Rizični potezi u karijeri koji se isplate

Ponekad je lakše igrati na sigurno nego preuzimati rizike, posebno kada je u pitanju karijera. Bilo da se radi o strahu od nepoznatog, strahu od odbijanja ili jednostavno strahu od neuspjeha, često želimo zadržati status quo i biti zadovoljni njime.

Ali evo u čemu je stvar: nepreuzimanje rizika zapravo je rizičnije nego što mislite. Istraživanje koje je sprovela kompanija Resume Now pokazalo je da je 60% zaposlenih ostalo na svom poslu duže nego što su željeli. A među 66% koji su vjerovali da bi promjena karijere učinila njihov život sretnijim, samo 13% je zaista napravilo tu promjenu. Dakle, ako želite nastaviti rasti lično i profesionalno, evo nekoliko rizičnih poteza u karijeri koji bi se mogli isplatiti.

Raditi posao za koji niste obučeni

Idealno bi bilo da radite u okruženju u kojem ste dobili dovoljno obuke, izloženosti ili iskustva. Međutim, bit će trenutaka kada ćete morati ući u nova područja i učiti usput

Naprimjer, možda ćete morati zamijeniti člana tima koji je zadužen za upravljanje klijentima dok je na odmoru. Jedan odjel možda će trebati dodatnu pomoć u oblasti u kojoj niste sigurni, poput grafičkog dizajna, pisanja izvještaja ili rješavanja žalbi kupaca.

Preuzimanjem takvog izazova, ne pomažete samo timu; vi također pokazujete svoju fleksibilnost, profesionalizam i posvećenost ličnom i profesionalnom razvoju. Kada prihvatite razuman posao izvan svoje zone komfora, možda ćete otkriti druge svoje snage i čak bolje prilike.

Učenje novih vještina koje su tražene

Raditi na stjecanju novih vještina uvijek se isplati, ali fokusiranje na tražene vještine još je korisnije. Imate li 30 minuta ili sat slobodnog vremena? Iskoristite ga za učenje o AI-u, robotici, sajber sigurnosti, digitalnom marketingu i drugim traženim vještinama.

Prema podacima U.S. Bureau of Labor Statistics, očekuje se da će zapošljavanje softverskih programera, ličnih finansijskih savjetnika i arhitekata baza podataka porasti za 18%, 17% i 11% respektivno, između 2023. i 2033. godine. Ove brojke samo pokazuju koliko je AI ključna vještina u različitim industrijama, i koliko pomaže u povećanju produktivnosti i pružanju boljih poslovnih rješenja.

Iako ove vještine mogu djelovati zastrašujuće, postoji mnogo resursa koji vam mogu pomoći, uključujući knjige, podkaste, video tutorijale, pa čak i besplatne online kurseve. Dakle, počnite graditi osnovne vještine kako biste osigurali svoju karijeru za budućnost.

Potencijalno prihvatanje niže plate

Prihvatiti posao koji potencijalno donosi nižu platu je ogroman finansijski rizik koji mnogi ne bi željeli iskusiti. Ali ponekad je upravo to ono što vam je potrebno za dugoročni razvoj. Ako niža plata znači stjecanje novih vještina, proširenje mreže kontakata, doživljavanje balansa između posla i života i rad na značajnijim zadacima, tada vrijedi preuzeti rizik.

Jednom sam prihvatio nižu platu kada sam prešao iz konsaltinga u regrutaciju, i to je jedna od najboljih odluka koje sam donio. Naučio sam šta menadžeri za zapošljavanje žele i trebaju od kandidata, i koristim ta saznanja kako bih pomogao našim klijentima u Workhap-u da pronađu poslove koji su u skladu sa njihovim strastima i ciljevima. Tada to nije bila finansijski najisplativija odluka, ali taj prelazak je pomogao meni i hiljadama ljudi da rastemo.

Preseljenje u inozemstvo

Preseljene u drugu zemlju jedan su od rizičnih poteza u karijeri o kojima se stvarno mora razmisliti. Osim što ćete nedostajati porodici i prijateljima, trebali biste se pripremiti za veće životne troškove, kulturni šok i nepoznato.

Ali preseljenje u inozzemstvo omogućava da doživite stvari koje možda nikada ne biste iskusili ako ostanete u svojoj zoni komfora. Upoznat ćete ljude sa različitim pozadinama, proširiti vidike, razviti otpornost i steći više samopouzdanja u rješavanju teških situacija.

Prema SavvyNomad-u, više od devet miliona Amerikanaca živi u inozemstvu iz različitih razloga – bolje prilike u karijeri i veće slobode. Ako želite biti digitalni nomad, obavezno istražite sve, od troškova života, vještina koje trebate razviti i kao i koje sertifikate ćete pribaviti kako biste izbjegli iznenađenja.

Potpuno se posvetiti vlastitom projektu

Jeste li postigli dovoljno u svojoj korporativnoj karijeri i izgradili solidnu finansijsku i profesionalnu stabilnost? Možda je vrijeme da probate pokrenuti svoj biznis. Pokrenite onaj baziran na vlastitoj specijalnosti i interesima. Naprimjer, ako ste u digitalnom marketingu, zašto ne biste otvorili agenciju? Ako ste radili u organizaciji događaja, pokrenite firmu za planiranje događaja.

Sa svojim iskustvom u menadžment konsaltingu i razvoju talenata, osnovao sam kompaniju za karijerno savjetovanje koja pomaže ljudima da pronađu i napreduju u karijerama koje vole. Naravno, gradnja vlastitog biznisa je puna neizvjesnosti, ali može vas odvesti do više prilika za rast i drugačijeg osjećaja ispunjenosti.

Svaki potez u karijeri nosi rizike, ali također može imati pozitivne dugoročne efekte. Bilo da se radi o potencijalnom smanjenju plate, učenju novih vještina, preseljenju u inozemstvo ili pokretanju vlastitog projekta, vaša hrabrost znači puno. Napravite taj hrabar korak sada. Možete vi to!

Sho Dewan, Forbes