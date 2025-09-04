Sin Donalda Trumpa postao milijarder

Nije samo predsjednik SAD-a taj koji se obogatio na kriptovalutama. Njegovi nasljednici također zarađuju milione.

Kripto-bogatstvo porodice Trump sve više raste. Eric Trump, drugi sin predsjednika, postao je milijarder nakon što su akcije American Bitcoina, njegove kompanije za rudarenje kriptovaluta, naglo skočile prilikom debija na berzi u srijedu ujutru. Njegov udio procjenjen je na 950 miliona dolara na vrhuncu vrijednosti.

Eric Trump, koji je u saopštenju za javnost naveden kao suosnivač i glavni strateg kompanije, posjeduje 73 miliona akcija, procjenjuje Forbes, na osnovu analize dokumenata podnijetih Komisiji za vrijednosne papire (SEC). Investitori su trgovali akcijama po cijeni od 8,04 dolara na kraju trgovanja u srijedu. Time bi Ericov lični udio iznosio 590 miliona dolara. To je vrijednost veća od bilo koje pojedinačne nekretnine u vlasništvu njegove porodice.

„Kakvo jutro!!“, napisao je Eric Trump na mreži X dok je akcija naglo rasla u ranim satima trgovanja. Čini se da se investitori više okreću ovim akcijama na osnovu očekivanja nego realnosti. Poslovanje American Bitcoina zasniva se na rudarenju i gomilanju kriptovaluta. To je proces koji podrazumijeva postavljanje računara da rješavaju zagonetke koje otključavaju bitcoin. Kompanija, sa postrojenjima u energetskim bogatim regijama Teksasa, Alberte i Nijagarinih vodopada u saveznoj državi New York, kupila je više od 16.000 mašina za rudarenje Bitcoina u augustu. Na dan 1. septembra posjedovala je 2.443 bitcoina, čija je vrijednost, po današnjim cijenama, oko 275 miliona dolara. Ipak, gotovo cijela zaliha American Bitcoina, 2.234 bitcoina, založena je kompaniji koja im je isporučila računare. Uprkos tome, American Bitcoin, koji je u septembru prijavio da ima samo dva zaposlena na puno radno vrijeme, sada se procjenjuje na oko 7,3 milijarde dolara.

Bratski poduhvati

Ericov stariji brat, Don Jr., također ima udio u poslu. On je bio jedan od ljudi koji su potpisali sporazum priložen uz prospekt u ime American Bitcoina. Naveo je sebe kao investitora. Dokumenti ne navode koliki je njegov udio, vjerovatno zato što nije izvršni direktor ili član odbora.



Braća su u posljednje vrijeme bila vrlo aktivna u sklapanju poslova. Pomogli su svom ocu da uđe u svijet kriptovaluta kroz projekat World Liberty Financial. Pokrenut je sporo prošle godine, ali je procvjetao nakon izbora 2024. godine. Poduhvat je do sada prodao oko 1,4 milijarde dolara vrijednih tokena. Pri tome je veliki dio prihoda, u početku oko 75%, otišao predsjedničkoj porodici.



Početkom ove godine, World Liberty Financial lansirao je stablecoin USD1, kriptovalutu koja prati američki dolar. Poticaj je dobio kada je firma povezana sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata odlučila da je koristi za ulaganje od dvije milijarde dolara u jednu kripto berzu. Predsjednik je takođe nesumnjivo pomogao vrijednosti stablecoina kada je u julu potpisao zakon koji definiše regulatorni okvir za njih. To je izazvalo oduševljenje u industriji u kojoj je sada jedan od glavnih aktera.

Eric Trump, Izvršni potpredsjednik Trump Organization, Foto: REUTERS/Tyrone Siu

Ostali biznisi

Eric i Don Jr. bili su zauzeti i poslovima na terenu, šireći porodični biznis s licenciranjem novim ugovorima u Saudijskoj Arabiji, UAE i Rumuniji. Prihodi od licenci skočili su sa procjenjenih sedam miliona dolara u 2023. na 45 miliona prošle godine.



Van porodičnog biznisa, pridružili su se i savjetodavnom odboru kompanije Dominari Holdings. To je finansijska firma koja im pomaže u drugim investicionim poslovima. U augustu je Dominari pomogao da se osnuje New America Acquisition I Corp, specijalna akviziciona kompanija sa ciljem prikupljanja 300 miliona dolara za spajanje sa ciljanim firmama u sektoru tehnologije, zdravstva ili logistike. Njihove akcije u Dominariju sada vrijede više od sedam miliona dolara svaka.



Trump Junior je također postao član odbora internet prodavača oružja GrabAGun, koji je u julu počeo da se trguje pod oznakom „PEW“. On također savjetuje proizvođača dronova Unusual Machines. Njegove akcije u tim kompanijama sada vrijede više od četiri miliona dolara, procenjuje Forbes.

Kyle Khan-Mullins, Forbes

Dan Alexander, Forbes