Najljepše selo u Francuskoj, po izboru Francuza – u slikama

Tražite najljepše selo u Francuskoj? Svake godine Francuzi glasaju za mjesta koja im osvajaju srca, a ovdje su rezultati za 2025. godinu uključujući sve, od srednjovjekovnih kaldrma do musketara.

Ljepota je, naravno, subjektivna stvar, ali kada je riječ o evropskom selu, ona se obično mjeri starim kućama, dvorcima, crkvama, rijekama i kaldrmisanim ulicama.

Televizijski program u Francuskoj svake godine poziva gledaoce da glasaju za najljepše selo u Francuskoj.

Rezultati za 2025., uključuju jedno selo blizu rodnog mjesta jednog od musketara, najsjeverniji grad na ostrvu Martinik u Karipskom moru (ovo je jedno od francuskih prekomorskih teritorija i zvanično je dio Francuske), kao i mnoštvo opatija.

Koje selo je najljepše, lista je podugačka

Ovo je deset najljepših sela po izboru francuskih gledalaca emisije Les Plus Beaux Villages de France (Najljepša sela Francuske).

Ovo nije priznanje koje se dodjeljuje olako, svako selo koje se razmatra mora imati najviše 2.000 stanovnika i najmanje dvije lokacije koje su zaštićene ili se smatraju istorijskim spomenicima ili dijelom kulturne baštine. Također lokalni savjet mora biti spreman da predstavi svoj slučaj.

Kada selo prođe ovu predselekciju, ocjenjuje se po 32 kriterijuma. Među njima su kvalitet obnove zgrada, upravljanje javnim prostorima, regulaciju i protok saobraćaja.

Također i biodiverzitet, energetski efikasnu rasvjetu, kao i prisustvo smještajnih i rekreativnih sadržaja.

Ovaj proces se shvata veoma ozbiljno kao način očuvanja francuskih lokaliteta kulturne baštine i tradicionalnog načina života.

Kada se putuje kroz Francusku, često se nailazi na sela koja su označena kao jedna od najljepših u zemlji.

Evo liste:

10. Lupiac

Foto: Shutterstock

Selo Lupiac, koje se nalazi u blizini Pirineja i španske granice na jugu Francuske, vjerovatno je najpoznatije kao rodno mjesto Charlesa de Batza de Castelmore d’Artagnana.

Njegov život opisao je Aleksandar Dima u romanu Tri musketara, a u selu se nalazi i muzej posvećen d’Artanjanu.

9. Longpont

Foto: Shutterstock

Smješten na sjeveru Francuske, u oblasti Aisné, sjeverno od Pariza, selo Longpont je prepuno zaštićenih građevina, ruševina opatije i srednjovjekovnog mosta, a okruženo je šumom Retz.

To je jedna od najvećih šuma u Francuskoj, koja gotovo da nije bila dirnuta još od 1672. godine.

Zbog brojnih staza privlači veliki broj biciklista i planinara.

8. Ferrières-en-Gâtinais

Foto: Shutterstock

Ferrières-en-Gâtinais, udaljeno oko sat vremena vožnje južno od Pariza. Dom je benediktinske opatije poznate po veličanstvenoj biblioteci u srednjem vijeku, slikovitim mostovima i arhitekturi, kao i tradicionalnim pijacama.

7. Grand'Rivière

Prođite sjeverno kroz vijugave puteve francuskog karipskog ostrva Martinik i stići ćete do Grand'Rivière.

To je najsjevernije selo prije nego što se ostrvo završi okeanom i ostrvom Dominika, koje se nalazi još sjevernije. Ovo selo, koje čine ribari i vulkanske plaže, okruženo je prašumom i planinama.

Mještani ga često nazivaju „selom na kraju svijeta“.

6. Sierck-les-Bains

Foto: Shutterstock

Selo Sierck-les-Bains nalazi se gotovo tačno na granici između Francuske, Luksemburga i Njemačke. Najpoznatije je po svom srednjovekovnom dvorcu iz 11. vijeka koji se uzdiže iznad rijeke Moselle.

Tokom vjekova bilo je pod uticajem i francuske i njemačke kulture, a putnici dolaze i zbog zdravlja, jer je ovaj region poznat po svojim termalnim izvorima još od 19. vijeka.

5. Clécy

Foto: Shutterstock

Godine 1932., Clécy na sjeveru Francuske proglašeno je glavnim gradom „Švicarske Normandije“.

Kako se ta oblast naziva zbog sličnosti njene prirodne ljepote sa Švicarskim Alpima.

Njene klisure isjekle su rijeka Orne i njene pritoke, na kojima selo leži. Region je poznat po akvaduktu iz 18. vijeka i velikom broju ruta za plivanje, vodene sportove, pješačenje i brdski biciklizam.

4. Beaulieu-sur-Dordogne

Foto: Shutterstock

Beaulieu-sur-Dordogne, četvrto najljepše selo u Francuskoj, 2025. godine poznato je po svojoj srednjovjekovnoj opatiji iz 12. stoljeća na obalama rijeke Dordogne, iako je danas na mjestu sačuvana samo crkva.

3. Semur-en-Auxois

Foto: Shutterstock

Smješteno u poznatoj vinskoj regiji Burgundija, koja je takođe dom grada Dijona, poznatog po gastronomiji i senfu, selo Semur-en-Auxois vrijedi posjetiti ne samo zbog svoje srednjovekovne ljepote već i zbog vojnih zidina. Izgrađeno je na litici od ružičastog granita, okruženo rijekom Armancon.

2. Malestroit

Foto: Shutterstock

Na sjeverozapadu Bretanje, blizu atlantske obale Francuske, nalazi se drugo najljepše selo u Francuskoj za 2025. godinu.

Smješteno je na kanalu Nantes-Brest, kojim turisti plove čamcima, pristajući u gradu da bi uživali u šetnji kaldrmisanim ulicama i kućama sa drvenim gredama.

1. Saint-Antoine-l'Abbaye

Foto: Shutterstock

Opatija Svetog Antuna glavna je atrakcija u najljepšem selu Francuske koje je 1840. godine proglašeno za historijski spomenik zbog svoje srednjovjekovne arhitekture.

Sveti Antun bio je egipatski monah čiji su relikvije donijete u Francusku tokom Krstaških ratova u srednjem vijeku, nakon što je inspirisao mnoge da se povuku u samoću i praktikuju samoodricanje.

Mnogi su od 13. vijeka pa nadalje hodočastili u najljepše selo Francuske, jugoistočno od Lyona, moleći Svetog Antuna da izliječi kožne infekcije poput herpes zostera (šindre).

Alex Ledsom, saradnica Forbesa

The Prettiest Village In France, Voted By The French—In Pictures