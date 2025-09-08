Zaliv postaje bojno polje za američko-kineski tehnološki rat: Trump pokreće trku dronova

Administracija Donalda Trumpa planira da preispita neobavezujući sporazum prema kojem su američki dronovi tipa Reaper tretirani kao projektili dugog dometa, što je dio šire reforme prodaje američkog vojnog naoružanja u inostranstvu, rekao je jedan američki zvaničnik za Middle East Eye.

Ova promjena mogla bi ubrzati isporuke MQ-9 Reaper dronova Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru — sve tri zemlje pokazuju veliko interesovanje za ovaj borbeni sistem. Time bi se smanjila birokratija za proizvođače oružja koji trenutno moraju čekati odobrenje američke vlade prije prodaje dronova.

Kako je prvi objavio Reuters, administracija Donalda Trumpa namjerava da promijeni način klasifikacije dronova u okviru Sporazuma o kontroli tehnologije projektila iz 1987. godine (MTCR). Kongres je ove sedmice trebao biti informisan o novom režimu.

MTCR je neobavezujući sporazum između 35 zemalja. Budući da nije riječ o formalnom ugovoru, administracija ima veći manevarski prostor za reinterpretaciju američkih obaveza prema tom dokumentu.

Još 2020. godine, tokom svog prvog mandata, Trump je relaksirao američku klasifikaciju dronova unutar MTCR-a. Ovaj najnoviji potez, prema saznanjima MEE, ide korak dalje. Reuters prenosi da će SAD sada klasifikovati dronove kao letjelice.

Brzi razvoj ratne tehnologije mijenja igru

Ova promjena politike naglašava koliko su brzo borbeni prostori i vojna industrija transformisani upotrebom dronova, koji su igrali ključnu ulogu u nedavnim sukobima između Izraela i Irana, kao i u ratovima u Ukrajini, Libiji, Siriji, Jemenu i na Kavkazu.

MTCR je uspostavljen prije nego što su dronovi uopšte postojali. Ipak, prema ovom sporazumu, SAD su MQ-9 Reaper klasifikovale kao projektil dugog dometa zbog njegove brzine i sposobnosti nošenja velikog tereta, što je dovelo do strožih kontrola izvoza.

REUTERS/Evelyn Hockstein

MEE je još u maju izvijestio da Trumpova administracija pojednostavljuje procedure za prodaju oružja stranim državama. Te aktivnosti su počele prije njegove posjete državama Perzijskog zaliva, gdje je osigurao obećanja o kupovini desetina milijardi dolara vrijednog oružja, aviona i AI čipova — ali ta obećanja još uvijek nisu pretočena u konkretne novčane transakcije.

Ako se promjena politike realizuje, ona bi mogla ubrzati procese kupovine MQ-9 Reaper dronova za Katar, Saudijsku Arabiju i UAE.

Zaliv i MQ-9 Reaper dronovi

Nakon Trumpove posjete zemljama Zaliva, kompanija General Atomics — proizvođač MQ-9 dronova — izjavila je da pregovara sa Saudijskom Arabijom o potencijalnoj narudžbi do 200 dronova. Reuters je ove srijede izvijestio da se radi o „više od 100“ komada.

UAE već duže vrijeme pokušava da kupi MQ-9 dronove. Nakon što je 2020. potpisao Abrahamove sporazume s Izraelom, Abu Dabi je ostvario napredak, ali su razgovori ponovo zastali pod Bidenovom administracijom.

Posebno je osjetljiv dio dogovora koji se odnosi na želju UAE-a da u MQ-9B SkyGuardian platformu integriše svoje domaće precizne rakete, proizvedene u državnoj firmi Edge. Taj dogovor je odobren, a američki zvaničnik je u maju izjavio za MEE da bi mogao biti finaliziran u roku od godinu dana.

Kao i susjedi, Katar već godinama pokušava nabaviti MQ-9 Reaper dronove, ali su pregovori sporo napredovali. U martu ove godine, SAD su odobrile prodaju osam bespilotnih letjelica Kataru, u vrijednosti od 2 milijarde dolara.

Brige zbog ljudskih prava i Kine

Aktivisti za ljudska prava u SAD-u već dugo se protive prodaji sofisticirane vojne opreme zemljama Perzijskog zaliva.

No Trumpova administracija se suočava i s otporom unutar američkog sigurnosnog establišmenta, koji je zabrinut da bi posebno UAE mogli proslijediti osjetljivu tehnologiju Kini.

Debata o vojnim tehnologijama odvija se paralelno s još žešćom raspravom o prodaji naprednih AI čipova Saudijskoj Arabiji i UAE. Iako je Trump najavio te poslove uz veliku medijsku pompu i izazvao rast dionica u sektoru vještačke inteligencije, čini se da su ti dogovori zastali. Nema javnih potvrda iz Saudijske Arabije niti UAE da su čipovi isporučeni.

Bloomberg je u julu izvijestio da su dogovori odgođeni, a u slučaju UAE-a, Trumpova administracija čak preispituje uslove dogovora.

SAD se u sektorima AI čipova i dronova suočavaju s rastućom konkurencijom iz Kine.

Saudijska Arabija i UAE već su nabavili kinesku verziju MQ-9 drona — Wing Loong II. Prema izvještajima, Saudijska Arabija će uskoro upravljati i naprednijom verzijom — Wing Loong 10B.

Također, Turska, saveznik SAD-a u NATO-u, postala je vodeći izvoznik dronova zahvaljujući Bayraktar TB2 modelu, koji su koristili Ukrajina i Azerbejdžan.

