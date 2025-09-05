Koliko vrijedi Armanijevo modno carstvo i ko će ga naslijediti

Nakon što je legendarni italijanski modni dizajner preminuo, postavlja se pitanje ko će naslijediti luksuzno carstvo koje se protezalo od njegovih modnih linija do uređenja interijera, restorana i hotela.

Il Signor Armani, kako su ga uvijek s poštovanjem i divljenjem zvali njegovi zaposlenici i saradnici, preminuo je mirno u 91. godini života, okružen svojim voljenima, saopćila je kompanija, ali nije komentirala uzrok smrti.

Iz kompanije su kazali da je legendarni dizajner radio do svojih posljednjih dana na budućim projektima i kolekcijama modne kuće.

Forbes procjenjuje da je Armani u trenutku smrti vrijedio otprilike 12,1 milijardi dolara. Njegovo bogatstvo prvenstveno je proizašlo iz 99,9%-tnog udjela u luksuznoj modnoj kući koju je osnovao 1975. godine, nakon što je prethodno radio kao dizajner za Cerruti 1881. Armani je prošle godine ostvario otprilike 2,4 milijarde dolara prihoda.

Preostalih 0,1% posjeduje Fondacija Armani sa sjedištem u Milanu, koju je osnovao 2016., kako bi osigurao kontinuirano vođenje budućeg menadžmenta kompanije.

Armani je također posjedovao 2% udjela u divu naočala EssilorLuxottica vrijednom 3,2 milijarde dolara kada je umro, kao i nekretnine vrijedne stotine miliona eura i jahtu Main vrijednu 29 miliona dolara.

Ko će voditi Armani?

U intervjuu za Vogue iz 2021., Armani je prethodno imenovao Lea Dell’Orca, svoju desnu ruku i voditelja muškog dizajna u firmi i svoju rodicu Robertu Armani kao moguće nasljednike koji će voditi firmu. U drugom intervjuu, samo nekoliko dana prije smrti, Armani je za Financial Times rekao da planira nasljeđivanje koje bi podrazumijevalo postepeni prijenos odgovornosti na one koji su mu najbliži, uključujući Dell’Orca i članove porodice.

“Uvijek se trudim održati osjećaj za realnost i osigurati da se okružim pravim ljudima koji razumiju vrijeme u kojem živimo“, rekao je za Forbes 2017. za stogodišnji jubilarni broj časopisa.

“U ovom poslu moj je tim ključan. Ja sam taj koji odlučuje, ali volim imati puno drugih ljudi s kojima mogu raspravljati o idejama, jer to pomaže u kreativnom procesu.“

Giorgio Armani rođen je u italijanskoj porodici srednje klase 1934. godine. Napustio je medicinski fakultet 1950-ih kako bi služio u vojsci i nije se vratio nakon napuštanja službe.

Foto: MIMMO CARRIERO-/IPA / Sipa Press / Profimedia

Umjesto toga, zaposlio se u robnoj kući u Milanu, započevši svoju karijeru u modi. Prešao je raditi za modnu kuću stilista Nina Cerrutija prije nego što je 1975., osnovao vlastitu firmu s poslovnim partnerom Sergiom Galeottijem.

Armani je postao poznat po svojoj dugoj suradnji s Hollywoodom, koja je započela nakon što je 1980. dizajnirao garderobu za Richarda Gerea u filmu “Američki žigolo”.

Od tada je modna kuća dizajnirala kostime za desetke holivudskih blockbustera, uključujući “Mračnog viteza” (2008.), “Nedodirljive” (1987.) i “Dobre momke” (1990.). Iako je osnovana kao modna linija visoke mode, firma se uspješno proširila na luksuzne robne marke poput parfema, kozmetike i naočala, kao i na modnu odjeću spremnu za nošenje, uključujući Armani Jeans.

Armani je donirao oko 2,4 miliona dolara (2 miliona eura) bolnicama u Milanu, Rimu, Bergamu, Piacenzi i Versiliji te otalijanskoj agenciji za civilnu zaštitu. Sedmicama nakon što je zemlja ušla u karantenu kako bi se borila protiv virusa, također je preusmjerio svu proizvodnju u italijanskim tvornicama firme na izradu medicinskih kombinezona.

Zachary Folk, novinar Forbesa