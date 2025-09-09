Klik do kolapsa: Kako je gašenje društvenih mreža zapalilo Nepal

Više od deset ljudi je ubijeno, a stotine su povrijeđene tokom protesta koje u Nepalu predvodi omladina, a koji su izbili zbog vladine zabrane društvenih mreža, raširene korupcije i loših ekonomskih prilika.

Sigurnosne snage su upotrijebile bojevu municiju, vodene topove i suzavac tokom protesta u više gradova, a vlasti su saopćile da je najmanje 19 osoba poginulo, prema navodima agencije Reuters.

Nepal, himalajska zemlja sa 30 miliona stanovnika, poznata je po političkoj nestabilnosti, a od kada je 2008. ukinuta 239 godina stara monarhija i uspostavljena republika nakon deset godina građanskog rata, zemlja je promijenila više od deset vlada.

Ipak, posljednji protesti, koje predvode mladi uzrasta od 13 do 28 godina – tzv. Generacija Z – predstavljaju najteže nemire u posljednjih nekoliko decenija i prijete da destabilizuju još jednu vladu.

Protestanti su se ponovo okupili u glavnom gradu Katmanduu u utorak, prema snimcima koje su objavili lokalni mediji, uprkos policijskom satu koji je uveden u centru grada, i nakon što je vlada ukinula zabranu društvenih mreža.

Šta je izazvalo proteste?

Nezadovoljstvo vladom, koje traje već decenijama zbog raširene korupcije, kulminiralo je prošle sedmice kada je vlada blokirala pristup društvenim mrežama poput Facebooka, Instagrama, WhatsAppa, YouTubea i mreže X, potez koji su organizacije za ljudska prava oštro osudile.

Vlada je uvela nova pravila za borbu protiv lažnih vijesti i govora mržnje, te zaprijetila zabranom svim društvenim mrežama koje se ne registruju u zemlji.

Neredi na ulicama Katmandua: REUTERS/Navesh Chitrakar

Do ponoći prošlog četvrtka, prema navodima lokalnih medija, pristup 26 platformi je bio onemogućen.

Međutim, organizatori tvrde da protesti, koji su se proširili širom zemlje, nisu samo odgovor na zabranu društvenih mreža, već odraz generacijskog bijesa zbog nedostatka ekonomskih prilika.

Stopa nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godine u Nepalu iznosila je 20,8% u 2024. godini, prema podacima Svjetske banke.

U isto vrijeme, viralni pokret protiv tzv. “Nepo djece” — djece političara koja na društvenim mrežama pokazuju luksuzan način života — dodatno potpiruje bijes, ukazujući na sve veći jaz između privilegiranih i običnih građana.

Nepalska ekonomija u velikoj mjeri ovisi o novcu koji građani šalju iz inostranstva. Prema podacima Svjetske banke, čak 33,1% BDP-a dolazi iz ličnih doznaka, a taj broj konstantno raste posljednjih trideset godina.

“Svi građani Nepala su siti korupcije. Svaki mladi čovjek odlazi iz zemlje. Želimo zadržati omladinu i poboljšati ekonomiju,” izjavio je jedan demonstrant za Reuters.

Protesti postaju smrtonosni

U ponedjeljak su protesti eskalirali u nasilje kada su demonstranti ušli u sukob s policijom ispred kompleksa parlamenta u Katmanduu.

Policija je, prema izvještajima Reutersa, ispalila gumene metke i suzavac na hiljade mladih demonstranata, od kojih su mnogi nosili školske ili studentske uniforme.

Demonstranti su zapalili vozilo hitne pomoći i gađali policajce koji su čuvali zgradu parlamenta, navodi Reuters, pozivajući se na lokalne zvaničnike.

“Policija puca nasumično,” rekao je jedan demonstrant za indijsku novinsku agenciju ANI.

Najmanje 17 osoba je poginulo u Katmanduu, a još dvije u istočnom gradu Itahari, prema informacijama iz bolnica.

Više od 400 osoba, uključujući i pripadnike snaga sigurnosti, hospitalizirano je zbog povreda zadobijenih u ponedjeljak, navodi se u izvještaju nepalskog Ministarstva zdravstva.

Međunarodne organizacije brzo su osudile smrtonosni odgovor policije i zatražile nezavisnu istragu.

Ured UN-a za ljudska prava izjavio je da je “šokiran” smrću demonstranata i pozvao na “transparentnu” istragu. Dodali su da su zaprimili “više ozbiljnih i zabrinjavajućih navoda o nepotrebnoj upotrebi sile” od strane sigurnosnih snaga.

“Upotreba smrtonosne sile protiv demonstranata koji ne predstavljaju neposrednu prijetnju životu ili ozbiljnoj povredi je grubo kršenje međunarodnog prava,” navodi se u saopćenju Amnesty Internationala.

Policija na ulicama Katmandua: REUTERS/Navesh Chitrakar

Vlada pod pritiskom

Nepalski ministar unutrašnjih poslova Ramesh Lekhak podnio je ostavku u ponedjeljak nakon nasilja, potvrdio je novinarima ministar komunikacija Prithvi Subba.

Vlada je potom ukinula zabranu društvenih mreža.

Nepalski premijer KP Sharma Oli izjavio je da njegova vlada “nije negativno nastrojena prema zahtjevima koje postavlja Generacija Z” te da je “duboko pogođen” događajima od ponedjeljka.

U saopćenju za javnost, okrivio je “infiltraciju raznih interesnih grupa” za nasilje, ne navodeći koje su to grupe.

U utorak je najtiražniji nepalski list pozvao Olija da podnese ostavku, navodeći u uvodniku da “ne može ostati na premijerskoj poziciji ni minute duže” nakon krvoprolića.

