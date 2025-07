“Marc by Sofia” na Filmskom festivalu u Veneciji

Bilo je samo pitanje vremena kada će dugogodišnje prijateljstvo i kreativna saradnja modnog dizjnera Marca Jacobsa i rediteljice Sofije Coppola, rezultirati filmom. Sofia je snimila dokumentarac “Marc by Sofia”, koji će biti prikazan izvan konkurencije na ovogodišnjem filmskom festivalu u Veneciji (27. augusta do 6. septembra 2025.)

Ovim projektom Sofia, koju pamtimo po filmovima Priscilla i Marie Antoinette, prvi put ulazi u polje dokumentarnog filma kako bi ispričala Marcovu priču od njegovih početaka na Parsons School of Design, gdje je postao najmlađi dobitnik CFDA-ine Perry Ellis nagrade, do legendarne grunge kolekcije iz 1992., a koja mu je donijela i otkaz i mitski status u svijetu mode.

Brojne saradnje

Film će prikazati arhivske snimke, ali i iskrene trenutke iz karijere jednog od najvećih dizajnera danas.

Godine prijateljstva, koje je počelo početkom devedesetih, bila je dobra osnova da Marc pristane da Sofija ispriča njegovu priču.

“Marc mi djeluje kao porodica“, kazala je Coppola za Vanity Fair.

Za Sofiju Marc je svojevremeno napisao na Instagramu: “(Spfia) je htjela da me upozna, a kada smo se sreli, za mene je to bila ljubav na prvi pogled! Nije me privukao samo njen izgled i osjećaj za stil, već i njen način, ponašanje, život, ambicije i kreativnost…Ona je predstavljala sve ono što me privlači – talenat, stil, kreativnost, jedinstvenu ‘viziju i glas’.”

Kroz 30 godina prijateljstva izrodile su se brojne saradnje: 2001., Sofia je postala zaštitno lice Jacobsovog prvog parfema Daisy, da bi kasnije ona režirala reklamu za Daisy Dream, parfem koji je bio nastavak svog originala. Također, bila je zvijezda Marcove kampanje za Jesen/Zima 2015, zajedno sa Cher, Emily Ratajkowski, Winonom Ryder i dr. No, ovdje se ne završava njihova saradnja. U vrijeme dok je radio kao kreativni direktor za modnu kuću Louis Vuitton (1997.-2013.) Sofia je bila istinski ambasador njegovog dizajnerskog rada, nerijetko se pojavljujući upravo u njegovim kreacijama.

Zajedno su za Louis Vuitton radili i na liniji torbi “SC”, čiji dizajn je oslikavao Sofijinu viziju idealne jednostavne torbe za svaki dan.

Nova kolekcija

Kada je Sofia Coppola 2006., režirala film Marie Antoinette, odlučila je da ispriča priču na svoj način, kroz pastelne boje, pank muziku i moderan stil. U toj viziji pomogao joj je blizak prijatelj i modni dizajner Marc Jacobs.



Iako je kostime za film zvanično dizajnirala Milena Canonero (i za to dobila Oscara), Jacobs je dao poseban doprinos. Unio je elemente savremene mode u klasične siluete 18. vijeka, što otkrivali i sitni modni detalji poput Converse patika koje su virile ispod raskošnih haljina.

Osim za Coppolu ovo ljeto radno je i za Jacobsa, Dok je Sofia fokus stavila na premijeru dokumentarca, Marc Jacobs je predstavio svoju kolekciju za jesen 2025., u Javnoj biblioteci New Yorka.