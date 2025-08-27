Noćna mora za privatnost: Konkurent WhatsAppu špijunira korisnike

Prošle sedmice, Rusija je objavila da će zahtijevati da svi novi telefoni i tableti koji se prodaju unutar njenih granica budu unaprijed instalirani sa aplikacijom za razmjenu poruka pod nazivom Max. Sigurnosni stručnjaci koji su proveli tehničke analize Maxovog softvera za Forbes rekli su da je to noćna mora za privatnost.

Dok rusko Ministarstvo unutrašnjih poslova tvrdi da je aplikacija, koju je kreirao ruski gigant društvenih medija VK, sigurnija od konkurencije, istraživač kibernetičke sigurnosti otkrio je da Max stalno prati sve aktivnosti korisnika na aplikaciji. Istraživač, koji je analizu završio koristeći alat za forenziku telefona Corellium, zatražio je da ostane anoniman iz straha od odmazde ruskih obavještajnih agencija.

„Ova aplikacija samo prikuplja sve podatke i bilježi ih. Ne sjećam se da sam to vidio u bilo kojoj aplikaciji za razmjenu poruka“, rekli su. „Max uopće nije siguran. Nema kriptografije, osim ako nije jako dobro skrivena, ali sumnjam. Nije siguran za svoju namjenu – praćenje ljudi.“

Max je lansiran u martu i čini se da je ograničen na ruske i bjeloruske telefonske brojeve. Funkcionalno radi slično aplikacijama za razmjenu poruka poput Telegrama i Whatsappa, ali također ima AI chatbot pod nazivom GigaChat 2.0 i mogućnost rezervacije putovanja i bankovnih transfera.

Istraživač je također primijetio da Max traži dozvolu za pristup kameri i mikrofonu, baš kao i standardne mobilne aplikacije. Rekli su da je njegov kod uglavnom zasnovan na TamTamu, starijem messengeru koji je kreirao VK.

Patrick Wardle , bivši analitičar NSA-e i izvršni direktor sigurnosne firme DoubleYou, fokusirane na Apple, pregledao je analizu i potvrdio njene nalaze. Wardle je također napomenuo da Maxov kod ukazuje na ugrađeno, visokoprecizno praćenje lokacije u pozadini. „Lokacija u stvarnom vremenu i pristup komunikacijama svojih građana – šta bi više autoritarna vlada mogla poželjeti?“, rekao je.

VK nije odgovorio na zahtjev za komentar u vrijeme objavljivanja. Najpoznatiji je kao kreator najveće ruske društvene mreže, VKontakte. Danas kompaniju efektivno kontroliše država; od 2021. godine, većinski je u vlasništvu brojnih ruskih kompanija, uključujući državne Gazprom i Rostec. Njen izvršni direktor, Vladimir Kirijenko, sin je Sergeja Kirijenka, Putinovog šefa kabineta. Ranije ovog mjeseca, VK je prijavio prihod od 72,6 milijardi ruskih rubalja (902 miliona dolara).

Zahtjev da Max bude unaprijed instaliran na svim uređajima, uključujući mobilne telefone i tablete, koji se prodaju u Rusiji počinje 1. septembra, izvijestio je Reuters prošle sedmice. Ruska domaća prodavnica aplikacija, RuStore, također će biti unaprijed instalirana na svim Apple uređajima od istog datuma. Već je unaprijed instalirana na Android sistemima.

Dok pokušava da stekne veću kontrolu nad svojim domaćim internetom i narativom o svom ratu protiv Ukrajine, Rusija se ne zaustavlja samo na telefonima. Također, od 1. januara sljedeće godine, na svim pametnim televizorima uvodi instalaciju Lime HD TV-a, aplikacije za gledanje državnih kanala.

Thomas Brewster, novinar Forbesa

