Uber od sljedeće godine uvodi vožnje helikopterima i hidroavionima

Uber će sljedeće godine ponuditi vožnje helikopterom i hidroavionom putem svoje aplikacije, objavila je kompanija. Pokrenut će je u partnerstvu s Joby Aviation, mjesec dana nakon što je kompanija kupila uslugu zračnog taksija Blade za 125 miliona dolara.



Korisnici Ubera moći će rezervirati helikoptere i hidroavione Blade “već sljedeće godine”, navele su kompanije u zajedničkom saopćenju, ali nisu precizirale tačan mjesec.



Blade već nudi vožnje s lokacija širom New Yorka putem svoje aplikacije. Uključujući Međunarodni aerodrom Newark, Međunarodni aerodrom John F. Kennedy i Hamptons. Ali novo partnerstvo će uslugu učiniti dostupnom i korisnicima Ubera.



Joby je kupio Blade u augustu za 125 miliona dolara. Planira koristiti uslugu helikoptera za pokretanje vlastite usluge zračnog taksija.

Toyota je također investirala

Joby Aviation je izašao na berzu 2021. godine. Cijena dionica kompanije porasla je za 5,4% nakon otvaranja tržišta u srijedu. Uber je jedan od glavnih investitora kompanije. U 2020. godini uložio je 75 miliona dolara, pored ranije investicije od 50 miliona dolara u C rundi finansiranja. U 2020. godini, Joby je također preuzeo Uberovu vlastitu diviziju za zračne taksije, Uber Elevate. Među ostalim glavnim investitorima Jobyja je i Toyota , koja je do 2024. godine uložila više od 500 miliona dolara u kompaniju.



Joby je rekao da planira iskoristiti “Bladeovu postojeću infrastrukturu i višedecenijsko iskustvo u pružanju vertikalnog zračnog transporta velikih razmjera”. Tako bi pokrenuo vlastitu uslugu zračnog taksija koristeći futurističke letjelice slične helikopterima poznate kao eVTOL (električno vertikalno polijetanje i slijetanje). Kompanija planira pokrenuti uslugu zračnog taksija širom svijeta, uključujući Dubai, New York, Los Angeles, Ujedinjeno Kraljevstvo i Japan. Joby zračni taksiji mogu prevoziti četiri putnika i pilota brzinama do 320 km na sat, saopštila je kompanija u srijedu.

Blade, koji također posluje na lokacijama u južnoj Evropi, uključujući Nicu, Monako i Cannes, prevest će više od 50.000 putnika u 2024. godini, saopštila je kompanija. Međutim, većina prihoda kompanije nije dolazila od usluga prijevoza putnika. Umjesto toga, oko 60% prihoda dolazilo je od medicinske usluge prijevoza organa za transplantaciju, navela je kompanija u izvještajima. Ova divizija nije prodata Jobyju. Ostala je na berzi i preimenovana je u Strata Critical Medical.

