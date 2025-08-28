Ovo su najbolje zemlje za digitalne nomade: Top 20 prema novom izvještaju

Novi izvještaj rangira najpopularnije destinacije za Amerikance koji žele živjeti i raditi u inostranstvu s vizom za digitalne nomade u 2025. godini, od Meksika do Malezije.

Sanjate li o radu na daljinu iz inostranstva? Niste jedini. Sve veći broj Amerikanaca planira ponijeti svoj posao sa sobom na put 2025. godine – a mnogi od njih traže najbolje zemlje za digitalne nomade, kao i informacije o vizama za digitalne nomade i poslovima na daljinu.

Ali gdje biste zapravo trebali ići? Gamblizard, platforma za poređenje kazina, pruža odgovore u novom izvještaju. Kompanija je analizirala sve zemlje koje trenutno nude vize za digitalne nomade američkim građanima – trenutno ih ima više od 60. Zatim su rangirali 20 najboljih destinacija na osnovu faktora kao što su troškovi najma, zdravstvena zaštita, brzina interneta i minimalni prihod potreban za dobijanje vize.

Prema riječima Jamieja Walla, stratega za lične finansije u Gamblizardu i glavnog istraživača koji stoji iza izvještaja, odlučili su se za ovo istraživanje jer su primijetili prekretnicu: pretrage u SAD-u za pojam “digitalni nomad” porasle su za 254% ove godine, a istraživanje pokazuje da svaki četvrti mladi Amerikanac planira raditi na daljinu iz inostranstva 2025. godine.

„Sve više mladih Amerikanaca odbacuje ideju povratka u kancelariju i aktivno planira živjeti i raditi u inostranstvu“, rekao je Wall u intervjuu. „Željeli smo istražiti gdje to mogu najbolje postići – živjeti udobno, raditi na daljinu i zaista izvući maksimum iz te odluke.“

Najbolja zemlja za digitalne nomade

Na prvom mjestu liste najboljih zemalja za digitalne nomade nalazi se Malezija . “Kombinacija pristupačnih troškova života, moderne infrastrukture i dostupnosti čini Maleziju izuzetno atraktivnom za one koji rade na daljinu”, kaže Wall.

Prema izvještaju, najamnina u Maleziji je gotovo 80% jeftinija nego u SAD-u. Zdravstvena zaštita je pristupačna (samo 458 dolara godišnje u prosjeku), a mnogi ljudi govore engleski. Glavni grad Kuala Lumpur posebno je privlačan digitalnim nomadima. Ima brzi internet, modernu infrastrukturu i veliki međunarodni aerodrom koji omogućava vikend putovanja do obližnjih destinacija poput Balija i Bangkoka.

Na drugom mjestu je Kolumbija , gdje možete dobiti vizu za digitalnog nomada s mjesečnim prihodom od samo 750 dolara. Među najpopularnijim gradovima za nomade su Medellin i Bogota, koji nude mnoštvo coworking prostora i razvijenu tehnološku scenu.

Treće mjesto zauzima Mađarska , zahvaljujući snažnoj infrastrukturi, kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i jednom od najjeftinijih tržišta nekretnina za iznajmljivanje u Evropi.

Na četvrtom mjestu je Brazil , s niskim troškovima stanovanja i rastućom međunarodnom zajednicom radnika na daljinu.

Među prvih pet zemalja nalazi se i Rumunija, jedna od najpristupačnijih zemalja u Evropi, sa brzim internetom, niskim kirijama i velikim brojem ljudi koji govore engleski jezik – posebno u većim gradovima poput Bukurešta i Kluž-Napoke.

Neke zemlje su iznenađenje

Neke od destinacija koje su se našle na vrhu liste ne pojavljuju se često na tradicionalnim listama za iseljenike. “Jedno od velikih iznenađenja bilo je koliko često su zemlje istočne Evrope i jugoistočne Azije nadmašile tradicionalne destinacije za iseljenike”, kaže Wall. “Portugal je dugo bio omiljeni izbor, ali se sada suočava sa stvarnim pritiscima. Stanarine su naglo porasle, a minimalni prihod potreban za vizu je relativno visok. U međuvremenu, zemlje poput Rumunije i Mađarske nude sličnu ili čak bolju infrastrukturu po mnogo nižoj cijeni.”

Ostatak liste top 10 čine Tajland, Portugal, Turska, Španija i Južna Koreja – mješavina već poznatih destinacija i novih zvijezda koje kombiniraju dobru infrastrukturu s relativno niskim troškovima života.

Trendovi među digitalnim nomadima

Izvještaj također otkriva mnogo o načinu razmišljanja današnje omladine i ukazuje na širu kulturnu promjenu. „Ova generacija cijeni slobodu i autonomiju“, kaže Wall. „Oni daju prioritet iskustvima u odnosu na posjedovanje, a digitalni nomadski način života im omogućava da istražuju svijet bez odustajanja od karijere.“

Iako destinacije poput Portugala i Španije i dalje privlače veliko interesovanje, izvještaj ukazuje na promjenu u tome gdje Amerikanci zapravo traže prilike – i da proširuju svoje horizonte. “Očekujemo da će više zemalja ulagati u turizam produženog boravka i infrastrukturu za rad na daljinu”, kaže Wall. “Na neki način, ovaj trend demokratizuje globalna putovanja – fokus se pomjera izvan uobičajenih turističkih destinacija.”

Izvještaj također ističe jedan neočekivano koristan pokazatelj: prihod potreban za dobijanje vize. Iako ova brojka može znatno varirati, ona često odražava lokalne troškove života. “Ako neka zemlja traži samo 1.000 dolara mjesečno kao uslov za vizu, vjerovatno je da tamo možete živjeti prilično udobno”, kaže Wall.

U nastavku slijedi lista 20 najboljih zemalja za digitalne nomade u 2025. godini.

1. Malezija

2. Kolumbija

3. Mađarska

4. Brazil

5. Rumunija

6. Tajland

7. Portugal

8. Turska 9.

Španija

10. Južna Koreja

11. Grčka

12. Hrvatska

13. Egipat

14. Peru

15. Sjeverna Makedonija

16. Meksiko

17. Vijetnam

18. Indonezija

19. Gruzija

20. Kostarika

