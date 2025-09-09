Sarajevo ruši rekorde: Turisti iz cijelog svijeta preplavili grad, SFF i ljetna ponuda ključ privlačnosti

Sarajevo u augustu obara turističke rekorde: Gosti iz Turske, Saudijske Arabije i Njemačke najbrojniji, a prvi put među top 10 i turisti iz Engleske i Italije.

I ovog augusta Sarajevo je bilo prepuno posjetilaca, potvrđujući svoj status sve atraktivnije turističke destinacije. Prema podacima Turističke zajednice Kantona Sarajevo, zabilježen je porast od 2% u broju dolazaka i 5% u broju noćenja, sa više od 260.000 ostvarenih noćenja. Uspjeh se najvećim dijelom pripisuje Sarajevo Film Festivalu, ali i drugim događajima poput finala Sportskih igara mladih, koji su dodatno oživjeli grad.

„August sa SFF-om obara rekorde. Imali smo i finale Sportskih igara mladih. Porast 2%, nekih 10.000 dolazaka, više od 260.000 noćenja. Prvi put imamo i turiste iz Engleske i Italije među top 10“, izjavio je Haris Fazlagić, direktor Turističke zajednice KS.

Turisti očarani atmosferom Sarajeva

Za mnoge putnike, Sarajevo je nezaobilazna stanica na proputovanju kroz Balkan. Posebno ih oduševljava autentična atmosfera, spoj istorije, tradicije i savremenog života.

„Stari grad je lijep, jako uživam samo da šetam i upijam atmosferu“, rekla je turistkinja iz Švedske.

„Sviđa mi se miks evropske i otomanske kulture, vrlo slično našoj. Doći ćemo opet“, kazao je turista iz Turske.

U anketi provedenoj na ulicama grada, studenti iz Češke ističu Staru čaršiju i specifičan kulturni doživljaj, dok drugi komentarišu arhitekturu, lokalnu kuhinju i gostoljubivost domaćina.

Maurizio Fabbroni / Alamy / Alamy / Profimedia

Najtraženije pješačke i tematske ture

Turistički vodiči potvrđuju da je interesovanje ogromno. Najpopularnije su pješačke ture, ali sve više pažnje privlače i tematske gastro ture, kao i obilasci Tunela spasa i ratnih lokacija.

„Ljudi žele da osjete grad, da nauče o njegovoj kulturi, historiji, gastronomiji… Ture o opsadi Sarajeva i gastronomske ture su sada među najtraženijima“, kaže turistički vodič Rijad Špiljak.

Raznovrsna ponuda tokom cijele godine

Sarajevo se ne oslanja samo na ljetne manifestacije. Turistička zajednica radi na razvoju koncertnog, sportskog, kongresnog i outdoor turizma, s ciljem da grad bude atraktivan tokom cijele godine.

„Pokušavamo da međusezonski popunimo kapacitete događajima koji će privući turiste i van glavne ljetne i zimske sezone“, istakao je Fazlagić.

Ljetna sezona u Sarajevu još jednom je pokazala da grad ima šta da ponudi i da se sve više etablira kao regionalni turistički centar. Kulturna raznolikost, događaji svjetskog ranga poput SFF-a, i neponovljiva atmosfera starog grada – čine Sarajevo mjestom kojem se turisti rado vraćaju.

