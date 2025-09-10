Ovo je deset najmlađih milijardera na Forbesovoj listi 400 za 2025

Četvero od deset najmlađih članova ovogodišnjeg poretka prvi put je uvršteno na listu – uključujući i najmlađeg od svih

Prosječni milijarder na Forbes 400 listi najbogatijih Amerikanaca ima 70 godina, a 23 člana su u svojim devedesetim, među njima i magnat za zemljište i drvnu industriju Archie Aldis Emmerson, najstariji sa 96 godina. Ipak, nekolicina srećnika uspjela je da sakupi barem 3,8 milijardi dolara – ovogodišnji rekordno visoki minimalni prag – dok su još uvijek relativno mladi.

Na ovogodišnjoj listi nalazi se 33 milijardera mlađa od 50 godina, u odnosu na 26 u 2024. godini. Najmlađih deset ima 42 godine ili manje – isto kao i lani, zahvaljujući četverici novih članova. Najmlađi od svih, osnivač Surge AI Edwin Chen, 37 godina, debitovao je ove godine, kao i suosnivač Robinhooda Vlad Tenev (Vlad Tenev, 38), rani investitor u AppLovin Eduardo Vivas (Eduardo Vivas, 39) i suosnivač Coreweave-a Brian Venturo (40). (Peti, Tenevov partner iz Robinhooda Baiju Bhatt, također 40, vratio se na Forbes 400 nakon što se jednom ranije pojavio 2021).

Chen, Tenev, Vivas i nasljednik Walmarta Lukas Walton – koji je lani bio najmlađi milijarder – jedini su ovogodišnji tridesetogodišnjaci, čime njihov broj raste na četiri, sa dva u 2024. godini, jer je investitor Josh Kushner (40) „ostarjevši“ ispao iz grupe. Iako je Kushner sin njujorškog nekretninskog mogula Charlesa Kushnera, bogatstvo je stekao sopstvenim VC fondom Thrive Capital, pa Walton ostaje jedini od deset najmlađih na listi 2025. koji je naslijedio svoje bogatstvo.

Ukupno, ovih deset mladih milijardera vrijedni su gotovo 357 milijardi dolara, u odnosu na 273 milijarde godinu ranije. Veći dio tog iznosa – i gotovo svih 84 milijarde rasta – pripada jednoj osobi: Marku Zuckerbergu. Četrdesetjednogodišnji šef Mete treći je Amerikanac po bogatstvu, nakon što mu se ono u protekloj godini povećalo za 72 milijarde na 253 milijarde dolara.

Deset najmlađih članova Forbes 400 za 2025.

(Neto vrijednosti na dan 1. septembar 2025)

10. Nathan Blecharczyk

Godine: 42 | Neto vrijednost: 8,7 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Airbnb

Najmlađi od trojice milijardera – osnivača Airbnb-a, koji su svi na Forbes 400 listi. Pokrenuo je platformu za iznajmljivanje prije 18 godina s madracem na podu stana; od tada su domaćini ugostili dvije milijarde gostiju u više od 220 zemalja. Nekada prvi Airbnb-ov inžinjer, i dalje vodi sve tehničke aspekte.

9. Mark Zuckerberg

Godine: 41 | Neto vrijednost: 253 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Facebook

Njegovu godinu obilježile su turbulencije – od reorganizacije uprave Mete do trke za dominacijom u AI-u. U junu je potrošio 14 milijardi dolara na 49 posto Scale AI-a i postavio njenog suosnivača na čelo nove AI laboratorije Mete. Dvoje vrhunskih AI stručnjaka dobilo je od njega ugovore vrijedne milijarde, a zaposlio je i 18 ljudi iz OpenAI-a. Dionice Mete, matične kompanije Facebook (koji je pokrenuo u studentskoj sobi na Harvardu), porasle su 42 posto od prošlogodišnje liste, čime mu je bogatstvo poraslo za 72 milijarde dolara.

8. Dustin Moskovitz

Godine: 41 | Neto vrijednost: 12 milijardi dolara| Izvor bogatstva: Facebook

Pokrenuo je Facebook 2004. sa Zuckerbergom, tada cimerom. Bio je programer i CTO prije nego što je 2008., otišao i osnovao softversku kompaniju Asana, izlistanu na berzi 2020. Sa suprugom vodi fondaciju Good Ventures sa osam milijardi dolara imovine i već su donirali gotovo 3,9 milijardi.

7. Brian Venturo

Godine: 40 | Neto vrijednost: 4,2 milijarde eura | Izvor bogatstva: Cloud computing

Suosnivač i direktor strategije CoreWeavea, koji je počeo kao kripto-rudarska kompanija, a prerastao u snažnog igrača AI cloud infrastrukture. Venturo se pojavio na listi Forbes 400 zahvaljujući izlasku firme na burzu u martovskom IPO-u. Ona vrijedi gotovo 50 milijardi, pri čemu on ima sedam postotni udio.

6. Baiju Bhatt

Godine: 40 | Neto vrijednost: 6 milijardi dolara| Izvor bogatstva: Aplikacija za trgovinu dionicama

Sin indijskog imigranta naučnika koji je radio u NASA. Odrastao je u skromnim uslovima, a 2013. s Vladom Tenevom osnovao Robinhood. Kompaniju su izlistali 2021. tokom vrhunca „,mim (meme)“ manije. Bat je bio kopredsjednik do 2020., potom kreativni direktor. Povukao se 2024., ali ostaje u upravi i drži šest posto udjela. Dionice su u godinu dana skočile 400 posto zahvaljujući kriptu, novim proizvodima i prihodu od tri milijarde dolara.

5. Josh Kushner

Godine: 40 | Neto vrijednost: 5,2 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Rizični kapital

Potiče iz nekretninske dinastije, suprug je manekenke Karlie Kloss, a Ivanka Trump mu je snaha. Ipak, sam je izgradio Thrive Capital, fond koji upravlja s više od 15,5 milijardi dolara imovine i uložio u uspješne kompanije poput Stripea i OpenAI-a.

4. Eduardo Vivas

Godine: 39 | Neto vrijednost: 3,8 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Marketinški softver, mobilne igre

Napustio školu u 10. razredu i radio u skladištu prije nego što je pokrenuo Bright.com, platformu za zapošljavanje s AI-em, koju je LinkedIn kupio 2014. Takođe je suosnovao Social Hour i prodao ga za 51,5 miliona dolara. Rano se uključio u AppLovin i danas njegov udio vrijedi 3,5 milijardi dolara.

3. Lukas Walton

Godine: 38 | Neto vrijednost: 39,8 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Walmart

Unuk osnivača Walmarta Sama Waltona, naslijedio je trećinu imovine oca nakon njegove smrti 2005. Kao neko ko je imao rak kao dijete, posvetio se održivim ulaganjima kroz svoj fond Builders Vision, koji je od pokretanja 2021. godine plasirao više od tri milijarde dolara.

2. Vlad Tenev

Godine: 38 | Neto vrijednost: 5,8 milijardi dolara| Izvor bogatstva: Aplikacija za trgovinu dionicama

CEO Robinhooda, platforme koja danas ima 26 miliona korisničkih računa. Kripto čini više od trećine prihoda, dok novi proizvodi (od kreditnih kartica do IRA-a) pretvaraju Robinhood u, kako Tenev kaže, „klopku za trgovinu bilo čime“.

1. Edwin Chen

Godine: 37 | Neto vrijednost: 18 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Vještačka inteligencija

Studirao matematiku, računarske nauke i lingvistiku na MIT-u, radio u Googleu, Facebooku i Twitteru. Pokrenu je 2020. godine Surge AI kako bi poboljšao kvalitet podataka za treniranje AI-a. Bez spoljnih investicija došao je do milijardu dolara godišnjih prihoda u pet godina. Forbes procjenjuje da kompanija vrijedi 24 milijarde dolara, a Chenovih 75 posto udjela vrijedi 18 milijardi.

Martina Castelanos, Forbes

