Wikipedia pod pritiskom: Novi zakon mogao bi ugroziti anonimnost korisnika

Wikipedia se suočava s mogućnošću uvođenja obavezne verifikacije identiteta svojih korisnika nakon što je Wikimedia Foundation izgubila pravnu bitku u Ujedinjenom Kraljevstvu. U središtu spora nalazi se Online Safety Act, zakon koji donosi strožije regulative za online platforme, a kojima upravlja britanski regulator Ofcom.

Prema ovom zakonu, određene platforme s velikim brojem korisnika i mogućnošću dijeljenja sadržaja mogu biti svrstane u tzv. Category 1 services. Platforme u toj kategoriji podležu pojačanoj regulaciji, uključujući zahtjeve za identifikaciju korisnika, procjenu starosne dobi i brzo uklanjanje štetnog sadržaja. Iako je prvobitno zakon zamišljen za mreže poput Facebooka, YouTubea i X-a (bivši Twitter), postoji realna mogućnost da i Wikipedia bude uključena u tu najstrožu kategoriju.

Wikimedia Foundation tvrdi da bi takvo svrstavanje moglo ugroziti osnovne principe rada Wikipedije, koja počiva na otvorenom i anonimnom doprinosu korisnika. Uvođenje obavezne verifikacije identiteta i starosti, po njihovom mišljenju, predstavlja direktnu prijetnju privatnosti, sigurnosti i slobodi govora volonterskih urednika širom svijeta. Osim toga, upozoravaju da bi takve promjene omogućile zloupotrebe – uključujući pokušaje zlonamjernih korisnika da onemoguće ispravke ili uklanjanje dezinformacija ukoliko ih objavi verifikovana osoba.

Pixabay

Wikimedia je zajedno s anonimnim urednikom poznatim kao BLN podnijela pravni prigovor sudu, nastojeći osporiti regulativu o kategorizaciji. Sud je ipak odlučio protiv njih. Sudija Johnson priznao je da postoji opasnost od potencijalne štete po rad Wikipedije, ali je naglasio da zakon može biti implementiran na način koji neće nepotrebno ugroziti projekt. Također je ukazao na obavezu Ofcoma i britanske vlade da obezbijede zaštitu ovog globalno značajnog resursa prilikom primjene zakona.

Iako odluka ne nudi pravnu zaštitu koju je Wikimedia tražila, u Fondaciji ističu da je sud jasno prepoznao važnost Wikipedije, te da je ostavio prostor za buduće izazove ukoliko Ofcom donese odluku koja bi Wikipedia-u formalno svrstala u Category 1. Trenutno, jedina alternativa za izbjegavanje te kategorije bila bi smanjenje broja mjesečnih korisnika – što bi imalo ozbiljne posljedice po dostupnost i utjecaj platforme.

Advokati koji prate slučaj podsjećaju da je osporavanje bilo usmjereno na specifične propise o kategorizaciji, a ne na sam Online Safety Act. U svakom slučaju, Ofcom će uskoro morati donijeti konkretne odluke o tome koje će platforme biti uvrštene u koju kategoriju. Za sada, Wikipediji prijeti mogućnost da, prvi put u svojoj istoriji, od svojih korisnika zatraži nešto što je dosad bila njena najveća snaga – njihovo ime.

