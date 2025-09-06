Najveća bitka AI-ja i autora dosad: Anthropic plaća rekordnu odštetu u nagodbi za autorska prava

Kompanija za vještačku inteligenciju Anthropic pristala je isplatiti 1,5 milijardi dolara kako bi riješila kolektivnu tužbu koju je podnijela grupa autora knjiga koji tvrde da je kompanija bez dozvole koristila kopije njihovih djela za obuku svog naprednog chatbota Claude.

Anthropic i tužitelji su u sudskom podnesku, javlja Reuters, zatražili od okružnog sudije SAD-a Williama Alsupa da odobri nagodbu, nakon što su sporazum objavili u augustu bez otkrivanja uslova ili iznosa.

Iako nagodba još treba potvrdu na ročištu zakazanom za ponedjeljak, mnogi mediji ga već opisuju kao najveću nagodbu u historiji zaštite autorskih prava i prekretnicu u pravnim sporovima između kompanija za vještačku inteligenciju i pisaca, vizuelnih umjetnika i drugih kreativnih profesionalaca koji ih optužuju za kršenje autorskih prava, te besplatno korištenje njihovih radova u cilju razvijanja unosnih AI proizvoda.

Nagodbom obuhvaćeno 500.000 knjiga

Nagodbom je obuhvaćeno oko 500.000 knjiga, a kompanija bi autorima ili izdavačima po nagodbi trebala platiti oko 3.000 dolara za svaku od procijenjenih knjiga.

Spor su prošle godine pokrenuli autori Andrea Bartz, Charles Graeber i Kirk Wallace Johnson, koji su tvrdili da je Anthropic koristio njihova djela bez dopuštenja.

Alsup je u junu presudio da je Anthropic pošteno koristio autorski rad za obuku Claudea, ali je utvrdio da je kompanija prekršila njihova prava sačuvavši više od sedam miliona piratskih knjiga u “centralnoj biblioteci” koja ne bi nužno bila korištena u tu svrhu.

Porota je zaključila da je Anthropic preuzeo oko sedam miliona digitaliziranih knjiga sa piratskih web stranica Library Genesis, ili LibGen, te Pirate Library Mirror-a.

U saopštenju, Anthropic je naveo da je kompanija “posvećena razvoju sigurnih sistema umjetne inteligencije koji pomažu ljudima i organizacijama da prošire svoje mogućnosti, unaprijede naučna otkrića i riješe složene probleme.” Sporazum ne uključuje priznanje odgovornosti, prenosi Reuters.

Šta kažu u Anthropicu?

Knjige su važan izvor podataka, potreban da bi se izgradili veliki jezički modeli umjetne inteligencije koji stoje iza chatbotova poput Anthropicovog Claudea i njegovog glavnog rivala, OpenAI-jevog ChatGPT-a.

Alsupova junska presuda utvrdila je, piše AP, da je Anthropic preuzeo više od 7 miliona digitaliziranih knjiga za koje je “znao da su piratske”. Počelo se sa skoro 200.000 iz online biblioteke pod nazivom Books3, koju su sastavili istraživači vještačke inteligencije izvan OpenAI-a kako bi se uskladili sa ogromnim kolekcijama na kojima je ChatGPT obučen.

Anthropic je kasnije preuzeo najmanje 5 miliona kopija sa piratske web stranice Library Genesis, ili LibGen, i najmanje 2 miliona kopija sa Pirate Library Mirror.

Industrija, uključujući Anthropic, uglavnom je pohvalila Alsupovu junsku presudu jer je utvrdio da se obuka sistema umjetne inteligencije na djelima zaštićenim autorskim pravima kako bi chatbotovi mogli proizvoditi vlastite odlomke teksta kvalifikuje kao “poštena upotreba” prema američkom zakonu o autorskim pravima jer je bila “suštinski transformativna”.

Dokumenti otkriveni na sudu, piše AP, pokazali su interne zabrinutosti zaposlenika Anthropica u vezi s legalnošću korištenja piratskih stranica. Kompanija je kasnije promijenila svoj pristup i zaposlila Toma Turveyja, bivšeg direktora Googlea zaduženog za Google knjige, pretraživu biblioteku digitaliziranih knjiga koja je uspješno izdržala godine bitaka za autorska prava .

Uz njegovu pomoć, Anthropic je počeo kupovati knjige na veliko, kidajući poveze i skenirajući svaku stranicu prije nego što je digitalizirane verzije ubacio u svoj AI model, prema sudskim dokumentima. To je bilo legalno, ali nije poništilo raniju pirateriju, prema riječima sudije.