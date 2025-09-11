Može li napad na Katar ujediniti Arape: Sprema se kolektivni odgovor, Bliski istok na nogama

U ekskluzivnom intervjuu za CNN, katarski premijer žestoko je kritizirao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, nazivajući pokušaj atentata na vođe Hamasa u Dohi „barbarskim“.

„Mislili smo da imamo posla s civiliziranim ljudima,“ rekao je premijer Katara, šeik Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, u razgovoru s Becky Anderson iz CNN-a. „Tako se mi odnosimo prema drugima. A postupak koji je (Netanyahu) poduzeo – ne mogu ga drugačije opisati nego kao barbarski čin.“

Al-Thani je dodao kako vjeruje da je izraelski napad na Dohu u utorak „ubio svaku nadu“ za taoce koji se još uvijek nalaze u Gazi.

„Jutro prije napada sreo sam se s porodicom jednog od talaca,“ rekao je Al-Thani. „Oni su polagali sve nade u ovu (primirje) medijaciju. Nemaju drugu nadu.“

„Mislim da je ono što je Netanyahu jučer uradio – upravo to: ubio je svaku nadu za te taoce,“ izjavio je premijer.

Al-Thani je za CNN izjavio da napad na Dohu nije bio ništa drugo do „državni terorizam“. Istim izrazom služio se i u utorak, kada se pojavio na konferenciji za novinare i oštro osudio izraelske akcije.

Tokom te konferencije, Al-Thani je bio vidno bijesan. Isti nivo ogorčenja iskazao je i u srijedu, trideset šest sati nakon napada.

„Nemam riječi kojima bih izrazio koliko smo bijesni zbog ovakvog postupka… Ovo je državni terorizam,“ rekao je Al-Thani. „Osjećamo se izdano.“

Nema informacija o sudbini glavnog pregovarača Hamasa

Al-Thani nije otkrio sudbinu glavnog pregovarača Hamasa, Khalila Al-Hayye, nakon izraelskog napada na rukovodstvo grupe u Dohi.

Na pitanje CNN-a o njegovoj lokaciji, odgovorio je: „Do sada… nema zvanične objave.“

Hamas je ranije tvrdio da je pet njihovih članova poginulo u napadu, ali da delegacija koja je vodila pregovore nije ubijena.

Al-Thani je potvrdio da je jedan 22-godišnji katarski pripadnik osiguranja poginuo u napadu.

„Trenutno pokušavamo ustanoviti da li još neko nedostaje… Neki Katarci se nalaze u veoma opasnoj situaciji,“ dodao je.

Al-Thani nije mogao predvidjeti kako bi Hamas reagirao na posljednje američke prijedloge o prekidu vatre da Izrael nije napao, ali je rekao kako vjeruje da će Izrael i Hamas „ubrzo ostati bez prilika“ za dogovor o prekidu vatre.

Katar preispituje svoju ulogu u pregovorima

Neposredno nakon napada, Al-Thani je izjavio da Katar neće odustati od svojih posredničkih napora. Međutim, u srijedu je rekao da je Netanyahu „potpuno uništio svaku šansu za stabilnost, za mir“ napadom na rukovodstvo Hamasa u katarskoj prijestolnici.

„Već sedmicama preispitujem cijeli proces, jer Netanyahu je samo gubio naše vrijeme,“ rekao je Al-Thani.

„Nije bio ozbiljan ni oko čega,“ dodao je, nazivajući nedavne razgovore „besmislenima“.

Istakao je da Katar „preispituje sve“ u vezi svog učešća u budućim pregovorima o prekidu vatre, te da su u „detaljnoj komunikaciji“ s američkom vladom o narednim koracima.

Katar, koji je domaćin najveće američke vojne baze na Bliskom istoku, smatra se ključnim saveznikom SAD-a. Prema riječima američkog zvaničnika, predsjednik Donald Trump obaviješten je o napadu neposredno prije njegovog početka – ali ne od strane Izraela, već od predsjedavajućeg Združenog generalštaba, generala Dana Cainea.

Trump je odmah naložio specijalnom izaslaniku Bijele kuće, Steveu Witkoffu, da informiše Katar. Witkoff već duže vrijeme ima bliske veze s katarskim vlastima.

SAD predlaže novi okvir za primirje

Ove sedmice, SAD su predstavile novi okvir za prekid vatre. Trump je izjavio da je Izrael prihvatio uslove te da je „vrijeme da i Hamas učini isto“.

Katarski premijer je pozvao Hamas da „pozitivno odgovori“ na prijedlog tokom sastanka u Dohi, prema izvoru upoznatom s tim razgovorima.

Hamas je trebao dati odgovor na prijedlog u utorak navečer, prije nego što je Izrael izveo napad na Dohu.

Regionalna reakcija

Al-Thani je izjavio da se nada „kolektivnom odgovoru“ na izraelski napad na Hamasove zvaničnike u Dohi.

„Postoji reakcija koja će uslijediti iz regiona. Trenutno se konsultujemo i razgovaramo s drugim partnerima,“ rekao je.

Najavio je da će u narednim danima u Dohi biti održan arapsko-islamski samit, na kojem će se odlučivati o narednim koracima.

Međutim, istakao je da Katar neće vršiti pritisak na druge zemlje kako da reaguju.

„Očekujemo kolektivni odgovor iz regiona,“ rekao je Al-Thani. „Nadamo se nečemu značajnom što će odvratiti Izrael od nastavka ovog nasilja.“

