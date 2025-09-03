Poznato ko će zamijeniti Annu Wintour na jednoj od najizazovnijih uredničkih pozicija

U proteklih nekoliko mjeseci mnogo se spekuliralo ko će zamijeniti Annu Wintour na mjestu urednice najpoznatijeg modnog magazina Vogue. Licitiralo se sa nekoliko imena, zaposlenih untar grupacije, da bi utorak magazin na svojoj službenoj stranici objavio da će Chloe Malle, koja trenutno obnaša dužnost urednice Vogue.com, preuzeti funkciju šefice uredničkog sadržaja za Vogue US. Ova uloga nije sasvim ista kao pozocija koju je suvereno držala Wintour pune četiri decenije, Malle će naime, preuzeti svakodnevne operacije Voguea u štampanom i digitalnom izdanju, ali će direktno odgovarati Wintour.

Šta će raditi Anna

„Moda i mediji se razvijaju vrtoglavom brzinom i jako sam uzbuđena – i zadivljena – što sam dio toga“, rekla je Malle za Vogue i dodala. „Također se osjećam nevjerovatno sretnom što i dalje imam Annu, koja je odmah iza mene, kao mentoricu.“

Anna Wintour će s druge strane nastaviti obavljati svoje brojne uloge, glavne direktorice za sadržaj u Condé Nastu – nadgledajući uredništvo za brendove WIRED, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, World of Interiors, Allure, Teen Vogue, Ars Technica i Them globalno – kao i globalnu direktoricu uredništva za Vogue.

Malle će kao nova šefica uredništva za američki Vogue voditi svakodnevne operacije na svim platformama.

Anna Wintour neće biti upamćena samo kao urednica već i kreatorica modernog modnog biznisa. Pod njeni rukovodstvom i vizijom Vogue je izrastao u moćan, kulturno relevantan brand, jer je znala kako spojiti estetiku i ekonomiju, proširiti magazin globalno, osnažiti dizajnere i transformirati modni događaj u brend revoluciju.

Spajanje visoke mode s pristupačnim komadima (npr. luksuzna jakna uz obične farmerice) dalo je novu definiciju modnog izraza, ali i donijelo novu publiku magazinu. Na vrijeme je prepoznala da prunt polako gubi utjecaj u odnosu na digitalne kanale infrmiranja, na koje uglavnom dolazi mlađa publika, koju je trebalo”odgojiti” i vezati za brend. Vogue.com postao je dnevni modni portal, dok su video formati poput serijala “73 Questions” privukli mlađu publiku.

Anna Wintour, Foto: Reuters

Pod njenim vodstvom, ad-pages u magazinu su u jednom periodu porasli za preko 9 %, a prodaja na kioscima za gotovo 13 %

Fashion’s Night Out: Inicijativa iz 2009. godine organizirana s ciljem oživljavanja maloprodaje nakon globalne finansijske krize, održana je u brojnim gradovima i pomogla stimulirati ekonomiju.

Met Gala nije samo gala događaj na kojem će zvijezde pokazivati svoje kostime, već je ovaj događaj i fundraiser mjesto i centralni modni događaj godine koji finansira Institut kostima pri Met museumu.

Samo u 2024.godini je na njemu prikupljeno oko 26 miliona dolara, a ove godine dostigao je rekordnih 31 milion dolara.

Kim na naslovnici kao šok

Tokom karijere, Wintour je pomogla prikupiti više od 300 miliona dolara za institut.

Kroz CFDA/Vogue Fashion Fund i objave u Vogueu, mnogim startup dizajnerima osigurala je ulaz u mainstream scenu.

Ona nije pratila trendove, ona ih je diktirala i nikada nije tražila dopuštenje javnosti za to. Tako je 2014.godine, na naslovnicu Voguea postavila Kim Kardashian zajedno sa Kanyeom Westom. Bio je ovo šok za mnoge čitatelje, kritičari su potez oštro osudili, a Fashion Wire Press ga nazvao “kulturnom greškom”.

Anna je vidjela ono što mnogi nisu ili nisu htjeli javno priznati – Kardashian je bila novi reality standard – žena koja je sama stvorila svoj biznis i napravila snažan utjecaj u novoj digitalnoj eri.

Ali, ne samo to, Wintour je javno pokazivala i političku angažiranost, dajućisvoju podršku demokratskim kandidatima.