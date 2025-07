Ako živite u ovim gradovima BiH, računi za struju će vam biti skuplji

Od septembra ove godine, kako je najavila Elektroprivreda BiH, doći će do poskupljenja električne energije. Obračun utroška za domaćinstva će se provoditi kroz novi sistem – blok tarifu, gdje će za zelenu tarifu koja se odnosi na mjesečnu potrošnju do 350 kilovat sati poskupljenje iznositi 4,8 posto, plavu tarifu (potrošnja do 1000 kilovat sati) 6,3 posto, a crvenu tarifu preko potrošenih 1.000 kilovat sati 8 posto. Prosječno poskupljenje za domaćinstva iznosi 6,85 %, ostalu potrošnju oko 3,67 %, a javnu rasvjetu, 5,08 %.

Poskupljenje, ali ne za sve

Kako smo ranije pisali, poskupljenje neće osjetiti svi stanovnici bh. entiteta FBiH, korisnici u područjima koje snabdijeva Elektroprivreda HZHB (regija Hercegovine i dijelovi zapadne BiH) neće imati poskupljenje od 1. septembra, te će za njih važiti postojeći cjenovnik dvotarifnog modela.

Ono što se moglo čuti od Elektroprivrede BiH je da prema njihovoj evidenciji 70 % domaćinstava troši do 350 kWh mjesečno (zelena tarifa), svi oni koji potroše više ulaze u tzv. plavu ili crvenu grupu, te će osjetiti veće povećanje računa. Međutim, niko se još ne bavi domaćinstvima koja su primorana da se griju na struju, zbog neriješenog sistema grijanja.

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (EPBiH) kao glavni javni snabdijevač električnom energijom u Federaciji BiH, pokriva veliki dio zemlje, kroz pet regionalnih elektrodistribucija. U nastavku donosimo spisak gradova u kojima će doći do povećanja cijene električne energije.



Elektrodistribucija Bihać (oko 108.000 korisnika), pokriva gradove i opštine: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Velika Kladuša, Bužim, Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most.

Foto: Reuters

Koliko je korisnika obuhvaćeno

Elektrodistribucija Tuzla (oko 206.000 korisnika) pokriva: Tuzlu, Banoviće, Čelić, Doboj Istok, Gračanicu, Gradačac, Kalesiju, Kladanj, Lukavac, Srebrenik, Sapna, Teočak i Živinice.

Elektrodistribucija Zenica električnom energijom snabdijeva oko 144.000 korisnika u Zenici, Brezi, Doboju, Kaknuj, Maglaju, Olovu, Tešnju, Varešu, Visokom, Zavidovićima i Žepču, Elektrodistribucija Sarajevo (oko 242.000 korisnika), obuhvata gradske dijelove i okolinu: Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidžu, Vogošću, Hadžiće, Ilijaš i Goražde, dok

Elektrodistribucija Mostar sa svojih blizu 42.000 korisnika električnom energijom snabdijeva Mostar, Jablanicu i Konjic.

U drugom bh. entitetu Republici Srpskoj posljednja zvanično poskupljenje električne energije desilo se početkom januara ove godine kada su Vlada Republike Srpske i Regulatorna komisija za energiju (RERS) odobrili povećanje cijena električne energije za domaćinstva između 5 % i 8,5 % (prosječno oko 7,9 %).

Nešto kasnije, moge su se čiti najave, o čemu je izvijestio portal capital.ba, kako bi od sredine godine struja mogla ponovo poskupjeti, oko 20 posto. Kako je navedeno, na adresu Ministarstva energetike i rudarstva RS, stigla je analiza stanja u ovom javnom preduzeću sa zaključkom da je neophodno što prije povećati cijenu struje kako bi se sistem održao na nogama.

Vlada Republike Srpske zjavila je kako neće odobriti novo poskupljenje struje.