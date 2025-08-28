TikTok raste u Evropi dok mu SAD prijeti zabranom

Za kineskog giganta društvenih medija ByteDance, 2024. godina je bila i vrlo loša i vrlo dobra. U Sjedinjenim Američkim Državama, predsjednik Biden (Biden) potpisao je zakon kojim se od Bytdensa zahtijeva da proda svoju vodeću aplikaciju TikTok, ili će u suprotnom biti zabranjena. Ali izvan SAD-a, TikTok je zabilježio porast prihoda od 38% na 6,3 milijarde dolara.

TikTok-ove operacije u Ujedinjenom Kraljevstvu, Evropi i Latinskoj Americi više su nego udvostručile prihod od 2022. godine, kada je kompanija ostvarila 2,6 milijardi dolara, prema podacima podnesenim Registru kompanija, britanskom registru kompanija.

Još uvijek nije profitabilna, iako se kreće u pravom smjeru: u 2024. godini gubitak se smanjio na 616 miliona dolara, u odnosu na 1,47 milijardi dolara u 2023. Kako se počinje približavati profitabilnosti, stopa rasta izvan SAD-a se usporila, ali je i dalje značajnih 38%. U 2023. godini kompanija je povećala prihode za 75%.

Podaci iz izvještaja pokrivaju samo dio globalnih prihoda TikToka, a još manji dio finansija njegove matične kompanije Bytdance, koja također upravlja kineskom verzijom Douyina, vodeće kineske aplikacije za vijesti Jinri Toutiao (“Današnje vijesti”), kao i nizom popularnih aplikacija zasnovanih na vještačkoj inteligenciji, poput aplikacije za učenje Gauth i platforme za dijeljenje fotografija Lemon8. Prema The Information, prošle godine prihod Bidenovih porastao je za 29% na 155 milijardi dolara, čime su se približili Mattovim 164,5 milijardi dolara.

Uprkos tom procvatu, TikTok se suočava s nizom tužbi i istraga regulatora širom svijeta.

U Sjedinjenim Američkim Državama, predsjednik Trump izgleda spreman da odobri Bidenu četvrto, pravno upitno, privremeno odgađanje zabrane TikToka. Međutim, u Evropi je TikTok prošle godine izdvojio milijardu dolara za pokrivanje budućih kazni evropskih vlada – i sudeći po tempu kojim sada obrađuju TikTok, to se pokazuje kao mudar potez.

Krajem prošle godine, Evropska komisija je pokrenula postupak protiv TikToka zbog navodnog neuspjeha u sprječavanju rizika po integritet izbora, omogućavajući, između ostalog, lažnim računima na platformi da utiču na ishod predsjedničkih izbora u Rumuniji 2024. godine.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Britanski regulatori istražuju da li je kompanija zloupotrebljavala podatke o djeci, španske vlasti istražuju da li se bavila ilegalnim ciljanim oglasima, a francuski parlament istražuje da li aplikacija šteti dječjoj psihologiji. Irska agencija za zaštitu podataka – koja je u aprilu naložila kompaniji da plati više od polovine od odvojene kazne od milijardu dolara – također je pokrenula drugu istragu o tome da li je Bidens omogućio neovlašteni kineski pristup podacima evropskih korisnika TikToka.

Kroz inicijativu “Project Clover”, TikTok je posljednjih godina poduzeo korake kako bi smanjio kineski pristup podacima evropskih korisnika. Kompanija je početkom ove godine otvorila podatkovni centar u Norveškoj i najavila planove za izgradnju drugog centra u Finskoj. Ti napori bi mogli ublažiti rizik od nekih kazni i sankcija, ali bi se kompanija mogla suočiti i s kaznom do 6% svog godišnjeg prihoda zbog nepoštivanja odredbi Evropskog zakona o digitalnim uslugama koje zahtijevaju javno objavljivanje informacija o svojim oglašivačima.

Ipak, čini se da TikTok pokušava ublažiti finansijske posljedice regulatornih prijetnji dodatnim smanjenjem troškova. Financial Times je u petak izvijestio da je kompanija upozorila stotine zaposlenika u oblasti sigurnosti i povjerenja u Londonu na planirana otpuštanja, s planovima za sve veću automatizaciju moderiranja sadržaja korištenjem umjetne inteligencije. “Sigurnost naših korisnika ostaje u središtu poslovanja Grupe”, naveo je TikTok u svojim finansijskim izvještajima.

Godišnji izvještaji pokazuju da je broj zaposlenih u evropskim operacijama TikToka opao za 6% u protekloj godini, na 7.981. Ali uprkos otpuštanjima, troškovi zaposlenih porasli su na 937 miliona dolara u 2024. godini, u odnosu na 805 miliona dolara prethodne godine. Otpuštanja su dio širih napora TikToka da smanji troškove: kompanija je smanjila broj radnika i u aprilu, maju i julu.

Iain Martin, Emily Baker-White, Forbes

Please enable JavaScript

