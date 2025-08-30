Rat protiv tužioca ICC-a: Khan tvrdi da Netanyahu manipuliše UN istragom

Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda (ICC) Karim Khan dovodi u pitanje da li Izrael „ometа i pokušava manipulirati“ istragom UN-a o optužbama za seksualno nedolično ponašanje protiv njega, nakon komentara izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Od kraja prošle godine, Kancelarija UN-a za interne nadzorne usluge (OIOS) istražuje optužbe jedne uposlenice ICC-a protiv Khana, koje je on oštro negirao.

Međutim, Netanyahu je u srijedu izjavio da su još četiri žene podnijele optužbe protiv Khana. Te tvrdnje nikada ranije nisu spomenute u javnosti, a Khan je potvrdio da za njih uopće nije čuo.

Portparol Khana rekao je za Middle East Eye da tužilac „nema nikakva saznanja o ženama na koje se poziva gospodin Netanyahu“ i dodao da njegovi komentari otvaraju „ozbiljna pitanja“ o tome pokušava li izraelski premijer manipulisati UN istragom i lično diskreditirati i ICC i Khana.

Netanyahu pod kritikama

Tokom intervjua za Breitbart News, Netanyahu je rekao da Khan „već ima optužbu za seksualni napad od jedne službenice ICC-a“, te dodao: „Od tada su se javile još četiri žene koje su ga optužile.“

To je bio prvi put da je u javnosti spomenuto više od jedne navodne žrtve.

Sljedećeg dana, Guardian je objavio „ekskluzivnu“ priču da se „druga žena javila u sklopu istrage optužbi za seksualno zlostavljanje protiv Karima Khana“.

U odgovoru za MEE, Khanov portparol je naglasio da je tužilac „obaviješten samo o jednoj tužiteljici, te o drugoj osobi na koju se Guardian poziva, ali koja se razumijeva kao svjedok, a ne podnosilac žalbe“.

„Da budemo jasni: protiv Khana nije podnesena nijedna dodatna optužba, niti su mu postavljena pitanja ni od OIOS-a ni od bilo koje druge organizacije u vezi sa drugim ženama“, stoji u saopštenju.

„Stoga je za Khana i izuzetno neobično i duboko zabrinjavajuće da jedan aktuelni premijer – koji je otvoreno neprijateljski prema ICC-u i UN-u, i protiv koga je sam izdat nalog za hapšenje – tvrdi da posjeduje informacije o dodatnim optužbama ili o povjerljivoj istrazi u kojoj je Khan predmet.“

Portparol je također istakao da Khan smatra „zapanjujućim“ što je Netanyahu dao izjave neposredno uoči Guardianovog teksta 28. avgusta 2025, sugerišući da izraelski lider ima direktan uvid u podatke koji nikada nisu saopšteni ni samom tužiocu.

ABIR SULTAN/Pool via REUTERS

Pritisci, prijetnje i pokušaji diskreditacije

Jedna advokatica ICC-a rekla je za MEE da unutar Suda postoji grupa koja se protivi Khanovom pokušaju da izda naloge za hapšenje izraelskih lidera i koja radi na njegovoj diskreditaciji. Prema njenim riječima, u maju 2024. pitali su je da li se Khan ikada neprikladno ponašao prema njoj. „Rekla sam im da je on posljednja osoba za koju bih to pomislila“, kazala je.

Khanov portparol je dalje naveo da postoje informacije o „naporima da se proizvedu optužbe protiv njega, uključujući pokušaje da se pojedinci nagovore da iznesu lažne tvrdnje“.

Također je naglašeno da su raširene i zlonamjerne insinuacije o Khanovoj usvojenoj kćerki, uključujući lažne priče da je bila žrtva trgovine ljudima.

Bivši sudija ICC-a Cuno Tarfusser izjavio je za MEE da je „duboko uznemiren, čak i skandaliziran načinom na koji se vodi postupak protiv Khana“, ocijenivši da on plaća cijenu zbog „nezavisnosti i intelektualne iskrenosti“.

Kontekst: istrage protiv Izraela

Optužbe dolaze u trenutku kada je Khan pokušavao graditi slučaj protiv Netanyahua i drugih izraelskih zvaničnika zbog zločina u Gazi i na Zapadnoj obali.

Već u martu 2024, njegov tim je odlučio da će do kraja aprila biti spreman podnijeti zahtjeve za naloge za hapšenje. Khan je 25. marta obavijestio američku administraciju o toj odluci. Tek 29. aprila 2024. jedna službenica ICC-a podnijela je prvu prijavu za uznemiravanje, što je dovelo do interne istrage koja je ubrzo zatvorena jer je žena odbila saradnju.

Drugim riječima, 20. maja – kada je Khan zvanično objavio da traži naloge za hapšenje Netanyahua i tadašnjeg ministra odbrane Yoava Gallanta – protiv njega nije postojala aktivna istraga.

Nakon toga su uslijedile koordinisane medijske kampanje, curenja informacija i pritisci, dok su SAD i Izrael pojačali napore da zaustave Khanove postupke. Američka administracija ga je u februaru ove godine i zvanično sankcionisala.

Najnovije tvrdnje

Guardian je u četvrtak izvijestio da je „druga žena“ navodno izjavila kako ju je Khan još 2009. dok je bila pripravnica izložio „neželjnom seksualnom pritisku“. Prema pisanju lista, OIOS je tokom ljeta zaprimio te navode. Khan kategorički poriče da je ikada počinio bilo kakvo seksualno nedolično ponašanje.

Njegov portparol je zaključio.

„Tvrdnje gospodina Netanyahua da su istraga OIOS-a i odluka tužioca iz 2024. o traženju naloga za hapšenje povezni, potpuno su odbijene kao očigledno netačne.“