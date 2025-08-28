Teniska legenda Roger Federer postao je milijarder

Unosni sponzorski ugovori i udio u brendu patika On učinili su švicarsku zvijezdu tek sedmim sportistom u “klubu devet-nula” – a ulaganje u prehrambenu tehnologiju moglo bi mu donijeti još jednu veliku zaradu.

Godine 2019, Roger Federer je stajao na Centralnom terenu u Baselu, u Švicarskoj, dok su zlatne konfete padale s neba, a suze su mu se slijevale niz lice. Izliv emocija bio je prirodan nakon pobjede u dva seta u finalu njegovog domaćeg turnira, Swiss Indoors, gdje je nekada bio hvatač loptice. Ali činilo se da je to također odražavalo rastuću svijest da, sa 38 godina, možda neće imati još mnogo takvih trenutaka kao profesionalni teniser.

Neprevaziđeni sponzorski portfolio

Van terena, Federer je bio još uspješniji, zaradivši procijenjenih milijardu dolara (prije poreza i agencijskih provizija) od sponzorstava, nastupa i drugih poslovnih poduhvata tokom svoje karijere – više nego dvostruko više od onoga što su Đoković ili Nadal zaradili, prema procjenama Forbesa. S neuporedivim sponzorskim portfoliom koji uključuje brendove koji ga prate više od decenije, Federer je bio najplaćeniji teniser na svijetu 16 godina zaredom, a 2020. godine predvodio je sve sportiste s procijenjenih 106,3 miliona dolara ukupne zarade prije oporezivanja.

Federer je jedan od samo sedam sportista koji su tokom aktivne karijere zaradili više od milijardu dolara prije oporezivanja, uz košarkaša Los Angeles Lakersa LeBrona Jamesa , golfere Tigera Woodsa i Phila Mickelsona , nogometaše Cristiana Ronalda i Lionela Messija te boksera Floyda Mayweathera .

Sada, kao milijarder, Federer je dio jednako ekskluzivnog društva, postavši tek sedmi vrhunski sportista koji se pridružio “klubu devet nula”. Prvi je bio još jedan teniser, Ion Śiriac , pobjednik muškog dubla na French Openu 1970. i bivši hokejaš koji je igrao za svoju rodnu Rumuniju na Zimskim olimpijskim igrama 1964. Śiriac je počeo investirati nakon pada komunizma i 2007. se našao na listi milijardera, s procijenjenim bogatstvom od 2,3 milijarde dolara, uloženim u nekretnine, automobile i finansijske usluge.

Nakon njega, 2014. godine, uslijedio je Michael Jordan , član Košarkaške kuće slavnih, čije bogatstvo sada vrijedi oko 3,8 milijardi dolara, a kasnije i legenda Lakersa Magic Johnson, s bogatstvom od 1,5 milijardi dolara, te bivši igrač Milwaukee Bucksa Junior Bridgeman , čija je imovina u trenutku smrti u martu vrijedna 1,4 milijarde dolara. LeBron James (oko 1,2 milijarde dolara) i Tiger Woods (1,3 milijarde dolara) jedini su sportisti koji su ušli u “klub devet nula” dok su još bili aktivni u svojim sportovima.

Sinonim za luksuz

Federerov poslovni uspjeh počinje s njegovom marketinškom privlačnošću. Pažljivo izgrađen sponzorski portfolio, koji je tokom godina uključivao Lindt, Mercedes-Benz, Rolex i Moët & Chandon, učinio ga je sinonimom za luksuz, savršeno usklađen s njegovim elegantnim stilom igre i besprijekornom reputacijom.

„Kombinacija njegovog karaktera i simpatičnosti je ključna“, kaže Lisa Delpy Neirotti , direktorica programa sportskog menadžmenta na Univerzitetu George Washington. „Možete biti sjajan sportista na terenu, ali to ne znači da će vas svi voljeti. On je pomalo džentlmen, zgodan, vrlo pristojan i sofisticiran, a njegovi brendovi to odražavaju.“

Federer je već 16 godina zaredom najplaćeniji teniser na svijetu, a 2020. godine predvodio je sve sportiste s procijenjenom ukupnom zaradom prije oporezivanja od 106,3 miliona dolara. Foto: Adrian Dennis/AFP

Federer je iskoristio tu privlačnost 2018. godine, kada je napustio Nike, koji mu je platio oko 150 miliona dolara tokom dvije decenije, kako bi potpisao desetogodišnji ugovor s japanskim brendom Uniqlo vrijedan oko 300 miliona dolara. A budući da Uniqlo ne proizvodi tenisice – ostavljajući otvorenom kategoriju sponzorstva koju bi Nike blokirao ekskluzivnošću brenda – Federer je mogao iskoristiti još unosniju priliku sa švicarskim brendom On, sa sjedištem u Zurichu.

Federer je prvi put saznao za On kada je njegova supruga počela nositi njihove cipele, te je ubrzo kontaktirao osnivače, Davida Allemanna, Oliviera Bernharda i Caspara Coppettija . 2019. godine uložio je kapital u tadašnju kompaniju u razvoju, koja se u to vrijeme prvenstveno fokusirala na patike za trčanje.

Brojne uspješne investicije

Nezadovoljan time što je pasivni investitor, pristao je pomoći brendu da razvije cipele s visokim postotkom i liniju odjeće za stil života. Rizik se isplatio za samo dvije godine, kada je On izašao na berzu u New Yorku 2021. godine, a Federer je posjedovao udio vrijedan oko tri posto. Kompanija sada ima tržišnu kapitalizaciju od skoro 15 milijardi dolara, a njene dionice su porasle za 86 posto u odnosu na cijenu inicijalne javne ponude, što Federerov udio čini vrijednim više od 375 miliona dolara.

„Roger je bio akcelerator“, rekao je tadašnji su-izvršni direktor Oni, Marc Maurer , za Forbes 2023. godine. „U osnovi smo željeli otvoriti vrata i bilo nam je jasno da je tenis sljedeći sport. Imali smo veliku sreću što je Roger krenuo s nama u tu misiju.“

Federer je također ostvario impresivne prinose kroz druga ulaganja. Godine 2013. suosnovao je menadžersku kompaniju Team8 sa svojim dugogodišnjim agentom Tonyjem Godsickom , a četiri godine kasnije stvorili su Laver Cup, godišnji timski turnir koji suprotstavlja šest evropskih igrača šest igrača iz ostatka svijeta. Turnir, koji je sada službeni dio ATP turneje, konstantno je privlačio najveća imena i konstantno je ostvarivao profit – osim 2023. godine, kada su investirali u infrastrukturu, prema Sports Business Journalu . Očekuje se da će ovogodišnji Laver Cup, zakazan za septembar u San Franciscu, premašiti 20 miliona dolara prihoda od sponzorstava, prodaje ulaznica i paketa ugostiteljstva.

I dalje nevjerovatno popularan

Federer bi uskoro mogao imati još jedan uspješan projekat. U 2021. godini učestvovao je u investicijskoj rundi serije D vrijednoj 235 miliona dolara za čileansku kompaniju NotCo, koja razvija hranu na biljnoj bazi. Druge zvijezde, poput vozača Formule 1 Lewisa Hamiltona i bubnjara Rootsa Questlovea , također su investirale u istu rundu , a startup je tada procijenjen na 1,5 milijardi dolara. Godinu dana kasnije, NotCo je prikupio još 70 miliona dolara, pokrećući B2B odjel za licenciranje svojih AI alata drugim proizvođačima hrane.

Ali Federer može sebi priuštiti strpljenje s takvim investicijama jer i dalje radi s više od desetak partnera iz svojih igračkih dana, uključujući privatnog operatera aviona NetJets, brend naočala Oliver Peoples i UBS (koji je 2023. godine preuzeo njegovog dugogodišnjeg sponzora Credit Suisse). Među njegovim najvećim prednostima za oglašivače ostaje njegova nevjerovatna popularnost – Federer ima 43,5 miliona pratilaca na Facebooku, Instagramu i Xu (ranije Twitter), što ga stavlja odmah iza Rafaela Nadala sa 51,6 miliona, prema Two Circles. Istovremeno, Federer je imao prosječnu stopu angažmana od 2,3 posto na društvenim mrežama u posljednje tri godine – gotovo dvostruko više od Đokovića (1,2 posto) i više od četiri puta više od Nadala (0,5 posto).

„Mislim da je njegova vrijednost kao promotera dugotrajna“, kaže profesorica Lisa Delpy Neirotti sa Univerziteta George Washington. „Vjerujem da to može održati i u budućnosti.“

Justin Birnbaum, novinar Forbesa

