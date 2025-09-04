Ogrjev skuplji, voće se kupuje na komad, računi veći: Kako preživjeti zimu 2025?

Septembar nam donosi veće račune, a dodatno brine i rast cijena ogrjeva. Iako se nastavlja akcija zaključavanja cijena, mnogi građani nisu ohrabreni. Provjerili smo kako će sve utjecati na kućne budžete.

Elvedin Odžakić ovog ljeta, prvi put ikad, voće je prodavao i u minijaturnim kutijicama.

“Ljudi dođu i bukvalno kupuju na komad, na korpicu. Bila je sada sezona borovnice i ona se kretala, jer je morala tako da se kreće, po 25 konvertibilnih maraka po kilogramu. Rijetko ko dođe da kupi kilogram, pola – i nekako. Ja sam imao neke korpice koje sam pravio i koje su se kretale po tri, dvije i po, do četiri markice – to je ono što naši građani, prema svome budžetu, mogu da odvoje”, kazao je prodavač Elvedin Odžakić.

Sve se pravda manjkom robe na tržištu, a isti faktor odlučit će i cijenu namirnica za zimnicu.

“Da li će biti manja ili veća zavisi i od toga koliko će uopšte proizvoda biti”, dodao je.

A cijene 65 proizvoda u marketima u Federaciji BiH ostaju zaključane do kraja godine, s tim što se sa spiska briše maslac. Odluka je na snazi od februara, no nedovoljno za precizne podatke o tome šta je značila za građane. Iz tuzlanskog udruženja ističu da može donijeti mjesečnu uštedu u prosjeku od 60 do 70 KM.

“Ušteda od 60 KM za jednu porodicu penzionersku koja živi od 500-600 KM sasvim je značajna jer toliko košta hljeb za dvoje ljudi za mjesec. Imamo jako puno porodica kojima je, nažalost, to jako bitno, koje vide te oznake, koje kupuju te robe i to se po prometu, odnosno, prodaji tih roba vidi”, istakla je Gordana Bulić iz Udruženja za zaštitu potrošača “Consumer” Tuzla.

“Ama, kakvo zaključavanje, oni otključavaju, kakvo zaključavanje, bolan? Odeš danas da kupiš kafu – danas 14, sutra 15 KM. Ma nemoj da pitaš za hranu, bolan, ko je na minimalnoj penziji ja ne znam kako preživi i dok plati režije šta će jesti? Šta?”, upitala je Ramiza Hasanović.

A još veći računi za režije počinju pristizati baš u septembru – u Kantonu Sarajevo i za vodu, za struju u cijeloj Federaciji BiH. Uz nestabilno tržište, značit će samo jedno:

“Tako da – ono što će sigurno da se desi – to su poskupljenja”, naveo je ekonomista Zoran Pavlović.

“S obzirom na ponašanje naših trgovaca, ako je poskupljenje struje 6,88 posto – roba će poskupiti 20 posto, jer uvijek nađu neko opravdanje, jer narod je pasivan, neće da kažu – evo do ovdje nam je!”, poručio je Faruk Tuzlić.

A neki su ipak svojim udruženjima prijavili nepravilnosti i to za cijene onoga što će na jesen predstavljati ključni trošak.

“Pozive od potrošača imali smo vezano za kupovinu uglja i kupovinu peleta koga skoro da nema na tržištu jer je on praktično povućen i čekaju se malo hladniji dani da bi se zloupotrijebio položaj potrošača,da bi mu se povećala cijena. Mi očekujemo da će povećanje biti do 20 posto ukoliko duže budu držali zalihe. Mi pozivamo inspekcije da kod proizvođača peleta provjere zalihe i zbog čega roba već nije iznesena na tržište”, dodala je Bulić.

I dok se građani Tuzlanskog kantona već suočavaju sa problemima, iz Asocijacije certificiranih proizvođača poručuju da cijena proizvoda od drveta i samog drveta ne bi smjela mnogo odudarati u odnosu na prošlu godinu. Kada je riječ o peletu cijene bi se morale kretati u prosjeku od 450 do 470 KM. Međutim, naglašavaju, sve to samo ukoliko ne dođe do enormnog rasta svih drugih troškova.

