Najbogatiji ljudi u septembru – neki su prošli mjesec izgubili mnogo novca i pali na listi

Američko tržište dionica nastavilo je snažno rasti u augustu, no to nije bilo dovoljno da svima podigne bogatstvo, budući da su četvorica od deset najbogatijih ljudi na svijetu izgubila dio svoje vrijednosti.

U mjesecu kada su američki burzovni indeksi ponovo dosegnuli nove rekorde, ukupna neto vrijednost deset najbogatijih ljudi na svijetu porasla je tek jedan posto, odnosno za 21 milijardu dolara, na 2,13 biliona dolara. Glavni razlog skromnog rasta bio je mješoviti august za svjetske milijardere – šestorica su postala bogatija, a četvorica siromašnija, jer su se dionice nekih tehnoloških divova nakon naglog rasta povukle.

Najveći dobitnici bili su Larry Page i Sergey Brin iz Alphabeta, čije su se imovine povećale za 20,3 milijarde odnosno 15,1 milijardu dolara. Dionice giganta internetske pretrage skočile su gotovo devet posto i dosegle rekordni u razinu. Page je zadržao peto mjesto na listi najbogatijih ljudi svijeta, dok se Brin popeo jedno mjesto više – na šesto.

Brin je preuzeo poziciju Jensen Huanga iz Nvidije, koji je pao na deveto mjesto nakon što mu se bogatstvo smanjilo za 3,5 milijardi dolara. Dionice Nvidije pale su više od tri posto posljednjeg dana augusta, vjerovatno zbog zabrinutosti vezanih uz Kinu nakon što je Alibaba objavila da razvija vlastiti čip.

Najveći gubitnik augusta bio je najveći dobitnik jula. Larry Ellison, suosnivač Oraclea, izgubio je gotovo 29 milijardi dolara, nakon što je mjesec ranije zaradio 37 milijardi. Dionice njegove softverske i cloud kompanije pale su prošlog mjeseca gotovo 10 posto.

Bernard Arnault, jedini neamerikanac među deset najbogatijih, popeo se s desetog na sedmo mjesto zahvaljujući povećanju bogatstva za 11,2 milijarde dolara, dijelom zbog snažnih marži njegove luksuzne grupacije LVMH.

Šesnaesti mjesec zaredom Elon Musk zadržava titulu najbogatijeg čovjeka na planetu. Muskovo bogatstvo sada iznosi 415,6 milijardi dolara – 14,4 milijarde više nego prošlog mjeseca – čime je povećao prednost u odnosu na drugoplasiranog Ellisona na nevjerovatnih 144,7 milijardi dolara.

Forbes prati svjetske milijardere od 1987. godine. U aprilu 2025. pronašli su njih 3028 za godišnju listu.

U nastavku je popis deset najbogatijih ljudi na svijetu na dan 1. septembar 2025. prema Forbesu. Cijene dionica redovno osciliraju, stoga se i neto vrijednosti mijenjaju svakodnevno. Forbes svakodnevne promjene bilježi na našoj Real Time listi milijardera.

Ključne činjenice

Elon Musk

najbogatiji je čovjek na svijetu, a tu titulu drži od maja 2024.

Larry Ellison treći mjesec zaredom ostaje drugi najbogatiji čovjek na svijetu.

treći mjesec zaredom ostaje drugi najbogatiji čovjek na svijetu.

treći mjesec zaredom ostaje drugi najbogatiji čovjek na svijetu. Bill Gates

ispao je iz top 10 najbogatijih u oktobru 2024., nakon što je Forbes došao do novih informacija o značajnom smanjenju njegova bogatstva.

9 od 10 najbogatijih ljudi na svijetu su Amerikanci. Jedini koji nije iz SAD-a: Francuz Bernard Arnault.

najbogatijih ljudi na svijetu su Amerikanci. Jedini koji nije iz SAD-a: Francuz Bernard Arnault.

Svih desetorica najbogatijih su muškarci. Svaki od njih "težak" je najmanje 150 milijardi dolara, u odnosu na 143 milijarde prošlog mjeseca.

desetorica najbogatijih su muškarci. Svaki od njih “težak” je najmanje 150 milijardi dolara, u odnosu na 143 milijarde prošlog mjeseca.

Ko su 10 najbogatijih ljudi na svijetu?

1. Elon Musk

2. Larry Ellison

3. Mark Zuckerberg

4. Jeff Bezos

5. Larry Page

6. Sergey Brin

7. Bernard Arnault

8. Steve Ballmer

9. Jensen Huang

10. Warren Buffett

Ko je najbogatija žena na svijetu?

Najbogatija žena na svijetu je Alice Walton, kćerka osnivača Walmarta Sama Waltona. Njeno se bogatstvo 1. septembra 2025. procjenjuje na 106,5 milijardi dolara, čime zauzima 17. mjesto na ljestvici najbogatijih ljudi svijeta. Njeno bogatstvo proizlazi iz vlasničkog udjela u trgovačkom lancu Walmart, koji je naslijedila od pokojnog oca. Njena braća Rob, Jim i John († 2005.) također su od oca naslijedili udjele u Walmartu. Johnova udovica Christy Walton i njihov sin Lukas Walton naslijedili su Johnove dionice i oboje se nalaze na Forbesovoj listi milijardera.