Dok zlato bilježi historijski maksimum, šta je sa cijenom srebra

Zlato osluškuje atmosferu Feda (Federalne rezerve SAD-a), a ona ukazuje da bi možda ove sedmice Fed moga smanjiti kamatne stope. Zlato je 1. septembra ove godine poraslo na 3.478,08 američkih dolara po unci, što je povećanje od 0,84% u odnosu na prethodni dan. Tokom proteklog mjeseca cijena zlata je porasla za 3,08%, a u odnosu na isto vrijeme prošle godine bilježi rast od 39,28%, prema trgovanju na ugovoru za razliku (CFD) koji prati referentno tržište ove robe (finansijski instrument koji omogućava investitorima da trguju cijenom neke robe, dionice ili indeksa bez da zapravo posjeduju tu robu ili dionicu).

Ali, kako globalni tržišni trendovi utječu na cijenu srebra? Ono ove godine košta više od 40 dolara po unci (40.865). I to je prvi skok u posljednje četiri godine. Prema Trading Economics-u, srebro je u ponedjeljak poraslo za 2% i prešlo nivo od 40 dolara po unci, dosegnuvši najviši nivo od septembra 2011. godine, podstaknuto snažnim očekivanjima da će Fed smanjiti kamatne stope kasnije ovog mjeseca. Predsjednica Fed-a u San Franciscu, Mary Daly, izjavila je u petak da je centralna banka spremna sniziti troškove zaduživanja s obzirom na rizike po tržište rada, napominjući da bi inflacija uzrokovana tarifama mogla biti privremena.

Dok pravo ne kaže zadnju riječ, jer federalni apelacioni sud je presudio da su većina recipročnih tarifa administracije Donalda Trumpa nezakonite, i da administracija ima rok do 14. oktobra da uloži žalbu Vrhovnom sudu SAD-a, industrijska potražnja podržava cijenu srebra, naročito je to vidljivo kroz Kinu, gdje kineski solarni sektor, potaknut rekordnim narudžbama iz Indije, bilježi više od 70% rasta izvoza solarnih ćelija u prvoj polovini godine, što dodatno pojačava globalnu potražnju za srebrom.