Koliko ćete platiti za električnu energiju već od narednog računa

Ovog ljeta bilo je jasno da jesen postaje skuplja kada je o električnoj energiji riječ. Krajem jula, Regulatorna komisija za energiju Federacije Bosne i Hercegovine (FERK) prihvatila je zahtjev Elektroprivrede BiH za poskupljenje električne energije i ono praktično počinje s primjenom od danas (1. septembra).

Obračun potrošnje električne energije u domaćinstvima, od ovog mjeseca u bh. entitetu FBiH, vršit će se prema novim blok tarifama. Zelena blok tarifa: za potrošnju od 0 do 350 kWh, Plava blok tarifa: za potrošnju od 351 do 1.000 kWh, te Crvena blok tarifa: za potrošnju preko 1.000 kWh mjesečno.

Kako je ranije pojasnila portparol FERK-a Ines Kujundžić, ukupno prosječno povećanje iznosi 6,85 posto. Za kategoriju ostala potrošnja povećanje iznosi 3,67 posto, a za kategoriju javna rasvjeta 5,08 posto.

Zeleni blok poskupljuje od 4,8%. Plavi 6,3%, a Crveni 8%.

Kujundžić je ranije pojasnila kako je preporuka da svi trebaju racionalno trošiti električnu energiju te da u prijedlogu, kakav je dostavljen FERK-u, razlike između blokova u cijeni kWh su neznatne.

U praksi bi vaš septembarski račun mogao izgledati ovako:

1. Mali stan (samac ili par)

Mjesečna potrošnja: 300 kWh

Blok: Zelena

Poskupljenje: 4,8%

Račun raste blago, naprimjer sa 60 KM na oko 63 KM

2. Prosječno četveročlano domaćinstvo

Mjesečna potrošnja: 750 kWh

Blok: Plava

Poskupljenje: 6,3%

Račun raste značajnije, naprimjer sa 150 KM na oko 159 KM

3. Veliko domaćinstvo ili kuća

Mjesečna potrošnja: 1.200 kWh

Blok: Crvena

Poskupljenje: 8%

Račun raste znatno, naprimjer sa 240 KM na oko 259 KM

Model je već izazvao kontroverze. Zamišljen da ide na ruku korisnicima koji smanjuju potrošnju ili prelaze na efikasnije tehnologije, ali i tu postoji jedna druga realnost gdje velike porodice ili kuće teško mogu ostati u niskom bloku. Kritike koje se u javnom prostoru mogu čuti je da blok tarife diskriminiraju velike porodice jer one nemaju realnu mogućnost smanjiti potrošnju do 350 kWh, što znači da plaćaju znatno više po kWh. Samci ili parovi u malim stanovima mogu teoretski ostati u najnižem, “zelenom” bloku, dok veće porodice, koje mjesečno koriste znatno više od 350 kWh, automatski ulaze u skuplje blokove.