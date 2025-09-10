Olvi Grupa preuzima bh.kompaniju, planira širenje na mediteranska tržišta

Međunarodna kompanija za proizvodnju pića Olvi Grupa, osnovana 1878. godine u Iisalmiju u Finskoj, potpisala je ugovor o akviziciji najveće pivare u Bosni i Hercegovini, Banjalučke pivare. Da bi transakcija bila završena čeka je odobrenje tijela za zaštitu konkurencije u BiH, a očekuje se da će biti finalizirana najkasnije do prvog kvartala 2026. godine.

Vrijednost i uslovi transakcije nisu objavljeni

Vrijednost i uslovi transakcije nisu objavljeni, ali akvizicija podrazumijeva da će Banjalučka pivara, koja zapošljava oko 240 ljudi biti prebačena u Olvi Grupu od grupe evropskih vlasnika, Altima UK Value Partners Limited. Akvizicija proširuje prisustvo Olvi Grupe na novu regiju i otvara nove mogućnosti rasta i izvoza kako na Balkanu, tako i u široj mediteranskoj regiji, naveli su na svom sajtu.

Olvi u svom portfoliju proizvoda ima piva, vodu, jabukovaču, duga pića, bezalkoholna pića, vina, sokove, sportska, wellness i energetska pića, kao i nagrađivane destilate, kao i vodeće međunarodne i lokalne partnerske brendove.

Ova kompanija, prisutna na 80 izvoznih tržišta, prošlu godinu je završila sa neto prodajom od 656,9 miliona eura.

S druge srane, neto prodaja Banjalučke pivare, osnovane 1873. godine, u 2024. godini, iznosila je 28 miliona eura. Poslovanje kompanije,navode na sajtu Olvi Group je profitabilno, sa stabilnom stopom rasta u posljednjih nekoliko godina i snažnim tržišnim udjelima.

Banjalučka pivara je najveća pivara u Bosni i Hercegovini i najbrže rastuća pivarska kompanija u Srbiji, koja posjeduje distribuciju u Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori i Italiji.

Rast u balkanskoj regiji

“Radujemo se uvođenju novih proizvoda na domaće tržište Balkana i proširenju izvoza, uz nastavak održivog rasta i razvoja poslovanja kompanije“, kaže izvršni direktor Olvi grupe Patrik Lundell i dodaje:

„Ova akvizicija je drugi korak u realizaciji naše multilokalne strategije, gdje težimo neorganskom rastu u Evropi kroz dodatne akvizicije na domaćem tržištu i širenje na nova tržišta“, navode iz Olvi Grupe, ističući snagu brenda bh. kompanije.

„Visokokvalitetni proizvodni kapaciteti nude nam jedinstvenu priliku za rast u cijeloj balkanskoj regiji gdje vidimo dugoročni potencijal organskog rasta i rastući turizam. Istovremeno, centralna lokacija nam omogućava da izgradimo most prema širim mediteranskim tržištima gdje vidimo značajne mogućnosti za daljnje jačanje našeg izvoznog poslovanja“, kaže Lundell.