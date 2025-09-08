Druga godina rasta startup scene BiH – evo koliko miliona dolara je privukla u investicijama

Sjedinjene Američke Džave imaju najrazvijeniji startup ekosistem na svijetu, no, i ovo veliko tržište ove godine pokazuje znakove usporenog investicijskog zamaha. Stopa rasta, prema izvještaju StartupBlink-a, globalne istraživačke platforme za startupove, od samo 18,2% najniža je među prvih 50 globalnih ekosistema. Na listi globalnih 1000 gradova, američkih je 221 u ovoj godini, dok ih je 2020. godine bilo 383. Za to vrijeme Velika Britanija, koja drži drugu poziciju na StartupBlink Global Startup Ecosystem Indexu 2025 ostvaruje rast od 26,34%, te je povećala prednost nad Izraelom, koji je treći, s 8,6% u 2024. na 13,8% u 2025. London čuva poziciju središta evropske startup scene, dok britansko tržište privlači i investitore iz Azije i Bliskog Istoka.

BiH napredovala za pet pozicija

Sturtup scena Singapura raste ove godine za nevjerovatnih, skoro 45%. Iz StartBlinkovog izvještaja je vidljivo da evropske zemlje bilježe solidne rezultate, postaju sve konkurentnije, međutim, još uvijek nedovoljno da probiju vrh pet najjačih startup tržišta. Švedska sa rastom od 30 posto zauzima šesto mjesto, Njemačka je sedma sa ovogodišnjom stopom rasta od 28,4%.

Francuska osma i bilježi rast više od 30%, i jedna je od najbrže rastućih ekosistema u top 10. Švicarska je deveta, dok Holandija drži deseto mjesto.

Bosna i Hercegovina se popela za pet mjesta i sada zauzima 91. poziciju na svjetskoj rang listi. Na StartupBlink indeksu za 2025. godinu, zemlja je ostvarila godišnju stopu rasta od +27,8%. Rast BiH dešava se drugu godinu zaredom. U Evropi BiH je na 44. mjestu, a u istočnoj Evropi na 23.

Bosna i Hercegovina, navodi se, trenutno ima 57 startupova, što je 1% svih startupova u istočnoj Evropi, tj. otprilike dva startupa na 100.000 stanovnika, dok ukupno finansiranje startupa premašuje 3,83 miliona američkih dolara.

Podsjećamo, Rolla – fitness tech startup je 2023. godine osigurao je rekordnih 6,3 miliona eura u seed investiciji, što je najveći iznos ikad uložen u fitness i health tech startup u Srednjoj i Istočnoj Evropi.

Fintech vodeća industrija

Fintech je vodeća industrija u BiH, te pozicionira BiH na 78. mjestu u svijetu i 17. u Istočnoj Evropi. Ova industrija ima devet startupova – 16% svih startupova u zemlji.

Bosna i Hercegovina se nalazi među 100 najboljih zemalja na svijetu po svom startup ekosistemu, što je značajan napredak za domaću tech scenu. Trenutno je ispred Kosova, ali i dalje iza Moldavije. No, uprkos rastu, zemlja se suočava sa izazovima što ograničava njen puni potencijal. Umjesto jezika ekonomije i investicija u javnom prostoru, često se čuje jezik političkih tenzija, što pojačano sa kompliciranom administrativnom procedurom, otežava privlačenja globalnih kompanija. S druge strane sektor IT outsourcinga je i dalje snažan, te je BiH jedan od regionalnih centara za pružanje usluga zapadnim kompanijama.

Sajam u Berlinu i samiti u najavi

Godina 2025. donosi i niz događaja koji Bosnu i Hercegovinu pozicioniraju na globalnoj tehnološkoj mapi: GITEX Europe 2025: BiH je po prvi put imala nacionalni paviljon na ovom prestižnom sajmu u Berlinu, predstavljajući startupe poput ZenDev, Valens, Sarajevo VRX Immersive Museum i Emaq, dpk će AI Summit Sarajevo 2025 od 24. do 26. septembra u Sarajevu ugostiti lidere iz Googlea, Microsofta, IBM-a, Samsunga i AWS-a.

U glavnom gradu u oktobru se održava i Business Angel Summit 2025 na kojem se očekuje više od 150 investitora i 40 startup timova iz cijele regije.