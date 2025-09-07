“BiH će do 2028.godine potrošiti 24.000 metričkih tona kafe”- ni inflacija nije mogla narušiti tradiciju

Hrvatska Franck Grupa započela je proces preuzimanja tvornice za preradu kafe u Posušju te brendova Branck Caffé i Dolce Caffe. Akvizicija dolazi nakon što je Franck uspostavio direktnu kontrolu nad svim prodajnim kanalima u BiH. Kako je pojašnjeno iz kompanije, preuzimanje tvornice i brendova logičan je nastavak osnaživanja komercijalne infrastrukture i bolje povezanosti s kupcima, s fokusom na unapređenje lokalnih proizvodnih i logističkih kapaciteta, fleksibilnosti i tržišne agilnosti. Franck planira zaključiti transakciju krajem ove godine, a preuzeti brendovi trebali bi biti integrisani u njegovu prodajnu i distribucijsku mrežu već u jesen. Preseljenje Franckove proizvodnje iz Gruda u Posušje očekuje se do kraja drugog kvartala naredne godine.

Čija kafa je prisutna na tržištu BiH

U zemlji u kojoj je i inflacija „slomila zube“ ispred rituala pijenja kafe, tržište je atraktvno kako za domaće i regionalne tako i globalne kompanije iz ovog sektora.

Vispak, dio domaćeg AS Holdinga, i dalje brani titulu čuvara tradicionalne “džezve”. Njihova Zlatna džezva ostaje gotovo sinonim za “bosansku kafu”, dok nove linije espresso i specialty proizvoda pokazuju da i domaći proizvođači razumiju kako mladi potrošači sve više preferiraju “third wave” iskustvo.

Tu su i mali nezavisni pržioničari, između ostalih Ministry of Ćejf (Sarajevo), Fabrika Coffee (Banja Luka), Sevdah Caffe (Mostar), Java Coffee (BiH).

Kada je riječ o stranim igračima s lokalnom proizvodnjom u BiH, tu su Atlantic Grupa i Franck d.d. prisutan dugi niz godina.

Od stranih igrača – uvoz/distribucija (nema vlastitog prženja u BiH), na policama možemo vidjeti JDE Peet’s (Holandija) – Jacobs, Nestlé (Švicarska) – Nescafé, Lavazza (Italija), illy (Italija), Segafredo Zanetti (Italija), Julius Meinl (Austrija), Tchibo (Njemačka), Mokate (Poljska) – 2u1/3u1 instant proizvodi.

Prema podacima koje je objavio ReportLinker, predviđa se da će potrošnja kafe u Bosni i Hercegovini porasti na 24.000 metričkih tona (24 miliona kilograma) do 2028. godine, što predstavlja umjerenu godišnju stopu rasta od 0,2% u odnosu na trenutni nivo. Na globalnoj rang listi potrošnje kafe u 2023. godini, BiH je zauzela 54. mjesto. Odmah ispred nje bila je Češka Republika, koja je također potrošila 24.000 metričkih tona. Na ljestvici globalne potrošnje kafe predvode Sjedinjene Američke Države, Njemačka i Japan, koje zauzimaju drugo, treće i četvrto mjesto.

BiH ne proizvodi kafu, pa sav uvoz dolazi iz drugih zemalja (Brazil, Kolumbija, Vijetnam, Etiopija…).

Uvoz obuhvata tri glavne kategorije: sirova zrna kafe – za prženje i dalju obradu, pržena kafa – spremna za pakovanje i instant kafa i specijalni proizvodi.

Većinu sirove kafe uvoze kompanije poput Vispak, Franck, i distributeri koji prže kafu lokalno.

Izvozimo u Sloveniju, SAD, Hrvatsku…

Prema podacima koje je objavio The Observatory of Economic Complexity (OEC), online platforma koja analizira globalnu trgovinu i ekonomske podatke, u 2023. godini, Bosna i Hercegovina je izvezla ukupno 9,02 miliona dolara pržene kafe (bez kofeina), prvenstveno u Sloveniju (3,71 milion dolara), Sjedinjene Američke Države (1,45 miliona dolara) i Hrvatsku (1,13 miliona dolara).

Tokom iste godine, Bosna i Hercegovina je uvezla 16,5 miliona dolara pržene kafe (bez kofeina) , uglavnom iz Italije (11,1 milion dolara), Slovenije (2,09 miliona dolara) i Hrvatske (1,67 miliona dolara).

Glavni izvozni konkurent Bosne i Hercegovine u prženoj kafi (bez kofeina) u 2023.godini bila je Švicarska sa 3,47 milijardi dolara.

Iste godine BiH se sa 0,063% ukupnog izvoza pržene kafe (bez kofeina), pozicionirala na 52. mjesto najvećih izvoznika.

Najbrže rastuće izvozno tržište za period 2022. – 2023., bila je Slovenija sa povećanjem od +586 hiljada dolara (+18,7%), dok je najbrže opadajuće izvozno tržište u tom periodu bila Saudijska Arabija. Izvoz pržene kafe iz BiH u Saudijsku Arabiju pao je za 151.000 dolara (-99,7 %), što praktično znači skoro potpuno prestanak izvoza u tu zemlju. Izvoz kafe, ljuski kafe i zamjena za kafu iz Bosne i Hercegovine u Saudijsku Arabiju iznosio je 605 američkih dolara tokom 2024. godine, prema bazi podataka, uvoz kafe, čaja, mate čaja i začina u Bosnu i Hercegovinu tokom 2024. godine iznosio je 106,84 miliona američkih dolara.

Prema posljednjim dostupnim podacima na TrendEconomy, izvoz kafe iz BiH u 2023. godini iznosio je 11,9 miliona američkih dolara, dok je uvoz iste godine iznosio 85 miliona dolara.