlo ozbiljnu situaciju? Niko nije iznad zakona!”

Siladitya Ray, Forbes

Please enable JavaScript

