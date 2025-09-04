Norveški fond se povukao iz Caterpillara zbog Gaze – Trump zaprijetio sankcijama

Norveški Naftni fond – najveći svjetski penzioni fond s imovinom većom od 2 biliona dolara – izazvao je buru na međunarodnoj sceni nakon što je odlučio povući svoje investicije iz američke kompanije Caterpillar. Odluka je uslijedila nakon što je etički savjetnik fonda utvrdio da se buldožeri te kompanije koriste u “raširenom i sistematskom kršenju međunarodnog humanitarnog prava” – konkretno, u rušenju palestinske imovine na okupiranim teritorijama.

Ovaj potez došao je u osjetljivom političkom trenutku, svega nekoliko dana prije parlamentarnih izbora u Norveškoj, gdje je javnost sve glasnija u kritikama izraelskih vojnih operacija. Ujedno, to je prvi slučaj da se fond povukao iz neizraelske kompanije zbog njenog učešća u aktivnostima na palestinskim teritorijama.

No, ono što je uslijedilo nije ostalo u granicama evropske politike.

Administracija Donalda Trumpa brzo je reagovala, izražavajući “duboku zabrinutost” i direktno protestujući norveškoj vladi. State Department je tvrdio da je odluka fonda donesena na osnovu “nelegitimnih optužbi” protiv Caterpillara i izraelske vlade. Američki republikanski senator Lindsey Graham otišao je korak dalje, zaprijetivši Norveškoj ekonomskim mjerama, uključujući uvođenje carina i vizna ograničenja za zvaničnike koji upravljaju fondom.

Ova situacija dodatno komplikuje odnose dvije tradicionalno bliske saveznice i otvara pitanje do koje mjere etičke investicione politike mogu ili smiju biti autonomne u svijetu u kojem se geopolitika i ekonomija sve više prepliću.

Norveška vlada, s druge strane, pokušava smiriti tenzije. Premijer Jonas Gahr Støre poručio je da fond djeluje nezavisno od vlade, a da investicione odluke donosi centralna banka na osnovu strogih etičkih smjernica. Ipak, pritisak iz Washingtona ne jenjava.

U međuvremenu, izvršni direktor fonda Nicolai Tangen odbio je pozive na ostavku, ali je smanjio investicije u gotovo polovinu izraelskih kompanija, uključujući i Caterpillar. Pitanje bojkota i investicione etike sada je postalo ključna tema predizborne kampanje u Norveškoj, dok međunarodni akteri pomno prate kako će ova nordijska država balansirati između javnog morala i globalnog pritiska.

